計程車博物館也是遊樂園 蘇澳必去人氣景點 值得一再回訪

【撰文/Ciao】

首次造訪「TAXI Museum計程車博物館」，讚嘆連連館主李濟成的癡狂，館內將近2,000件以上的計程車收藏品令人目不暇給，但去一次絕對不夠，因為館主每月會不斷到處蒐購，又多了好多故事可聽，加上新的遊樂設施，相信是車迷、親子旅遊的最愛。

值得驕傲，「計程車博物館」是全世界第一座、也是唯一以計程車為收藏主題的博物館，2019年成立，由計程車迷李濟成一手打造，因為名字與計程車同音而結緣。館藏內容精彩豐富而多元，從大到古董計程車、人力三輪車、摩托車，小至各式各樣的模型、玩具車及藝術品等，館主不藏私地要與大家分享。 1947 Willys Jeep CJ2A戰場上的計程車。 攝影/相 王基守

骨董計程車越收越多 展場快擺不下

李濟成希望藉由博物館，讓大家對計程車是沒有文化、底層職業的既定印象改觀，他認為「計程車是一座城市的名片」，也是旅遊中的好夥伴，透過計程車可以了解世界各地民俗風情，看計程車的演變與發展史重溫那個年代的美好故事。 館內展示的骨董計程車多達15台，陸續增加中。 攝影/相 王基守

就像是館內熱門打卡區展示來自各國的骨董計程車多達15輛，車齡加總超過500歲。一字排開有1972年美國大蘋果經典的Checker Marathon，暱稱為Yellow Cab的紐約計程車。 暱稱為Yellow Cab的紐約計程車。 攝影/相 王基守

1967年英國倫敦Austin FX4，年份最老的1957年德國柏林賓士Mercedes Benz 180，以及1957年Mercedes Benz W123。1988年法國Peugeot 505，著名的1999年電影終極殺陣出現的計程車代表巴黎。 1957年德國柏林賓士MercedesBenz 180的內裝。 攝影/Ray

迷彩外型，這部1947 Willys Jeep CJ2A戰場上的計程車，二戰中，美國大兵把吉普車當成「戰場計程車」使用。菲律賓現在流行的公共運輸工具的吉普尼Jeepney，最初就是美軍戰後留下的吉普車改造製成。 日本昭和時代的代表車款，1962年青鳥Datsun Bluebird P312為5人座設計。 攝影/相 王基守

香港電影常見的2001年Toyota Crown Comfort香港紅色市區計程車，館主很厲害，收藏到其它2色，綠色新界和藍色大嶼山計程車。 館主把香港計程車紅、綠、藍代表三色都收藏到了。 攝影/相 王基守

國產汽車裕隆是台灣計程車發展史上元老級，1980年裕隆勝利803來自屏東的車主開了40年，還有1988年裕隆速利303，小花排檔桿是焦點。日本昭和時代的代表車款，1962年青鳥Datsun Bluebird P312為5人座設計，這些車經過館主悉心修復，還能開上路。展場中唯一受損的Taxi，是發生於2015年復興航空空難遭機翼掃到的小黃，成為歷史事件見證。值得一提，館外停了一部2002 Nissan Cefiro，車主為張阿朝先生（1952-2020），家族為了紀念他決定捐贈給博物館，是一部充滿洋蔥，有故事的人生計程車。 日本昭和時代的代表車款，1962年青鳥Datsun Bluebird P312為5人座設計。 攝影/相 王基守 館外停一部2002 Nissan Cefiro，家族為了紀念張阿朝先生捐贈給博物館。 攝影/相 王基守

有吃有玩 預計將增設黃色旋轉木馬

館主還收藏印尼古老的人力車，早期光陽新生代和凌風90的機車；另外特別打造的迴轉計程車，擺放各國的火柴盒計程車，現又新增不少。連計程車周邊的車頂燈、計費儀錶，李濟成也希望讓大家認識，最老一支是來自1920年的印度機械式計程車錶，而台灣早年計程車用以計算租金的機械式計費器，有去程，回程和等待費率，現在只能在博物館看到了！ 來自印尼、上海、台灣的人力三輪車。 攝影/相 王基守 特別打造的迴轉計程車，擺放各國的火柴盒計程車。 攝影/相 王基守 連計程車周邊的車頂燈、計費儀錶等，在這裡也看的到。 攝影/相 王基守

另一區一個個展示櫃的內容包羅萬象，令人眼花撩亂，真的很佩服館主收藏的毅力，來自日本、英國、美國、大陸等地，如果幸運當場碰到他，聽他講每個收藏品的緣由更是不虛此行。 展示櫃內收藏模型車、時尚精品等，只要有計程車字樣館主都收。 攝影/相 王基守 德國的計程車全是奶油白的Mercedes-Benz。 攝影/相 王基守 攝影/相 王基守

「計程車博物館」不只是一個博物館，也是大人小孩的遊樂園，館內可以暢玩滑行車、三輪車、碰碰車、投幣式電動車等，並提供簡單的輕食、飲料及計程車相關商品，很適合消磨半天以上。門票可摺成一台小計程車帶回家，還能折抵館內消費，很有誠意。 入場即可享有碰碰車一次體驗。 攝影/相 王基守 館內提供簡單的輕食、飲料。 攝影/相 王基守 計程車博物館售票處也很有特色。 攝影/Aries

近期李濟成說將在廣場上增設以計程車圖騰打造的黃色旋轉木馬，大巴士餐廳也即將開張，還有戶外電影院！每次來「計程車博物館」都不一樣，新奇有趣又好玩，還可增廣見聞，忍不住為館主拍拍手！ 計程車博物館的戶外廣場也是遊樂區。 攝影/相 王基守

TAXI Museum計程車博物館

Web. taximuseum.com

Fb. TAXI Museum 計程車博物館