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外帶年菜「阿利海鮮」澎派鮮味饗宴！除夕夜闔家團聚迎金龍

聯合新聞網／ Ciao潮旅

以提供台灣西海岸超過80種現撈海魚、海外直送進口海鮮而聞名的「阿利海鮮」，不論在地人還是旅客，只要嚐過「阿利海鮮」的餐點，都會對鮮美滋味讚不絕口，然而，其祕訣是根據每日所撈漁獲，選擇最適宜的烹調方式，襯托出海鮮本身的鮮甜可口。

阿利海鮮「龍舞飛揚御品年菜宴」高級年菜組合

早鳥優惠：六人份年菜$8,820元（原價$9,800元），即日起至12月31日，年菜全品項9折優惠！

販售日期：2024年1月1日至1月26日止。

取貨日期：2024年1月27日至2月9日（除夕）。

「阿利海鮮」喜迎2024金龍年，推出8道高級海陸外帶年菜組合！「龍舞飛揚御品年菜宴」，特選新鮮食材像是鮑魚、活龍蝦、螃蟹、時令鮮魚等，烹調出一道道讓人垂涎三尺的佳餚。

年菜首先以內含南非鮮鮑魚、烏魚子、醉雞等冷盤「五福大拼盤」，作為溫馨團圓時刻的精采開場，接著是以招牌海鮮為主角的名菜，像是特選澳洲活龍蝦、肉質彈牙的「蒜茸玉粄野生龍蝦」，採用多種海味熬煮、集鮮美於大成的「螃蟹什錦海鮮鍋」，以及澎湖空運來台、象徵年年有餘的「清蒸野生時令魚」，蘊含在新的一年「如魚得水」的美好祝福。

滿額好禮雙重贈！

第一重：消費滿 $5,000元贈裸麥環保餐具組、環保提袋、現金折價券「滿 $2,000折$500」2張。

第二重：消費滿 $10,000元，加贈限量保溫提袋，數量有限，贈完為止。

此外，年菜少不了經典菜色「御品乾隆佛跳牆」，特選14種高檔食材慢火煨燉，煮出濃郁不膩口的鮮甜湯頭，和選用紐西蘭羊肉、烹調出軟嫩鮮香的「酒香照燒羊嫩排」，以及純手工製作的「荷葉珍珠雞拼芝麻鮮蝦餅」、「彩椒鮮菇蘆筍」，豐盛的海陸年菜，絕對能滿足全家期待，或選擇多樣年菜的單點外帶服務，自由搭配出全家喜愛的口味，享用大器、美味餐點迎接新的一年。

阿利海鮮更推出多樣海鮮年菜單點

阿利海鮮年菜：大袍紅蟳糯米糕，人氣必點菜色。
阿利海鮮年菜：大袍紅蟳糯米糕，人氣必點菜色。

阿利海鮮年菜單點菜色「北菇虎掌燴烏蔘」，為經典功夫菜。
阿利海鮮年菜單點菜色「北菇虎掌燴烏蔘」，為經典功夫菜。

阿利海鮮年菜單點菜色「蒜香椒鹽虎大蝦」，蝦肉飽滿鮮甜。
阿利海鮮年菜單點菜色「蒜香椒鹽虎大蝦」，蝦肉飽滿鮮甜。

阿利海鮮

訂席專線：04-2324-0866

餐廳地址：台中市西屯區大墩二十街37號（雀客藏居台中大墩）

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