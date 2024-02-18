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春節美食狂歡派對！「Celebrate BBQ x 臺虎精釀」席捲台中街頭

聯合新聞網／ Ciao潮旅
草悟廣場快閃店（Celebrate BBQ提供）
草悟廣場快閃店（Celebrate BBQ提供）

台中PARK2草悟廣場匯聚了眾多台中特有的美食餐廳、甜點與飲料店，對於熱愛美食的人來說，這裡成了一個不容錯過的美食聚點。隨著春節連假到來，PARK 2草悟廣場也迎來了一場特別的美食盛會！來自高雄神秘全柴燒德州煙燻Celebrate BBQ整個二月都會用濃濃柴火煙燻風味再次席捲台中街頭。

在台灣就能吃到與美國德州100%相同的各式德州煙燻肉品，由Celebrate BBQ親手打造Offset（德州傳統偏位式煙燻爐），運用全柴火帶來長達18小時柴火慢燻的各式美味肉排，堅持帶來最傳統本格全柴火正宗德州煙燻，煙燻香氣及軟嫩口感一次雙重擁有。

Celebrate BBQ是一家源自高雄的煙燻專門店，以其秘製的德州風味煙燻肉聞名。不同於一般的煙燻方式，Celebrate BBQ堅持使用全柴火煙燻，並且每份肉品都需經過至少18小時的慢燻處理，以確保肉質的軟嫩及煙燻香氣的純正。今年二月，Celebrate BBQ接受了PARK2草悟廣場的邀請，將這一獨特的美食體驗帶到了台中。與去年的短期露營車期間限定店不同，這次他們帶來了全新快閃櫃位，甚至將重達500磅的德州煙燻爐運來台中，讓這座城市的居民和遊客能夠近距離感受到德州煙燻的魅力。為了完美配合這些煙燻佳肴，Celebrate BBQ也邀請了好朋友「臺虎精釀」一同入駐PARK2 草悟廣場，讓煙燻肉品完美搭配精釀啤酒。

極限量隱藏版牛肋排漢堡
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手撕豬蜂蜜生吐司堡
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「Celebrate BBQ x 臺虎精釀」草悟廣場快閃店活動資訊

地點：PARK 2草悟廣場

日期：即日起至2/29（四）

營業時間：

平日（週一～週五）18:00 ~ 24:00

假日（週六日、國定假日）12:00 ~ 24:00

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