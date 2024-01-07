菲律賓Philippines／馬尼拉旅遊Solaire Resort奢華飯店6大亮點，享受世界八大美景之一

這裡不僅靠近馬尼拉灣，還擁有令人難忘的夕陽美景。Solaire Resort Entertainment City坐落於馬尼拉灣區的帕賽市（pasay），帕賽市同時也擁有馬尼拉國際機場（尼諾伊·阿基諾國際機場），從機場到Solaire Resort只要4公里的路程，對於國際旅客是十分方便的選擇，也有提供機場接送的服務，同時帕賽市擁有全世界最美的夕陽景致，艷麗程度更被選為世界八大美景之一，是馬尼拉必見的景色，問起馬尼拉怎麼玩？除了步行於日落大道之外，還有更聰明的選擇，入住Solaire Resort，輕鬆的在房間、飯店泳池，VIP別墅捕捉夕陽迷人的模樣。

馬尼拉Solaire Resort亮點1：Sky Tower捕捉萬變海景

在菲律賓馬尼拉之旅，一定要看的就是絕美海景！Solaire Resort受《富比士旅遊指南》（Forbes Travel Guide）肯定為2023年的五星級飯店，其飯店的軟硬體設施近乎完美，入住sky tower享受無敵海景，或者入住bay tower捕捉馬尼拉這座日落之城的絕代風華，都是極致奢華的體驗，在房中更有齊全的客房服務，想要在房間內享受Solaire Resort準備的豐盛菜餚，或是在房內品評美酒都可以！Solaire Resort讓你足不出戶，也能享受假期的慵懶與快樂。

Solaire Resort 提供的房間無比舒適

馬尼拉Solaire Resort亮點2：泳池與酒吧享受日光美景

Solaire Resort幅員廣闊，專屬飯店的VIP泳池自然不在話下，泳池緊鄰馬尼拉灣，一眼望去就是海景，既可選擇在岸上的躺椅享受日光和景色，也可以在冰涼的池水中消除馬尼拉近乎永恆的夏日暑氣，泳池內更有專屬酒吧，提供各式各樣的飲料，哪有比馬尼拉的冰啤酒更舒適的選擇？剛睡醒想要補充咖啡因，也有各種咖啡供您選擇，泳池派對的雞尾酒也能隨時提供，香檳搭配著日落美景，吹著徐徐海風，體驗人生最完美的時刻吧。

Solaire Resort 的泳池提供各種休憩空間

馬尼拉Solaire Resort亮點3：Sky Range射擊俱樂部，實彈打靶的震撼體驗

Solaire Resort竟然有實彈射擊俱樂部，實彈射擊對於台灣人來說是非常稀有的體驗，來訪Solaire Resort的遊客可以額外付費在Sky range俱樂部內體驗實彈射擊。

一走進Sky range的大門，手槍、步槍任君挑選，每位體驗的遊客都有專業教練一對一指導，無須擔心安全問題，沒有經驗也完全沒關係，靶場內的安全防護做得非常好，就算你儘是去觀賞朋友射擊，也無須擔心流彈、槍響等問題，當你舉起手槍，瞄準靶心，等待教練指示扣板機的興奮之情及射擊的快感，一定會讓旅程留下深刻印象。

一對一教練指導，沒有經驗也能盡情享受

馬尼拉Solaire Resort亮點4：Solaire Resort SPA頂級專屬護理

在Solaire Resort中提供頂級的spa服務，在馬尼拉地區Solaire Resort的按摩是頂尖等級，精油按摩、腳底按摩之外，更有頭髮護理、染髮、指甲護理等服務，來這裡光是按摩就有十種選擇，在選擇好想要的按摩服務之後，櫃台會讓訪客以自己的喜好選擇精油，並且將您帶到單獨的房間內，房間內的擺設舒適且私密，按摩師會讓訪客獨自在房間進行準備，準備完畢後，再敲門將按摩師喚回，即可開始享受私密、舒適、專屬個人的按摩服務，再度睜眼時，身體已從旅遊的疲勞中恢復，精油已經被皮膚完全吸收，走出按摩房間，訪客神清氣爽的笑容即是對Solaire Resort spa的肯定。

精油按摩可以自己選擇精油

專屬個人的按摩室私密且舒適

馬尼拉Solaire Resort亮點5：Solaire Resort娛樂城

Solaire Resort有著馬尼拉前三大的娛樂城，百家樂、21點，俄羅斯輪盤，德州撲克，各種各樣的老虎機、拉霸機等，應有盡有，不管哪一種遊戲的玩家都可以讓人在這裡得到滿足，富麗堂皇的娛樂城走二十分鐘還走不完，娛樂城內有各式各樣的門檻讓客人依照自己的能力加入遊戲，更有換匯，換取籌碼的服務，更別說一進入飯店，就要通過搜身跟安檢門的關卡，在Solaire Resort內進行娛樂消遣，一切安全合法，選一個自己喜歡的遊戲試試手氣，或許能帶個大獎回家！ Solaire Resort提供最好的娛樂設備

馬尼拉Solaire Resort亮點6：Solaire Resort精品街品牌超齊全

Solaire Resort飯店內自有精品街，讓你不用出飯店就可以享受逛街的樂趣，補僅各大精品品牌十分齊全，價格也讓人愛不釋手，舒適的購物空間更讓人不自覺的往下探索，從女性最愛的Prada、LV，到男性專屬的勞力士通通都有，時常配合飯店的活動也有許多外面沒有的優惠價格，包山包海的精緻服務就是Solaire Resort的最大特色，想要來一趟慵懶的極奢之旅，來Solaire Resort準沒錯！