悠遊佐賀 感受日本九州魅力風情

【撰文/Ciao】

佐賀除了精湛的工藝、好吃的地產美食，還有許多歷史文化與自然風光景點，不管是豊臣秀吉的黃金茶室、大魚神社海上鳥居、武雄市圖書館和陽光美術館慧洲園都很精彩。

與蔦屋書店合作 武雄市圖書館

為振興地方觀光，武雄市政府與蔦屋書店合作，將原本的市圖改造成結合圖書館、蔦屋書店、DVD出租店以及星巴克咖啡店的「武雄市圖書館」。圖書館啟用之後聲名大噪，不只在地人喜愛，全世界都有遊客前往朝聖。圖書館規劃了兩個拍照打卡地點，一是進大門左側由一樓往上拍，可以拍到書店與屋頂建築結構；另一個拍照點也是大間最常見的畫面，就是在二樓走道底部，這裡是俯瞰角度，圖書館的弧形延伸感、下方方形書櫃與窗邊座位區構成協調的畫面。 攝影/吳東峻

Add. 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5304-1 Tel.+81-0954-20-0222

看得見月球引力的海上鳥居

太良町位於佐賀最南端，鳥居離當地的多良車站不遠，步行可達。海上鳥居設置在有明海邊，這裡潮差高達6公尺，太良町也因此被譽為「看得見月球引力的小鎮」矗立海上的紅色鳥居共有三座，基座腐朽替換下來的鳥居也立在岸邊，所以鳥居越來越多座。海上鳥居漲潮時鳥居基座被海水淹沒，只剩一半露頭；乾潮時就完全露出，這片海也成了陸地，兩者景色截然不同，想看哪一種就根據潮差時間前往。 圖片提供/佐賀縣觀光聯盟 攝影/吳東峻

Add. 佐賀県藤津郡太良町大字多良1874-9

池泉迴遊式庭院 陽光美術館慧洲園

慧州園是由中根金作設計建造，他被譽為「世界的造園家」，島根縣的足立美術館也是他的作品。慧洲園是一座池泉迴遊式庭院，借景武雄最知名的御船山，有溪瀑有山水，還有一大片茶園，春櫻、秋楓四季美景截然不同。園區內也有大型茶室，提供咖啡、抹茶和果子以及嬉野地區出產的「嬉野茶」。慧洲園內也可以報名體驗陶瓷飾品DIY，挑選自己喜愛的陶瓷零件製作耳環、項鍊、鑰匙圈等，這個體驗非常簡單，只要將挑選好的陶瓷片黏在金屬飾品等上20分鐘澆水乾燥之後即可，這等待的時間就可以到庭院裡散步賞景。 攝影/吳東峻 攝影/吳東峻

Add. 佐賀県武雄市武雄町武雄4075-3 Tel.+81-0954-20-1187

佐賀縣立名護屋城博物館 豐臣秀吉的黃金茶室

金碧輝煌的黃金茶室是400多年前由豐臣秀吉下令製作、曾在名護屋城內組裝使用，如今跨越時空於原址還原。名護屋城是豐臣秀吉出兵朝鮮時的主要據點，現在則是館藏豐富的名護屋城博物館。這間復刻版黃金茶室貼了16,500片11公分正方的金箔，壁面、天花板、茶具等全都金燦燦。茶室可以拆解成75個部件方便移動再組裝。 圖片提供/佐賀縣觀光聯盟

Add. 佐賀県唐津市鎮西町名護屋1931-3 Tel.+81-0955-82-4905

有田燒瓷器工藝

日本九州佐賀縣物產豐饒，更有多項精湛工藝，其中最出名的就是「有田燒」。有田燒緣起於有田町，是日本最具代表性的瓷器。旅行佐賀，走訪超過150年歷史的幸樂窯、Gallery有田喝咖啡再到陶山神社參拜，感受日本瓷器工藝之美。 攝影/吳東峻 超過150年歷史，幸樂窯挖寶趣。 攝影/吳東峻 Gallery有田，超過2千組咖啡杯牆超壯觀。 攝影/吳東峻

賞心悅目 味膳古雅味素麵懷石料理

位於佐賀神埼市的懷石料理餐廳，在現址已經營26年，今日品嘗餐點為「素麵懷石料理套餐」這素麵有點類似稻庭烏龍麵是細麵條但口感軟Q。搭配漂亮的有田燒瓷器擺盤賞心悅目，充分展現和食精緻典雅的風格。食材內容以佐賀地產為主，包含有明海的海鮮、佐賀產的稻米與蔬果，來到佐賀吃到這樣精緻可口的餐點，不僅能紓解旅途疲憊，也讓人更深入了解佐賀物產與在地文化。 攝影/吳東峻

Add. 佐贺県神埼市神埼町田道ヶ里1575-6 Tel. +81-0952-52-7223

唐津必吃 御宿海舟花枝生魚片

位於唐津市的御宿海舟海鮮餐廳招牌料理就是花枝生魚片，以嚴選活花枝現作，身體的部分切片、頭尾油炸或燒烤，可以吃到新鮮花枝不同的風味。鮮甜的花枝生魚片切得很薄，夾起來還會透光，滋味彈牙鮮甜，現炸花枝也非常好吃，還有烏賊燒賣、醃漬花枝等小菜，豐盛又美味。 攝影/吳東峻 攝影/吳東峻

Add. 佐賀県唐津市東城內2-45 Tel. +81-0955-72-8101

豐洋莊蟹肉蓋飯 特選知名竹崎蟹

太良町臨有明海，出產多種美味海鮮，尤其是「竹崎蟹」更是非常有名，豐洋莊的招料理「蟹肉蓋飯」採用新鮮的竹崎蟹製作，因為是取肉做料理耗時費工，沒有事先預約可是「一蟹難求」。滿滿一整隻的蟹肉覆蓋在佐賀產米飯上，搭配蟹黃、特調酸甜醬汁、柚子醋分次食用，最後再以「茶漬飯」結束這美味的螃蟹料理。不同的調味讓竹崎蟹的口感更豐富，鮮美的蟹肉可以大口扒飯部用費工剝殼，真是一大享受。 攝影/吳東峻

Add. 佐賀県藤津郡太良町大浦丙 099-5 Tel. +81-0954-68-3545

佐賀溫泉 療癒身心

日本全國各地都有溫泉，包含佐賀也不例外，佐賀有嬉野、武雄、古湯、太良竹崎四大溫泉，其中嬉野溫泉更名列日本三大美人湯之一，來到佐賀當然要體驗一下這超級滑溜的美人湯。 圖片提供/佐賀縣觀光聯盟

嬉野溫泉的泉水含有豐富碳酸氫鈉，泡了會感覺肌膚滑滑的非常舒服。在嬉野溫泉區的古街上，有多處免費足湯設施，許多愛美的女性會到「嬉野傳統藝能保存會」租借和服再沿著「嬉野溫泉本通商店街」漫步，這條街是過去的長崎街道「嬉野宿」。 攝影/吳東峻

Add. 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙817-8 Tel. +81-0954-43-1205

歷史名人造訪 武雄溫泉樓門

距今有1300年歷史，自古就是歷史名人也推崇的泡湯勝地，包括豐臣秀吉宮本武藏、伊達政宗、伊能忠敬等歷史名人都曾造訪過，豐臣秀吉還留下「朱印狀」泡湯心得。武雄溫泉泉質為弱鹼性，對於舒緩疲憊與痠痛相當有幫助。來到武雄溫泉泡湯之餘，還能欣賞這裡的建築之美，包括入口的大型樓門，這座地標建築設計者是日本近代建築師辰野金吾，是一座沒有使用任何一根釘子的天平式建築，與身後的武雄溫泉新館並列為國家重要文化財產。 攝影/吳東峻

Add. 佐賀県武雄市武雄町武雄7425 Tel. +81-0954-23-2001

位於嬉野溫泉區的「和多屋別莊」，就是以美人湯聞名。和多屋經過翻修後煥然一新，整間飯店布置典雅充滿設計感，大廳等待區的家具來自丹麥傢俱設計師Borge Mogensen；建築本身整體設計則是日本建築師黑川紀章大師哦作品，漫步其間就像走入大型美術館。在別莊的各個角落包括走道、樓梯間也都設置現代藝術品，處處可見驚喜。 攝影/吳東峻

Add. 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙738 Tel. +81-0954-42-0210

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