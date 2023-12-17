一起慶祝吧！「臺虎精釀」x「Celebrate BBQ」：年末最嗨聯名 推出2款限定派對美食
聖誕歡樂節慶到來，臺虎精釀的啜飲室可以體驗到特別限定的派對美食啦！臺虎精釀攜手德州本格派柴燒燻肉大師「Celebrate BBQ」，為酒迷們帶來一場特別的倒數慶祝派對。專為2023年的Holiday季節設計了限定餐點，創造了獨一無二的德州燻肉塔可與精釀啤酒的狂熱派對體驗。
「不甘平凡，我們只想帶給你最Fun的人生。」臺虎精釀一直引領著精釀啤酒潮流，不斷突破常規。每一款啤酒都釀進了這樣的精神，將豐富的啤酒風味與新奇創意結合在一起，分享給那些同樣不甘平凡、追求新鮮感的消費者。而位於城市中心的臺虎精釀「啜飲室」，則致力於將輕鬆的飲酒文化帶給消費者，讓餐點與多元的精釀啤酒相搭配，打造每次令人驚豔的味覺享受，成為記憶中最快樂的城市一角。
Celebrate BBQ 全新推出的「燻肉塔可雙饗砲」
本次聯名活動的亮點，就是德州本格派柴燒燻肉大師「Celebrate BBQ」推出全新美食，兩款經典肉品一次滿足味蕾！精選充滿玉米香氣的手工塔可餅皮，夾入經過18小時全柴火煙燻的牛胸腹及手撕豬，再輔以獨特的醬料和解膩配料，口嚐到絕妙的美味，成為超強的下酒聖品。
Celebrate BBQ進駐臺虎精釀，獨家限定水果風味BBQ醬
其中包括Driftwood 西門的「鳳梨墨西哥辣醬」、啜飲室台中的「煙燻櫻桃醬」，以及啜飲室Landmark信義的「堅果紅醬」，這些醬料都將與「手撕豬塔可」相搭配，為您呈現不同風味的燻肉塔可體驗。想要集齊所有不同風味的燻肉塔可，就來臺虎精釀的品飲體驗空間一試吧！
與塔可完美搭配的精釀啤酒也已經準備好了！其中，超人氣的「臺虎生啤酒<嗨> Taihu Draft High」將糖份和熱量降到最低，帶來清爽順口的極致風味。一嚐這款啤酒，您就能感受到乾淨鮮美的麥芽味和酒花帶來的清新草本花香調。從12月14日起，就讓這款口感純淨的精釀生啤與迷人香氣的燻肉塔可，為您帶來暢快的滋味，一路「嗨」到跨年！
除了全新的聯名品項之外，每次出擊都熱銷一空的「慶祝柴燒雙拼煙燻肉盤」當然也不會缺席。這是最適合一群好友一起大口吃肉、喝酒的選擇。其中包括煙燻牛胸腹、手撕豬、豬肋排，以及全台獨家的「柴燒煙燻巨大牛霸王肋排」，這些都將在活動期間以限量推出！
臺虎精釀 X Celebrate BBQ｜聯名活動
快閃地點：
Driftwood ⻄⾨（台北市萬華區昆明街46號）
啜飲室台中（台中市⻄區中興⼀巷22號）
啜飲室Landmark信義（台北市信義區忠孝東路五段68號）
快閃⽇期：2023/12/14 (四)至2024/01/01 (⼀)（啜飲室Landmark信義12/17開始）營業時間依據各分店營業時間
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