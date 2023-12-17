Coast Trip東北角海岸之旅！築夢 逐夢的美好生活 4個景點、3大活動美好推薦

來一趟宜蘭東北角海岸巡遊，看看湛藍的海，帶走身上的「Blue」，聽海濤聲，刷去心中的煩憂，重新拾起築夢、逐夢的熱情，同時創造美好生活。

「築」夢 是看見夢想逐漸成形的過程

成就「夢想」從來都不是一蹴可幾，總是會經歷曲折、迂迴的過程，如感到挫折，不妨到宜蘭東北角一帶的景點走走，看著海天一線、伴著醇厚的咖啡香，為自己加油打氣。

特別推薦宜蘭頭城的石城灆咖啡，此處前身為休息站，改建為咖啡廳後重獲新生，店主將沿岸的湛藍攬進店裡，成為最吸引人目光的開闊窗景，這裡不僅鄰近草嶺古道，還能遠眺龜山島，讓人忍不住一來再來。

石城灆咖啡賞美景 石城灆咖啡吃美食

還有位於東北角舊草嶺環狀線旁的峭壁小屋，建築本身就很吸睛，走進室內更是美得像藝文空間，值得在此花上一整個下午享受與沉澱。挑一處順眼的角落，點一杯咖啡，靜靜望向窗邊的景緻，回頭環顧，你會看見牆面上富含生命力的撕畫與手寫字詩句，那是在地作家黃春明對宜蘭積累幾十年的愛與情感傳達，勾勒著家鄉往日記憶，字裡行間滿溢的羈絆與情懷，伴隨著咖啡香，緩緩飄向每位旅人的靈魂深處。有時遠方也捎來訊息，從鐵道傳來越發鮮明的聲響，隨著火車駛經，恍惚間彷彿聽見溫柔的邀約在耳畔響起：「請來喝一杯咖啡，火車會等你」。

峭壁小屋的建築外觀擁有歐風氣息。

「逐」夢 是專注追求夢想途中所蘊含的能量

追求夢想的過程之中，永遠也不知道自己能迸發出多少潛能，也許因逐夢所散發的光芒，會吸引更多的正向能量，推著自己衝過夢想的終點線；就像位於草嶺古道旁的「禾香居柴燒窯烤麵包店」，麵包樸實但口感細膩充滿層次，散發濃郁麥香，讓當地及來往遊客一試成主顧的口袋美食。

而小店外的網美打卡牆，以白牆輔以永生花藝構思設計，妝點帶有層次的飄逸芒花，構成一幅如詩如畫的景緻。「滿山秋色、靜摟詩意，芒雪輕舞紛飛，風將思念托集層層花浪，徜徉於一片白芒秋意裏，我最美好的相思」，詩意的詞句，道出山頭悠遠意境，期望旅客踏上歸途前，也能透過影像捕捉這片牆面與浪漫情懷。

禾香居柴燒窯烤麵包店也有網美打卡牆。

前往烏石港的途中，很難不被「外澳9號咖啡館」鮮黃的現代建築所吸引，在背後一片蔚藍之中，成為最搶眼的美照景點，一邊享用著咖啡、點心，搭配著無敵海景，在不知不覺中也提升了心中的能量。

外澳9號咖啡館就在外澳遊客中心，黃色建築裡。

最新出爐的拍照打卡點，除了以山海為景深的等身「Waiao」字樣，外澳遊客中心牆面醒目的字牆：「你今天chill了嗎？」、「看到海，就是鬆」簡而有力的傳達外澳精神，都是為東北角旅程留下回憶的最佳註解，為外澳必拍的打卡熱點再添一筆。

東北角海岸推薦景點1：石城灆咖啡

集結了文創、在地漁夫現流漁獲製作的特色餐點，還具備寬敞的空間與視野，平時店裡不是海浪一陣又一陣的拍岸聲，就是咖啡師沖泡咖啡的聲響，伴隨著濃濃的咖啡香，成為旅人休憩停留的美好祕境。

石城灆咖啡

Tel. 03-978-1806

Add. 宜蘭縣頭城鎮濱海路七段350號（Google Map）

Open. 10:00-18:00（雙週二休息）

東北角海岸推薦景點2：峭壁小屋

隱身於東北角舊草嶺環狀線旁，鄰近石城漁港，外觀揉合石磚、木牆元素打造，內部設計簡潔大方，視野寬闊明亮，大片落地窗景放大了山海的存在感，俐落霧黑的窗框將戶外的湛藍與綠意完美錶框，一幅幅自然美景在此展出，隨著天色變換，每次造訪都有驚喜。

峭壁小屋（9號咖啡石城館）

Tel. 03-969-9569

Add. 宜蘭縣頭城鎮石城路19號之6（Google Map）

Open. 10:00-17:00

東北角海岸推薦景點3：禾香居柴燒窯烤麵包店

草嶺古道流傳以久的好味道，樸實外表蘊含的是細膩多層次的好滋味；從耗時製作的天然蘋果酵母到麵團成形，比例配方、發酵時長、窯烤火候都要拿捏得恰如其分。鑲上虎字碑的印痕，除了感受與虎字碑的情緣，也是對過往土地記憶的紀念。

禾香居柴燒窯烤麵包店

Tel. 0933-702-506

Add. 宜蘭縣頭城鎮濱海路七段11號（Google Map）

Open. 09:00-17:00（週一、二休）

東北角海岸推薦景點4：外澳9號咖啡館

位在外澳遊客中心內的「外澳9號咖啡館」，在一片蔚藍與沙色跳出的鮮黃現代建築，不規則幾何線條，勾勒出富有生命力的輪廓，降落傘、帆船、乳酪蛋糕、相框⋯⋯，一種建築，衍生多種形容、無限想像。

外澳9號咖啡館

Tel. 03-978-9799

Add. 宜蘭縣頭城鎮濱海路二段6號（Google Map）

Open. 10:00-18:00

東北角海岸旅遊 整年都好玩

東北角海岸精彩活動1：東北角曙光迎浪‧微酵餐桌

在一年之初，迎來東北角最美好的微酵滋味，將這份感動封存於心，典藏東北角的幸福印記。歡迎2024年1月1日AM 05:30-07:30，來到宜蘭頭城「外澳服務區」參加東北角曙光迎浪‧微酵餐桌！

東北角海岸精彩活動2：晚安福隆．流金築光

為讓民眾體驗夜晚不一樣的東北角，2023年8月特舉辦「晚安福隆．流金築光」活動，結合在地藝術團隊「阿秋派」藝術家，於新北市貢寮龍門露營區現場彩繪創作11件螢光藝術作品，透過畫作認識不同面貌的東北角，呈現在地人文及自然風景魅力，感受福隆白天與夜晚不同的美。

東北角海岸精彩活動3：外澳搖滾月夜．星空浪花市集

外澳沙灘位於宜蘭頭城，是喜愛海洋文化、衝浪、SUP等海上運動族群聚集的旅遊景點，因此在2023年8月舉辦「外澳搖滾月夜．星空浪花市集」，集結在地特色品牌的星空浪花市集，入夜後大小提琴五重奏的組合演出為搖滾月夜揭開序幕，讓遊客感受東北角夜晚的獨特魅力。

更多活動資訊請至「東北角觀光資訊網」或至「東北角之友」粉絲專頁查詢。（交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處 廣告）