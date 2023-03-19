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台北市大明星陪伴 體驗高空野餐樂趣 擁抱熊讚Bravo香甜入眠

聯合新聞網／ Ciao潮旅
南港老爺行旅與台北市吉祥物熊讚Bravo二度聯名攜手合作。 圖片提供/南港老爺行旅
南港老爺行旅與台北市吉祥物熊讚Bravo二度聯名攜手合作。 圖片提供/南港老爺行旅

【整輯/Ciao】

深受民眾喜愛的台北市吉祥物「熊讚Bravo」再度可愛現身「南港老爺行旅」客房中！推出全台唯一熊讚主題房，將風格客房設計為「野餐房」，旅人客房為「環保房」，充滿熊讚身影，入住指定房型還有贈送獨家熊讚野餐墊或熊讚連帽浴巾、再把具有收藏價值的熊讚房卡、熊讚杯墊帶回家作紀念，可愛氛圍讓粉絲捨不得退房！

老爺酒店集團旗下品牌老爺行旅，「南港老爺行旅」長期致力於實踐「永續生活」。一進入主題樓層，調皮的熊讚吊掛在牆面上Say Hello迎接大家，延伸到主題廊道牆面，熊讚騎著單車，結合早期南港茶鄉時期地毯的花紋象徵種茶的梯田，彷彿熊讚騎車徜徉在陽光茶園之中，鼓勵旅人騎單車，一起減碳、綠色生活，用騎車的速度探索台北都會城市的美好。

熊讚示範，南港老爺行旅自助式Check in機台。 圖片提供/南港老爺行旅
熊讚示範，南港老爺行旅自助式Check in機台。 圖片提供/南港老爺行旅
南港老爺行旅：主題樓層廊道。 圖片提供/南港老爺行旅
南港老爺行旅：主題樓層廊道。 圖片提供/南港老爺行旅

入住限量熊讚野餐房 熊讚環保房很讚

熊讚Bravo超萌主題房專案優惠即日起至2023/12/31，贈送Soft Kitchen早餐2客，每房限量贈送熊讚便利貼乙份、獨家熊讚杯墊3入，皆可免費使用館內設施健身房。

Soft Kitchen餐廳，義法料理嚴選在地當令食材入饌。 圖片提供/南港老爺行旅
Soft Kitchen餐廳，義法料理嚴選在地當令食材入饌。 圖片提供/南港老爺行旅
大廳做為開放式展覽空間，近距離接觸藝術創作。 圖片提供/南港老爺行旅
大廳做為開放式展覽空間，近距離接觸藝術創作。 圖片提供/南港老爺行旅

「熊讚野餐房」為風格客房，擁有大面積落地窗，搭配上熊讚可愛俏皮的模樣，搭配熊讚窗貼，為房間多了活潑趣味感，同時還有各種繽紛野餐道具，營造滿滿的儀式感，彷彿跟著熊讚一起進行高空野餐，成了獨家欣賞市景新體驗，絕對是熊讚迷們洗版的打卡點。每日限量一間「熊讚野餐房」優惠價，入住此房型，每房限量贈送熊讚便利貼乙份、飯店獨家設計熊讚野餐墊乙組，熊讚迷最愛之收藏。

「熊讚主題房」野餐房贈送獨家熊讚野餐墊。 圖片提供/南港老爺行旅
「熊讚主題房」野餐房贈送獨家熊讚野餐墊。 圖片提供/南港老爺行旅

每日限量一間「熊讚環保房」為旅人客房，同時也是飯店隱藏版房型，斜角型的格局設計，特別有趣，搭配上熊讚主題床蓋布、靠枕，讓熊讚整晚擁抱一起入睡！入住此房型即贈送熊讚限定款房卡乙張、暢銷款熊讚連帽浴巾乙條，不提供一次性備品，僅提供兩條浴巾，降低備品使用量，邀請旅人與熊讚一起用行動輕鬆愛地球。

「熊讚主題房」環保房贈送熊讚連帽浴巾。 圖片提供/南港老爺行旅
「熊讚主題房」環保房贈送熊讚連帽浴巾。 圖片提供/南港老爺行旅

尋找熊讚身影 購買熊讚獨家聯名商品

位於10樓大廳有可愛的插畫家熊讚，這是「南港老爺行旅」自開幕以來，不斷有藝術、設計展覽進駐，讓住宿的場域不再只是單純的旅宿，我們希望結合藝文及擁抱更多創作者，為到訪旅人創造更多美好的旅行經驗。想帶點伴手禮？可在軟實力格閣找到喜愛的文創商品、飯店自有商品，當然也可以買到由飯店獨家設計的「熊讚野餐墊」、「熊讚杯墊」、「熊讚床蓋布」，限量銷售，可愛度爆表，融化熊讚粉絲的心，通通都想搜刮回家。

搭配上熊讚主題床蓋布、靠枕，讓熊讚整晚擁抱一起入睡！ 圖片提供/南港老爺行旅
搭配上熊讚主題床蓋布、靠枕，讓熊讚整晚擁抱一起入睡！ 圖片提供/南港老爺行旅
可在軟實力格閣買到由飯店獨家設計的熊讚週邊商品，限量銷售。 圖片提供/南港老爺行旅
可在軟實力格閣買到由飯店獨家設計的熊讚週邊商品，限量銷售。 圖片提供/南港老爺行旅

入住「南港老爺行旅」，探訪南港，旅人還可以騎乘Ubike至附近的觀光景點，像是臺北流行音樂中心、南港瓶蓋工廠等，實踐環保、綠色生活，同時與熊讚渡過美好時光。

風格客房以淺色木紋鋪陳，搭配極具現代感的漫遊黃、時尚灰，營造鮮活、富有溫度的起居空間。 圖片提供/南港老爺行旅
風格客房以淺色木紋鋪陳，搭配極具現代感的漫遊黃、時尚灰，營造鮮活、富有溫度的起居空間。 圖片提供/南港老爺行旅
客房皆設有乾溼分離的衛浴空間。 客房皆設有乾溼分離的衛浴空間。
客房皆設有乾溼分離的衛浴空間。 客房皆設有乾溼分離的衛浴空間。
圖片提供/南港老爺行旅
圖片提供/南港老爺行旅

南港老爺行旅

Web. www.hotelroyal.com.tw/nangang/

Fb. The Place Taipei南港老爺行旅

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台北市大明星陪伴 體驗高空野餐樂趣 擁抱熊讚Bravo香甜入眠

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