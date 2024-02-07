品嚐日本和牛極致美味！王品「藝奇和牛岩板燒 日本料理」300度極炙高溫 鎖住旬の鮮美原味

王品集團旗下「藝奇和牛岩板燒 日本料理」，運用獨特的300度直火岩燒手法，打破了人們對於日料生冷餐點的既定印象，更以極炙高溫，鎖住了當令食材的鮮甜原味。秉持日本食藝文化中「旬」的精神，推出多款期間限定餐點，其中包括即將迎接新年的「御節限定龍蝦套餐」，與諸位美食愛好者一同喜迎豐收新年到來。

「藝奇和牛岩板燒 日本料理」為全台唯一採用獨特「岩燒」手法的日本料理，其靈感來自日本男鹿半島傳統岩燒料理方式，品牌運用特製的天然火山岩板，直火加熱到300度，貫徹品牌「極炙鮮美 岩燒日料」核心精神，低溫富含鮮味、高溫成就美味，呈現出日料極炙美味的多元選擇。

藝奇和牛岩板燒 日本料理：和牛肉質柔和細緻的關鍵

使用300度火山岩板炙烤的料理，其肉質和口感又有哪些與眾不同之處？板橋麗寶店店經理劉宜芳解釋道，由於品牌採用特製的火山熔岩石板，其含有均勻受熱的特性，從零度升溫至300度，能夠將低溫食材的鮮味，以瞬間高溫鎖住，保留其原汁原味，更能夠呈現出肉質的柔和、細緻。 人氣餐點「上質な極黑和牛盛合」，選用澳洲M8、美國和牛，在岩板炙燒出滑順、鮮嫩口感，大受消費者喜愛。

融入「食、藝、美」 著重日本「旬」の精神

加上品牌秉持著「食、藝、美」3元素。「食」強調日本著重的「旬の精神」，指的是選用當季食材設計餐點，使饕客品嚐到四季不同的驚喜美味。像是套餐中「上品の寒鰤刺身盛宴」，即選用日本當令油脂豐富的寒鰤魚空運來台，並採兩吃做法：一是享受整片生魚片Q彈肉質的鮮味，二則是切丁撒上柚子胡椒，感受滑順油脂在嘴中化開時，散發出柚子清新爽口的口感，讓人驚艷。「藝」與「美」，讓餐點不只滿足味蕾，更結合花藝，打造視覺上的藝術饗宴，讓每道菜都成為視覺和味覺的雙重享受，同時提供最細膩的日式服務，提升消費者整體的用餐體驗。 「蟹肉佐白蘆筍奶油吐司」採花藝點綴、更以食用花入菜，色香味俱全，是網路廣受好評的前菜。

季節甜點「玫好紅莓豆腐冰淇淋」，淋上紅莓醬的草莓冰淇淋， 搭配底層牛奶凍，綻放香甜微酸又濃郁的滋味，實在美好。

品嚐和牛有訣竅！從色澤、口感來判斷

「上質な極黑和牛盛合」是店內人氣強肴，不過，和牛來源不同，消費者享用和牛時品嚐的重點又有哪些？店經理劉宜芳指出，和牛可以先分辨外觀是否色澤鮮紅、油脂分布是否均勻？再從口感區分肉品的紮實度與滑順感。以藝奇提供的日本A5、澳洲M8與美國和牛為例，日本A5和牛油脂最為豐富、滑順，澳洲與美國則是在滑順中帶有口感，端看個人的喜好來選擇。 人氣餐點「上質な極黑和牛盛合」，選用澳洲M8、美國和牛。

「藝奇和牛岩板燒 日本料理」板橋麗寶店店經理劉宜芳

御節龍蝦料理討喜氣 品味好運一整年

正逢新年為歡度節慶，藝奇遵循日本習俗推出應景的「御節限定」餐點「旨味鮮蒸龍蝦岩板燒」。擷取龍蝦在日本御節料理中含有幸運緣起的意象，同時以龍蝦脫殼象徵嶄新、美好的開始，因此，推出結合岩燒石板釜鍋鮮蒸的龍蝦料理，上桌先淋上日本清酒蒸煮5分鐘再品嚐，開鍋酒香撲鼻之餘，咬下龍蝦肉的同時感受彈牙肉質與鮮香，沾上蘿蔔泥橙醋又迸發出另一種鮮甜層次，實為最極致的旬鮮饗宴。 撒上清酒悶蒸5分鐘，增添鮮甜、酒香風味。

限定的「旨味鮮蒸龍蝦岩板燒」套餐，即日起供應至2024年2月29日止，品味御節必嚐的討喜美食，為自己及重要的人開啟好運滿滿的一年。