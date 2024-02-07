日本Japan／推薦日本三重縣3個豪華露營區！探索伊勢志摩的深度旅遊體驗

Glamping豪華露營風氣不只在台灣蔚為風潮，於日本更發展出一種新型態的旅宿體驗，尤其是擁有自然資源豐沛，容易親近山、接近海的三重縣，更成為旅人們的度假首選。探索日本旅遊的新高度，三重縣的豪華露營（Glamping）提供了一種獨特的深度旅遊體驗。尤其在伊勢志摩地區，豐富的自然景觀和創新的旅宿選擇讓每次旅行都成為難忘的冒險。

現代人走進自然、解放身心的渴望昭然若揭，在當旅宿更貼近自然、露營更為舒適享受的Glamping豪華露營地出現時，便成為度假休憩的熱門選項，使豪華露營逐漸地成為一種新興的旅宿型態，在三重縣，這種新興的旅宿型態不僅提供了一個舒適享受自然的機會，而且也成為了探索當地自然景點的理想據點，進行一次真正的深度之旅。

日本三重縣含括以伊勢神宮、海女而聞名的伊勢志摩加上氣候溫和宜人，擁有豐沛的自然資源、秀麗綿長的海岸線與層巒聳翠的群山景致，因此發展出不少別具特色的豪華營地風旅宿，吸引著無數旅人以露營之名、行深度旅行之實，前來挖掘出更多旅遊樂趣。

接下來，讓我們一探三重縣內不可錯過的三大豪華露營地，作為造訪三重縣時必玩的口袋名單，三處都可從中部國際機場搭乘大眾運輸工具前往。 NEMU RESORT的主建築外觀。

日本三重縣豪華露營推薦1：GLAMP DOME

結合地方創生的GLAMP DOME為東海地區第一間以穹頂屋為造型的豪華露營地，富有高級感的戶外空間。最大驚喜在於營地提供穹頂屋住宿空間，宛如一座座小型天文館，共有7種不同裝潢的豪華房型，讓旅客流連忘返。餐點選用當地高級食材的伊勢蝦與黑毛和牛，不同於平時的美味料理，讓你的胃與心靈皆獲得極大滿足。營地幅員廣大佔地約有3025坪，每間房保有足夠的活動範圍與隱密性之餘，營區還有設有「吊床之森（CACOON之森）」、篝火區等公共休憩區，享受待在園內的慢活時光。 到GLAMP DOME可選用當地高級食材滿足身心。

鄰近設施中則可體驗「與大自然一同嬉戲」，GLAMP DOME以此為概念並結合地方創生，與當地業者合作依季節提供划艇、浮潛等各式豐富活動，讓造訪營區的旅人，深切感受到地方特色。 GLAMP DOME穹頂屋住宿空間寬敞。

GLAMP DOME 伊勢賢島

地址：日本三重縣志摩市阿児町神明863-4

官網：www.glamping-iseshima.com

Visit. 近鐵志摩線「賢島站」步行15分※可免費接送，需接送請事前預約。

日本三重縣豪華露營推薦2：TASO FOREST MARINA

海陸空活動全體驗的TASO FOREST MARINA位於南伊勢町的田曾白濱海濱旁，是日本第一個座落森林裡的遊艇型豪華露營地。園內僅有3區，每一區皆有一艘遊艇與一座「快速住宅」，快速住宅線條圓潤搭配尖尖的屋頂，就像是北歐童話中出現的白色小屋，相當討喜。遊艇內亦有充足的空間與設備可供使用，好天氣的夜晚還可以躺在甲板上看星星。一次滿足兩種不同的住宿體驗，樂趣無窮。

TASO FOREST MARINA可到附近海濱進行水上活動。

此外，營地鄰近近畿地區唯一的高空跳傘設施，可從高度3000公尺飽覽伊勢志摩的美景，還能體驗划船、SUP立槳等海上活動，以及陸上越野車等，一次囊括海、陸、空3種戶外運動！全方位體驗伊勢志摩的自然美景。

在TASO FOREST MARINA，好天氣的夜晚可觀賞無數繁星。

TASO FOREST MARINA

地址：日本三重縣度会郡南伊勢町田曽浦4514

官方網站：tasoshirahama.com/stay/marina

Visit. 在近鐵「鵜方站」搭乘巴士約60分到達。從近鐵「鵜方站」開車約20分到達（設有停車場）。

日本三重縣豪華露營推薦3：NEMU RESORT

體驗露營儀式感的NEMU RESORT，住不慣帳篷也沒關係，一樣能體驗豪華露營氛圍。位於伊勢志摩國立公園的NEMU RESORT，是一座周邊環繞著森林與海洋的度假設施，不管是落腳在園區內的Hotel還是私人Villa，都可以到丘陵上的「里山Lounge」，感受身處開放式帳篷的閒逸，或是夜晚在「營火咖啡館」的篝火旁烤著棉花糖、看看滿天星斗，體會露營的獨特趣味。 在NEMU RESORT也可以選擇入住豪華露營帳篷。

園區擁有一片綠油油的丘陵地，可自在地在草地散步、玩耍並遠眺英虞灣海景，也可以享用高爾夫俱樂部、遊艇碼頭等設施，還有夏季限定有著環山面海極致絕景的露天花園泳池，提供旅人度過奢華的假期時光。

NEMU RESORT的「里山Lounge」感受露營樂趣。

在三重縣的豪華露營地，旅人不僅能夠享受到舒適的住宿，還能深入探索伊勢志摩的自然和文化美景。這些獨特的旅宿選擇，為日本旅遊愛好者提供了一個全新的探索視角和深度旅遊體驗。計劃您的下一次旅行時，不妨考慮三重縣的豪華露營，體驗不一樣的日本之旅。

NEMU RESORT

地址：日本三重縣志摩市濱島町迫子2692-3

官方網站：www.nemuresort.com

Visit. 從近鐵「賢島站」搭免費接送巴士約20分鐘到達（需預約），或搭海上計程車約15分鐘到達（需預約）。