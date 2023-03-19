潮間帶主題 串聯藝術家聯手改造 臺東縣長濱商圈新風貌 歡迎到純樸小鎮走走

【整輯/Ciao】

為建構當地獨特產業，為提升觀光休閒發展，臺東縣政府與長濱鄉公所邀請6位藝術家於長濱展開創作，同時進行老街環境及37個店家門面轉型與再造，以「潮間帶」主題延伸讓長濱大街變身小而美又具多元文化之特色商圈。

位於臺東縣最北端的長濱鄉有著美麗的山海景緻，豐富的原住民文化，味美的原民風味餐點、長濱米與海產料理，可惜因缺乏有效整合及規劃，導致產業發展停滯且人口外移嚴重。因此，臺東縣政府與長濱鄉公所共同爭取花東基金提案，主題訂為「潮間帶」，以海浪為意象，透過四個波浪層，代表涵蓋長濱的各種面向「自然、文化、產業、生活」，經由長濱商圈營造計畫，帶來無限發展的可能性。 商圈改造主題「潮間帶」，主視覺為四個波浪層。 圖片提供/臺東縣政府

亮點藝術裝置 打造街道美術館

以實際資金支持場地規劃改善，長濱商圈營造計畫挑選合適與需要的店家進行轉型與再造，強化店家特色並促進當地發展；另導入藝術與設計力，在商圈內設立一系列的亮點藝術裝置、進行街區美化和打造藝術指標系統，融入在地文化，並搭配視覺影響力，讓長濱大街擁有獨一無二的色彩魅力，使長濱商圈能夠永續經營，同時也製造觀光話題，希望能夠吸引遊客前來一訪再訪，成為一個友善旅遊循環。

在亮點藝術裝置方面，呼應「潮間帶」，以浪花退去潮池為天然水族箱的想像，於長濱街區打造「街道美術館」成為一處匯集多樣多元面貌、繽紛歡樂的社群。長濱鄉農會生鮮超市地標處看到賴冠仲藝術家所創作的《迴游》，他以長濱有名的鬼頭刀身上色彩豐富的藍、黃、綠色為設計發想，以造型網材質呈現，營造魚類洄游之意象，希望藉由藝術帶入，能吸引年輕人們回到長濱，讓這個結合山海之美的鄉鎮重新活絡起來。 新銳藝術家何彥霖的《±》將老舊牆面當畫布，彩繪成為美麗街景。 圖片提供/臺東縣政府

長濱路270號廣場前空地，原民藝術家拉飛邵馬帶來《拾海》雕塑作品，創作緣由除了向於台11線沿海一帶，勤奮的阿美族群海女們致意，她們常至潮間帶冒著被浪沖走的危險仍辛苦採集海藻，同時也感謝著這片美麗的大海。 原民藝術家拉飛邵馬《拾海》向海女們致意。 圖片提供/臺東縣政府 原民藝術家拉飛邵馬《拾海》向海女們致意。 圖片提供/臺東縣政府

作品總是令人玩味，陳奕彰藝術家的《下一站~金剛站》以長濱有名的金剛大道發想，融入公車站牌設計，站立的金剛像似引導民眾排隊等公車，乘座金剛所構成的座椅形式，增添等待公車的休憩功能性，而運用彩度較高的色澤讓這處公車停靠站豬肉攤側牆更顯明亮起來，預期將成為拍照打卡新熱點。 陳奕彰藝術家《下一站∼金剛站》拍照打卡新熱點（裝置示意圖）。 圖片提供/臺東縣政府

賦予街道新印象 形塑友善旅遊環境

街區美化區域，將閒置空間有效利用，原民藝術家尼誕．達給伐歷的《潮間帶的放映室-相聚迴游》以報廢的農機具零件材料為元素，重新組合創作成傳統放映機及一條條魚兒、甚是有趣，更讓長濱大街的這間農機具行古厝煥然一新。 原民藝術家尼誕．達給伐歷的《潮間帶的放映室-相聚迴游》。 圖片提供/臺東縣政府 原民藝術家尼誕．達給伐歷的《潮間帶的放映室-相聚迴游》。 圖片提供/臺東縣政府 原民藝術家尼誕．達給伐歷的《潮間帶的放映室-相聚迴游》。 圖片提供/臺東縣政府

新銳藝術家何彥霖的作品《±》把手比喻成浪潮，以數個擺動的手掌作為語彙，傳達長濱人與海之間的羈絆，是浪潮是海草、也是漁夫的雙手，透過鮮明色彩及柔和線條，將佇立長濱大街南北入口顯著的老舊牆面變身，彩繪成為四處美麗的街景。 新銳藝術家何彥霖的《±》將老舊牆面當畫布，彩繪成為美麗街景。 圖片提供/臺東縣政府 新銳藝術家何彥霖的《±》將老舊牆面當畫布，彩繪成為美麗街景。 圖片提供/臺東縣政府

擅長以新穎、卡通形象重新詮釋生活日常的藝術家賀仁瑋，《大魚吃小魚》是以海洋系的食物鏈作為發想，從獵食者鯊類至中間獵食者鬼頭刀，一直到初級的沙丁魚類，為長濱增添些許活潑趣味氣息，經由不同面向觀看，更能發覺光影變化驚喜。 賀仁瑋藝術家《大魚吃小魚》以海洋系的食物鏈作為發想（裝置示意圖）。 圖片提供/臺東縣政府

藝術指標系統融入在地特色元素

除了6位藝術家帶來的作品讓人驚艷，藝術指標系統的顏色運用，海洋元素等符號融入，將長濱街道變得煥然一新，讓遊客能夠深度認識在地店家及產業。此外本次長濱商圈共有37間店家參與改善計畫，導入專業輔導團隊資源，店家外觀改善的方向依潮間帶形狀作為設計基礎，招牌、帆布、捲簾等設計上的圖紋造型以波浪方式呈現，整體展現專屬長濱鄉的人文特色。

其中推薦在地美食店家，像是「阿珠生魚片」，老闆總是以親切的笑容待客，喜歡與客人交朋友，店內提供來自在地釣客、漁民所供應最新鮮漁獲。在長濱當地經營15年的「大胖子小吃部」，堅持使用在地食材，新鮮又平價，讓客人吃的開心與安心。「新農碾米工廠」是一間在地60年碾米賣米的老店，主要販賣長濱米，主打「吹海風的米」，很值得採購。更不能錯過到「長濱天主堂」足部健康驛站享受腳底按摩，因為吳若石神父推廣的「足部反射區」健康法，也使得長濱稱為「足療之鄉」，這裡還設有樂活小舖，販售本地小農生產及地方農特產品。 圖片提供/臺東縣政府

擁有自然美景加上藝術、文創設計包裝，蛻變的長濱鄉更增旅遊精采度，長濱鄉民竭誠歡迎大家到純樸小鎮走走，悠閒享受美好慢生活。Fb. 臺東縣長濱鄉公所 Fb. 潮間帶-長濱老街商圈營造