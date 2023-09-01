聽新聞
test
0:00 / 0:00

與蔣萬安拍片遭出征 百萬網紅公開合約

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
百萬訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」昨出示與北市動物園的合約表示，未收動物園一毛錢。圖／取自「許伯&簡芝—倉鼠人」YouTube頻道
百萬訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」昨出示與北市動物園的合約表示，未收動物園一毛錢。圖／取自「許伯&簡芝—倉鼠人」YouTube頻道

百萬訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」日前與市長蔣萬安拍「動物行為學院」影片，卻遭親綠醫師粉專攻擊，「許伯&簡芝」昨公開與動物園協議內容，強調「完全沒收一毛錢」，還捐一定比率金額給北市動物園認養動物。動物園昨指出，起心動念都跟政治完全無關，若高雄壽山動物園要請高雄市長陳其邁出馬拍片也不為過。

蔣萬安日前與Youtuber「許伯&簡芝」合作，前往台北市立動物園「動物行為學院」與動物互動，影片上架後，獲得不少好評，不過日前卻出現親綠醫師粉專「小劉醫師-劉宗瑀」批評身為動物頻道卻採訪非動物專業人員的蔣，不是「政治立場」就是「錢錢立場」。

「許伯&簡芝」昨深夜發布影片淚訴，該影片合作沒有收北市動物園、台北市政府一毛錢，整個過程包含拍攝過程、交通費、剪輯、上架等成本都是自行吸收，甚至他們也會付出相關比例金額給園方認養動物。

「許伯&簡芝」說，當事人並沒看完這影片，影片中蔣是以來賓身分，談及的議題是動物園門票26年來都只有60元，維持動物跟飼育員福祉太辛苦，想多為保育員及動物爭取福利，並藉影片傳達給市長、民眾知道。

北市動物園發言人曹先紹說，「許伯&簡芝」對於拍攝動物影片相當認真，而且內容豐富精彩，深受年輕族群喜愛，園方內部經過來回溝通協調後，考量動物品質、動物知識都屬園方內容產業一部分，所以雙方合約協議若影片點閱率夠高，必須要捐出一定比率收益，作為動物保育。

曹先紹說，同仁認為有長官一起宣導對業務推行會有幫助，很感謝蔣萬安能夠關心，一同參與拍攝。起心動念跟政治完全無關，若高雄壽山動物園要請陳其邁出馬拍片也不為過，當然這一切都必須天時地利，有時間、意願才能促成。

壽山動物園 影片 北市 蔣萬安 陳其邁 倉鼠

延伸閱讀

上海行沒見到宋濤覺得可惜嗎？ 蔣萬安僅以9字回應

參訪上海指定看托嬰機構 蔣萬安自曝想三寶了...

未與國台辦主任宋濤會見 蔣萬安：以市政交流為主

與蔣萬安合照遭女醫酸有「錢錢立場」！網紅落淚澄清 林家興聲援批綠雙標

相關新聞

與蔣萬安拍片遭出征 百萬網紅公開合約

百萬訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」日前與市長蔣萬安拍「動物行為學院」影片，卻遭親綠醫師粉專攻擊，「許伯&...

與蔣萬安合照遭女醫酸有「錢錢立場」！網紅落淚澄清 林家興聲援批綠雙標

台中市立委參選人林家興聲援倉鼠人，質疑綠營可與網紅合作宣傳，雙標、無理出征行為，譴責「綠能你不能」。

YouTuber合體蔣萬安拍片惹議 北市府盼回歸關切動物

台北市長蔣萬安日前與YouTuber拍片推廣動物園活動，影片上架後卻引發業配質疑，YouTuber為此公開合約澄清，北市...

時力：側翼出征亂象不減反增 賴清德也戴網軍側翼魔戒

時代力量發言人余佳蒨今天說，網軍側翼近年撕裂台灣社會團結，副總統賴清德過去也深受其害，然而賴清德擔任民進黨主席以來，網軍...

北市動物園還原蔣萬安拍影片過程 稱壽山動物園與陳其邁合拍也不為過

超過百萬人訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」日前發布一段採訪北市動物園影片，並邀請台北市長蔣萬安當來賓，卻遭...

綠營側翼質疑百萬YTR 翟神聲援許伯、簡芝「有心做好動保」

關注動物議題，有114萬人訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」，日前與台北立動物園合拍影片，並以許伯摟抱台北市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦