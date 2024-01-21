情人節禮物是浪漫旅行！情侶最愛的旅遊目的地TOP3 2024情人節是哪一天？怎麼過？感情升溫方法推薦

今年2月14日（三）的西洋情人節恰好是農曆新年的初五，落在新年假期期間，這也讓網友開玩笑表示是「單身狗最快樂的一年」，他們也能在春節的氛圍中享受假期，而不必感受到情人節帶來的壓力或孤單感。不過情侶們也別忘了安排浪漫的情人節行程，可以透過旅遊來讓彼此的感情升溫。

情人節禮物可以安排一場浪漫旅行

情人節是表達愛意和珍惜彼此的完美時刻，一場浪漫旅行，是一個對雙方都相當有意義的禮物選擇。旅行不僅是到達新的地方，與心愛的人一同踏上旅程，還能創造出難忘的回憶。

情侶最愛旅遊目的地TOP3

根據Klook的調查，2023年情侶最愛海外目的地前三名：日本、韓國、泰國，日本、韓國和泰國是情侶們最愛的海外目的地。日本旅遊中，情侶們尤其鍾愛於東京迪士尼樂園的煙火秀和賞雪賞櫻活動。韓國的東大門購物和北村韓屋村的浪漫風景也是情侶們的最愛。而在泰國，蘇美島等海島度假勝地，則是情侶們創造熱情回憶的首選。

眾多情侶表示到韓國最愛前往東大門購物吃烤肉，並穿梭於浪漫的北村韓屋村中。

情人節加溫事蹟Top 3

1.遇上浪漫飄雪：在雪地中的互動或泡溫泉被認為是最浪漫的經歷。

2.迪士尼賞煙火：於東京迪士尼樂園海洋新園區「Fantasy Springs」觀看煙火。

3.搭郵輪輕鬆玩：在郵輪上享受異國料理和豐富活動，輕鬆的旅遊行程不用擔心小倆口會因為行程的細節吵架啦！

許多網友表示與另一半在「迪士尼看煙火」對感情升溫超加分

搭郵輪輕鬆玩為最佳選擇之一

旅遊平台Klook也提供了多樣化的旅遊選擇，從熱門景點門票、一日遊到獨特體驗，甚至涵蓋當地交通、飯店住宿和租車服務。情人節是慶祝愛情的絕佳時機，無論是透過旅行還是小小的驚喜，都能讓愛情加溫。