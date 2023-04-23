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主打關西大阪日式頂級精緻燒肉佐最有溫度的服務

聯合新聞網／ Ciao潮旅
大家一起歡聚胡同燒肉享受美食美酒。 攝影/Ray　
大家一起歡聚胡同燒肉享受美食美酒。 攝影/Ray　

【撰文/Ciao】

不論是一人坐在吧檯看著師傅的調味和燒烤手藝，或是相約親友圍坐於滋滋作響的火爐邊，橘焱胡同餐飲集團旗下的「胡同燒肉」17年來滿足饕客挑剔味蕾，提供嚴選肉品、現場調味、舒適環境，12間有溫度的店各具特色，連身心都被療癒了。

主打關西大阪日式頂級精緻燒肉，「胡同燒肉」連續3年榮獲《The Miele Guide》亞洲美食評鑑指南，亞洲前500大餐廳，更受邀與「星宇航空」合作成為指定機上餐。「胡同」是北京對老城區住宅之間窄巷的特有稱呼，2005年創始店從台北東區小巷裡的「胡同燒肉夜食」1號店開始，藉由吧檯式的燒肉服務拉近與賓客距離。

距離設想剛剛好的吧檯設計。 攝影/Ray　
距離設想剛剛好的吧檯設計。 攝影/Ray　
藉由吧檯式的燒肉服務拉近與賓客距離。 攝影/Ray　
藉由吧檯式的燒肉服務拉近與賓客距離。 攝影/Ray　

頂級精修食材 中央廚房當天現切直送

「胡同燒肉」目前共有12間分店，名稱從「胡同」及在地特色衍生，如位於市民大道的「古月同」2號小店，台中「瑚同」6號店場域面積最大，松壽路的「醐同」5號店有種植水耕蔬菜，桃園9號店採木字旁發想成「楜同」，還有「壺同」、「衚同」、「瑚同」等形音變化而成，解讀之後頗令人玩味。

「醐同」5號店有種植水耕蔬菜。 攝影/Ray　
「醐同」5號店有種植水耕蔬菜。 攝影/Ray　

副總經理陳雅芬Fanny表示，「胡同燒肉」的整體空間以沉穩木質色調與暈黃燈光帶來濃濃日式復古風，紅色窗花、開放式廚房，距離設想剛剛好的吧檯設計以及桌內圓形炭火「下吸式」烤爐是共同特色。而之所以能屹立17年之久，就在於品牌一直秉持著「堅持、用心、熱情、創新」的職人經營精神，Fanny更強調「胡同燒肉」不做吃到飽路線，為得是讓賓客細細品嘗與享受優質美味燒肉。

橘焱胡同餐飲集團副總經理陳雅芬。 攝影/Ray　
橘焱胡同餐飲集團副總經理陳雅芬。 攝影/Ray　

「胡同燒肉」每一間門市所使用的頂級精修食材，皆採取每日限量方式，由通過ISO認證的中央廚房嚴格品管把關，在攝氏15度的恆溫作業區內，由10多位資歷至少兩年以上的手切肉師傅，把筋膜全部剔除修清再切片塊，耗損率將近5成也不惜，當天準備後再由低溫專車配送至各分店。

現場調味 介紹每項食材的燒烤方式

除了食材新鮮與精修外，「胡同燒肉」更在乎服務上的溫度，要讓客人感受到溫暖貼心。像是現場調味也是店內一大特色，生肉經由具備2∼3年專業訓練及通過考試的師傅站在吧檯前，依賓客個人喜好撒上椒鹽調味，因此現場可以看到師傅俐落的灑鹽動作。不僅如此，每位服務人員可提供桌邊服務，坐吧檯區以代烤服務為主，並詳細介紹每項食材的燒烤方式，讓您學會燒烤樂趣，即使在家都適用。此外，烤網烤過一次就更換，這也是「胡同燒肉」維持每一道食材好味道之堅持。

師傅站在吧檯前，依賓客喜好將達拉斯撒上椒鹽調味，也可做代烤服務。 攝影/Ray　
師傅站在吧檯前，依賓客喜好將達拉斯撒上椒鹽調味，也可做代烤服務。 攝影/Ray　
師傅站在吧檯前，依賓客喜好將達拉斯撒上椒鹽調味，也可做代烤服務。 攝影/Ray　
師傅站在吧檯前，依賓客喜好將達拉斯撒上椒鹽調味，也可做代烤服務。 攝影/Ray　

菜單琳琅滿目，採單點方式，嚴選日本A5黑毛和牛、美國安格斯黑牛與澳洲純種和牛、西班牙伊比利豬、紐西蘭小羔羊肉，以及台灣在地彰化健康豬、究好豬與台灣黃金雞，還有精選內臟燒、新鮮海味與時蔬等。特別推薦有厚度的達拉斯去骨牛小排及薄片的烤肉醬牛五花是17年來的鎮店之寶。

菜單琳琅滿目，採單點方式。 攝影/Ray　
菜單琳琅滿目，採單點方式。 攝影/Ray　

和牛厚切牛舌，取自油脂最豐富的舌根，可以原味吃，再沾檸檬汁或加上蔥花洋蔥泥，享受更多層次的燒肉風味、在在令人銷魂。

和牛厚切牛舌，只取油脂最豐富的舌根。 攝影/Ray　
和牛厚切牛舌，只取油脂最豐富的舌根。 攝影/Ray　
燒肉沾檸檬汁或加上蔥花洋蔥泥皆別有風味。 攝影/Ray　
燒肉沾檸檬汁或加上蔥花洋蔥泥皆別有風味。 攝影/Ray　

享用完美味燒肉饗宴後，Fanny說沒點主廚特製的《焦糖布丁》或是《奶油起司地瓜》，可別說來過「胡同燒肉」，這布丁口感滑嫩綿密，充滿奶香味，起司地瓜綿密鬆軟、融合鹹甜滋味，是大人小孩都喜愛的二款甜點。更讚的是除了生肉，店內的燒肉、經典料理、甜點連烤網都有提供宅配訂購。

必點主廚特製的焦糖布丁、奶油起司地瓜。 攝影/Ray　
必點主廚特製的焦糖布丁、奶油起司地瓜。 攝影/Ray　

美食佐美酒，犒賞自己或是與親友相聚聯繫情感，有溫度的「胡同燒肉」絕對尊寵味蕾、超越期待，更值得每次細細回味！

有溫度的「胡同燒肉」絕對尊寵味蕾、超越期待，更值得每次細細回味！ 攝影/Ray　
有溫度的「胡同燒肉」絕對尊寵味蕾、超越期待，更值得每次細細回味！ 攝影/Ray　

醐同燒肉夜食

Web. www.gyenhutong.com.tw

Fb. 胡同燒肉

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