說走就走的茶香小旅行！坪林的茶韻風情 5倍「好茶券」品味茶香與美食

什麼是「好茶券」？為新北市坪林區「新北好茶 冬季茶旅」活動所發行，各地旅客用銅板價50元，即可買到面額150元的「品茶券」和100元的「美食券」，等同放大5倍價值！該券適用於12月9、10、16、17日坪林活動期間。想知道怎麼購得「好茶券」、如何讓「好茶券」帶你吃滿、玩滿，就看這篇「好茶券」輕旅行攻略。

坪林5倍好茶券哪裡買？

即日起到12月17日在Klook客路平台開賣（數量有限售完為止），不管是用手機還是用電腦，都可以點進去「新北好茶—冬季茶旅」的頁面，填寫好資料之後就可以用50元購買坪林「好茶券」！另外12月9日、10日、16日、17日在坪林區公所前茶鄉廣場服務台，每日也有限量100張的「好茶券」可以購買，即可在超過百家的「好茶券」合作店家消費折抵。

「好茶券」包含面額150元「品茶券」、100元「美食券」，兩者的不同是品茶券是針對於販售茶葉之店家，只可以購買茶葉；美食券可享用坪林區合作之美食，兩者同樣需於結帳時拿出「品茶券」或「美食券」做折抵。

5倍好茶券怎麼花？

買好放大5倍價值的「好茶券」之後該怎麼花呢？坪林老街與北宜路商圈上有許多合作店家可以選擇，不管要喝杯好茶、吃茶點、茶粿，還是要喝咖啡、來一場採茶體驗，在這邊都可以得到滿足。接下來就推薦幾家坪林的優質好店，大家可以帶著「好茶券」來一場悠閒清靜的坪林小旅行。

坪林旅遊推薦1：坪感覺

位於坪林老街不遠之處，由在地青年威德與嫻嫻所經營的「坪感覺」，運用坪林地區的農特產物，以及台灣各縣市鄉鎮在地的食材，在廚師巧手烹調下，成為一道道簡樸卻不失美味的料理佳餚。遊走在坪林的山間時，走走停停之間，想稍作停留，「坪感覺」是非常值得去的地方。

在地青年威德與嫻嫻親手打造屬於坪林的美味廚房。

「紅香滷肉×茶香飯特餐」軟嫩鹹香的滷肉配上略有茶葉清香的米飯，令人食指大動。

地址：新北市坪林區坪林街12號（Google map）

營業時間：週四、週五11:00-17:00、星期六16:30-18:00、週日11:00-17:30

電話：（02）26657210

推薦菜單：紅香滷肉×茶香飯特餐、鮭魚包種茶泡飯特餐

坪林旅遊推薦2：品誼茶果子

原本在台北當甜點師傅的周老闆，因為想讓坪林地區的茶農，能夠在除了茶葉之外有新的商品，而走出一條新的出路。在外工作40年之後，毅然而然決定返鄉，與在地的茶葉、茶油、蜂蜜結合，在店裡甜點師傅的巧手下，做成一道道精緻又美味的甜點。高規格的原物料也特別注重健康，少糖及對身體沒有多餘負擔，是對自己產品的堅持。不管是包種茶紅豆乳酪、蜜香紅茶夾心餅乾，還是包種茶雪球，都是來自坪林在地的茶葉製作，讓大家在甜點中也可以品嚐到坪林文山包種茶的美味。

地址：新北市坪林區坪林街99號（Google Map）

營業時間：10:30-19:00

電話：（02）2665 7673

推薦甜點：年輪包種茶乳酪、包種茶紅豆乳酪、蜜香紅茶夾心餅乾、包種茶夾心餅乾、包種茶雪球

老屋改造的店面，外頭還有搖椅供打卡拍照。

多樣化的精緻茶點讓午茶享受增添一份幸福感。

坪林旅遊推薦3：滴滴香茶行

來到坪林怎麼能不喝茶？在老街及北宜路上有著許多茶行，每一家的味道可是都不一樣的。走在老街上看到「滴滴香茶行」，雖然假日時人潮眾多，但仍也會聽到老闆熱情的邀約，請大家到店內啜飲坪林的茶，一進店內就會聞到空氣中飄著的清淡茶香。特別注重茶葉包裝的滴滴香，在2023年也得到台灣OTOP（城鄉特色產業）產品設計獎的榮譽，講究設計的包裝盒裝著坪林在地好茶，買來當作伴手禮最適合。

地址：新北市坪林區坪林街34號（Google Map）

營業時間：09:00-19:30

電話：02 2665 7980

推薦菜單：包種茶冷泡茶包、蜜香紅茶冷泡茶包、鐵觀音冰淇淋

傳承三代超過70年的老茶行，未來將繼續傳遞坪林茶香。

獲得OTOP產品設計獎的茶葉包裝，是送禮首選。

坪林旅遊推薦4：幸福小廚

在坪林除了飲茶、吃茶點之外，在滴滴香茶行對面有「幸福小廚」可以大快朵頤坪林的茶料理。由滴滴香老闆的女兒經營的幸福小廚，店內熱騰騰的茶油麵線，綠色的麵線裡面摻了茶葉咬起來有淡淡茶香，再拌上濃厚的茶油，暖呼呼的送進嘴裡咀嚼出茶滋味，在冷冷的冬天裡真的是一大享受。店內的白斬雞、清蒸鱸魚也都不能錯過，最特別的「紅燒豆腐」是在地「坪林豆腐店」用坪林地區純淨的山泉水做的。

地址：新北市坪林區坪林街84號（Google Map）

營業時間：10:00-18:00、週二休

電話：（02）26657980

推薦菜單：茶油麵線、白斬雞、清蒸鱸魚、紅燒豆腐

餐廳內仍保有舊時的爐灶擺設，飽餐之餘也可逛逛欣賞。

茶油麵線及紅燒豆腐，讓人吃完口齒留香。

坪林旅遊推薦5：水柳角68

遠從台中清水嫁過來的坪林媳婦，歷經過雪山隧道開通之後的人潮流失，思考著如何把原本雜貨行轉型。原本在農會家政班接觸過肥皂DIY，心裡想著把自己做肥皂的專業再提升，期間又再去考到了手工皂講師職照。在多番的努力下順應時代潮流，創辦了與坪林茶業結合的「茶皂DIY工作坊」。不管是茶手工皂、茶泡澡球、茶油皂、洗髮皂，都是以「茶葉」作為主要素材，沒有過多的人工添加物。就像坪林天然的環境、潔淨的水源一樣，讓人洗去煩憂回歸平靜。

地址：新北市坪林區水柳角68號（GOOGLE MAP）

營業時間：08:00-18:00、週六08:30-19:00

電話：（02）2665 8278

推薦體驗與商品：茶皂DIY、茶泡澡球DIY、茶油潤唇膏、茶箍、烏龍茶油皂

手工的山茶花茶油皂，使人沐浴在天然茶香中。

各式茶皂任君挑選，也可DIY出自己的獨特茶皂。

坪林旅遊推薦6：良醫藥師本舖

由劉蕙蘭與張大力醫師所創辦的「良醫藥師本舖」，位置就在公車站與水柳角68的對面。以人類與環境相互緊密聯繫，健康作為推動的力量，醫療精神與茶飲、食物、生活緊緊相扣的概念為店舖發展核心。從一棟原本是藥房的老屋搖身一變成為坪林地區的健康飲食好鄰居，在本質上還是沿用了藥房最根本的精神，經過改建之後有了嶄新的生命。「良醫藥師本舖」有著多重的意義，從人與環境為出發點，發展了一系列的飲食餐點。「本舖自製優格碗」可以自選腰果、杏仁等穀物、年採養蜂園採蜜、綜合果乾等，加上微酸濃郁的優格，吃起來兼具了美味與健康。

地址：新北市坪林區水柳角37-1號（GOOGLE MAP）

營業時間：11:00-18:00、週三休

電話：（02）2665 8261

推薦菜單：本舖自製優格碗、牛蒡巧達濃湯、黑麥穀物麵包

店內茶席散發濃濃日式風情，如同身處京都老茶館。

「本舖自製優格碗」健康美味，嚐上一口回味無窮。

坪林旅遊推薦7：德志茶園

經過了水柳腳來到北宜路商圈，路上有許多經營5、60年的茶行，若要購買茶葉這裡是個好選擇。如果想吃中式點心最推薦的就是「德志茶園」的茶粿，從第1代到第3代都做茶葉、茶餐、茶點的德志茶園，其中的茶粿也經歷過時代的變化。鐘老闆表示從民國86年坪林茶業博物館開幕開始，政府推動一鄉一特色，坪林因而出了第1罐的易開罐包種茶。那時候開始製作及販賣茶粿，將茶粉加入到製粿的過程裡面，經過加熱、人工的揉捏與包餡，就有了淡淡茶香的茶粿。最剛開始只有蘿蔔絲跟紅豆兩種口味，後來又加入了芋頭也都深受遊客歡迎。不甜不膩的紅豆泥包在軟糯的茶粿裡面，吃起來不死甜，絕對是來坪林必吃的美食。

地址：新北市坪林區北宜路八段235號（GOOGLE MAP）

營業時間：08:00-18:30

電話：（02）2665 6359

推薦菜單：茶粿

想吃茶粿就必來的德志茶園。

標榜素食茶粿，有紅豆、芋頭及蘿蔔絲3種口味。

坪林旅遊推薦8：高益發茶行

原本是在大安高工教書的高明富，返回坪林之後開了高益發茶行，「益發」意味著台語的滿溢、發展，身為坪林區商圈發展協會理事長的高明富，在幾年中也努力地帶動了坪林商家的進步。高理事長表示坪林的茶葉技術不能失傳，要吸引青年返鄉就要有所作為。目前正在推動的體驗遊程，就是富含坪林茶文化的意涵，也帶有坪林在地店家故事的重大意義。在遊程之間深入店家生活，讓有著悠久歷史的老店自己來說故事。

地址：新北市坪林區北宜路八段217號（GOOGLE MAP）

營業時間：08:30-18:30

電話：（02）26656268

遊程體驗路線：（行程皆為2個小時）

A.健行組：茶鄉廣場—坪林尾橋（市定古蹟）—坪林茶業博物館—生態園區—形象商圈巡禮—到店家品茶、吃美食。

B.人文組：茶鄉廣場—坪林老街—保坪宮—到店家品茶、吃美食—坪林茶業博物館—坪林尾橋（市定古蹟）—形象商圈巡禮

店內造型精美的茶罐

各式茶杯供顧客選購。

坪林旅遊推薦9：綠光農園

老闆陳陸合自新北中和返鄉之後，從2006年便投身有機茶葉的經營，為了維持坪林的自然以及清淨水資源的環境，自家的茶園遠離車來人往的市區，生產沒有施加化學肥料、農藥的有機茶，降低對大自然、動植物的危害。採茶體驗剛開始也只是找幾個朋友來玩，沒想到也是越玩越認真，覺得採茶體驗遊程可以幫助遊客更認識有機、更認識環境、更認識坪林。於是2009年開始對外開放體驗遊程，帶大家到山上自家的茶園體驗採茶、認識動植物以及山岳環境。無形中也讓初次來到坪林的朋友，能透過採茶的體驗來了解茶農以及坪林在地的生活。

地址：新北市坪林區北宜路八段160號（GOOGLE MAP）

營業時間：09:00–18:00

電話：0952 600 268

推薦體驗及商品：採茶體驗20人成團、有機東方美人茶、有機白茶、清香烏龍茶。

採茶體驗，在山林間呼吸茶樹清新。

DIY製茶體驗，近距離感受濃郁茶香。

112年新北好茶 冬遊坪林喝茶趣

活動日期：2023年12月9、10、16、17日

活動時間：10:00-17:00

活動地點：坪林區公所前茶鄉廣場（新北市坪林區坪林街101號）

以「新北好茶 冬季茶旅」為發想，藉著疫情解封之後，大家可隨心到坪林來漫步、旅行，感受坪林人與地的情感，以此做為輕鬆、溫暖的起點。在濃郁茶香的坪林鄉間，邀請大家來走訪坪林的茶葉、美食，展現出有別於前幾年緊繃、不安的情緒，慢慢地、溫順地撫平那些年的起伏。

為推廣新北好茶及坪林觀光，將新北市茶產區結合推廣茶葉及農特產品，讓民眾認識新北市各類茶葉。並推出一系列創意行銷、異業合作，整合坪林地區的在地能量，於12月9、10、16、17日舉辦新北好茶頒獎典禮、銷售商品、好茶券活動，邀請大家走入山林、打開坪林。

詳細資訊請上新北好茶官方網站