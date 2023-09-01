與蔣萬安拍片遭出征 百萬網紅公開合約

百萬訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」日前與市長蔣萬安拍「動物行為學院」影片，卻遭親綠醫師粉專攻擊，「許伯&簡芝」昨公開與動物園協議內容，強調「完全沒收一毛錢」，還捐一定比率金額給北市動物園認養動物。動物園昨指出，起心動念都跟政治完全無關，若高雄壽山動物園要請高雄市長陳其邁出馬拍片也不為過。

蔣萬安日前與Youtuber「許伯&簡芝」合作，前往台北市立動物園「動物行為學院」與動物互動，影片上架後，獲得不少好評，不過日前卻出現親綠醫師粉專「小劉醫師-劉宗瑀」批評身為動物頻道卻採訪非動物專業人員的蔣，不是「政治立場」就是「錢錢立場」。

「許伯&簡芝」昨深夜發布影片淚訴，該影片合作沒有收北市動物園、台北市政府一毛錢，整個過程包含拍攝過程、交通費、剪輯、上架等成本都是自行吸收，甚至他們也會付出相關比例金額給園方認養動物。

「許伯&簡芝」說，當事人並沒看完這影片，影片中蔣是以來賓身分，談及的議題是動物園門票26年來都只有60元，維持動物跟飼育員福祉太辛苦，想多為保育員及動物爭取福利，並藉影片傳達給市長、民眾知道。

北市動物園發言人曹先紹說，「許伯&簡芝」對於拍攝動物影片相當認真，而且內容豐富精彩，深受年輕族群喜愛，園方內部經過來回溝通協調後，考量動物品質、動物知識都屬園方內容產業一部分，所以雙方合約協議若影片點閱率夠高，必須要捐出一定比率收益，作為動物保育。

曹先紹說，同仁認為有長官一起宣導對業務推行會有幫助，很感謝蔣萬安能夠關心，一同參與拍攝。起心動念跟政治完全無關，若高雄壽山動物園要請陳其邁出馬拍片也不為過，當然這一切都必須天時地利，有時間、意願才能促成。