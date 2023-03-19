到高雄與米飛兔同住 值得被愛的事物 讓小幸運圍繞

【撰文/Ciao】

很多人說高雄不一樣了，變得更漂亮、更國際化了，很大的原因是高雄近年擁有許多別具特色的新建設，並大力推動觀光，吸引許多國際級飯店進駐。提到高雄的新飯店，絕對不會漏掉高雄洲際酒店，這裡已經成為高雄頂級飯店的新指標了，正值兔年，更推出期間限定「米飛兔miffy小幸運」住房專案，又多了一個來高雄的好理由了。

空間設計靈感來自港都的港灣城市印象

緊鄰高雄市立圖書館總館與高雄港，高雄洲際酒店（Intercontinental Kaohsiung）就座落於高雄前鎮區的黃金地段，由全球第二大的跨國酒店企業洲際酒店集團（IHG）打造，與遠雄集團全台最高豪邸THE ONE垂直共構，高雄大遠百、三多商圈就近在咫尺，不論是搭捷運或吃美食，都非常方便。 高雄洲際酒店外觀。 圖片提供/高雄洲際酒店

一走進高雄洲際酒店，兩隻白孔雀標本昂然迎客。一樓大廳十分寬敞，氣派中帶著寧靜的舒適：右側的櫃檯有服務人員親切地為顧客辦理入住退房手續；左側是沙發等候區，一樓的BL.T 33酒吧和SEEDS大地全日餐廳更是高雄美食新熱點。 一樓的BL.T 33酒吧。 攝影/相 王基守 攝影/相 王基守

酒店的空間設計靈感來自高雄的港灣城市印象，從大廳、廊道及公共空間，處處可感受到海之光影，在沉靜的氛圍中流動著。最特別的莫過於高達11層樓的光雕藝術裝置，以萬物之源、宇宙之海、四季和風、智慧城市4個章節，詮釋高雄從過去至未來的城市發展脈絡，以「海洋」串聯，與空間相互呼應。高雄洲際酒店共有253間Art Deco藝術裝飾風格客房，夜晚時，從窗外望去，可遠眺高雄港，高雄流行音樂中心和高雄市立圖書館兩大地標成為發光的珠寶盒！

房間內十分舒適，燈光柔美，並附有Mini Bar，提供旅客如家一般的極致放鬆空間。饕客更有入住的理由：以環境友善的永續餐飲為主軸概念，高雄洲際酒店設有BL.T33大廳酒吧、SEEDS大地全日餐廳、湛露中餐廳、WA-RA日式餐廳、WA-RA割烹及日式主題酒吧，以及Delicatesse烘焙坊。 Delicatesse烘焙坊。 攝影/相 王基守

入住即享洲際精選米飛兔限量福袋 米飛兔造型迎賓西點

2023迎來金兔年，還有什麼比可愛的米飛兔（miffy）更適合成為吉祥物呢？高雄洲際酒店在這新的一年，從慈善出發，與心路基金會合作，邀請賓客響應、認養洲際限定款miffy，同時推出「米飛兔小幸運」住房專案，入住即享「洲際精選米飛兔限量福袋」和米飛兔造型迎賓西點，房內更有隱藏抽獎彩蛋！ 尊享米飛兔造型迎賓西點。 攝影/相 王基守

米飛兔的荷蘭名Nijntje，是對小兔子的簡稱，也意味「值得被愛的事物」。2023年正值兔年，兔子的一切都象徵好運，可愛的miffy更令人愛不釋手。高雄洲際酒店攜手心路基金會作公益，策畫溫馨的米飛兔公益認養活動「飛你莫屬」，邀請入住或用餐賓客以880元的認養方案，收藏一隻洲際限定款圍巾造型米飛兔，另一隻洲際徽章款米飛兔則捐贈給心路基金會的孩子們。一進到高雄洲際酒店的大廳，即可見到由米飛兔組成的耶誕樹，一隻隻整齊地排列著，上面還繫著寫著祝福話語的小卡。酒店內的烘焙坊Delicatesse也特別以大型米飛兔裝點，並設置米飛兔期間限定商品區。 高雄洲際酒店大廳中由米飛兔組成的聖誕樹。 攝影/相 王基守

除了從慈善出發，高雄洲際酒店為了讓喜歡米飛兔的大小朋友能與可愛的miffy同住，特別推出期間限定的「米飛兔小幸運」住房專案，讓miffy進駐客房，與顧客同樂，住客可再享專屬加碼線上抽獎彩蛋，人人皆有獎。 「米飛兔小幸運」住房專案的客房內部。 攝影/相 王基守 明亮奢華的浴室空間。 攝影/相 王基守 攝影/相 王基守 在房中點亮米飛兔夜燈，非常有情調。 攝影/相 王基守

即日起至2023年4月9日，即可與miffy同住，尊享米飛兔造型迎賓西點及「洲際精選米飛兔超值限量福袋」，包括限量版洲際圍巾米飛兔1隻、米飛倒影仿麂皮地墊1片、米飛LOVE雙面印花抱枕1顆、米飛兔QQ夜燈1個、米飛兔面紙盒1個、米飛兔杯墊2片等可愛好禮（款式隨機，恕無挑色），米飛兔除了陪伴大家睡個好覺，還能全部帶回家，讓miffy療癒一整年。欲加購者還可到烘焙坊Delicatesse旁的米飛兔期間限定商品區挑選。 洲際精選米飛兔超值限量福袋。 圖片提供/高雄洲際酒店 烘焙坊Delicatesse也以大型米飛兔裝點，並設置米飛兔期間限定商品區。 攝影/相 王基守 烘焙坊Delicatesse也以大型米飛兔裝點，並設置米飛兔期間限定商品區。 圖片提供/高雄洲際酒店 烘焙坊Delicatesse也以大型米飛兔裝點，並設置米飛兔期間限定商品區 攝影/相 王基守

高雄洲際酒店InterContinental Kaohsiung

Web. ickaohsiung.com/

Fb. 高雄洲際酒店-InterContinental Kaohsiung