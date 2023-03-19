快訊

單親媽離職告五星飯店違勞基法 6個字反讓她討不到錢

PLG／林書豪感冒回歸狂轟來台新高38分 鋼鐵人破百大勝領航猿

潮間帶主題 串聯藝術家聯手改造 臺東縣長濱商圈新風貌 歡迎到純樸小鎮走走

聯合新聞網／ Ciao潮旅
新銳藝術家何彥霖的《±》將老舊牆面當畫布，彩繪成為美麗街景。 圖片提供/臺東縣政府
新銳藝術家何彥霖的《±》將老舊牆面當畫布，彩繪成為美麗街景。 圖片提供/臺東縣政府

【整輯/Ciao】

為建構當地獨特產業，為提升觀光休閒發展，臺東縣政府與長濱鄉公所邀請6位藝術家於長濱展開創作，同時進行老街環境及37個店家門面轉型與再造，以「潮間帶」主題延伸讓長濱大街變身小而美又具多元文化之特色商圈。

位於臺東縣最北端的長濱鄉有著美麗的山海景緻，豐富的原住民文化，味美的原民風味餐點、長濱米與海產料理，可惜因缺乏有效整合及規劃，導致產業發展停滯且人口外移嚴重。因此，臺東縣政府與長濱鄉公所共同爭取花東基金提案，主題訂為「潮間帶」，以海浪為意象，透過四個波浪層，代表涵蓋長濱的各種面向「自然、文化、產業、生活」，經由長濱商圈營造計畫，帶來無限發展的可能性。

商圈改造主題「潮間帶」，主視覺為四個波浪層。 圖片提供/臺東縣政府
商圈改造主題「潮間帶」，主視覺為四個波浪層。 圖片提供/臺東縣政府

亮點藝術裝置 打造街道美術館

以實際資金支持場地規劃改善，長濱商圈營造計畫挑選合適與需要的店家進行轉型與再造，強化店家特色並促進當地發展；另導入藝術與設計力，在商圈內設立一系列的亮點藝術裝置、進行街區美化和打造藝術指標系統，融入在地文化，並搭配視覺影響力，讓長濱大街擁有獨一無二的色彩魅力，使長濱商圈能夠永續經營，同時也製造觀光話題，希望能夠吸引遊客前來一訪再訪，成為一個友善旅遊循環。

在亮點藝術裝置方面，呼應「潮間帶」，以浪花退去潮池為天然水族箱的想像，於長濱街區打造「街道美術館」成為一處匯集多樣多元面貌、繽紛歡樂的社群。長濱鄉農會生鮮超市地標處看到賴冠仲藝術家所創作的《迴游》，他以長濱有名的鬼頭刀身上色彩豐富的藍、黃、綠色為設計發想，以造型網材質呈現，營造魚類洄游之意象，希望藉由藝術帶入，能吸引年輕人們回到長濱，讓這個結合山海之美的鄉鎮重新活絡起來。

新銳藝術家何彥霖的《±》將老舊牆面當畫布，彩繪成為美麗街景。 圖片提供/臺東縣政府
新銳藝術家何彥霖的《±》將老舊牆面當畫布，彩繪成為美麗街景。 圖片提供/臺東縣政府

長濱路270號廣場前空地，原民藝術家拉飛邵馬帶來《拾海》雕塑作品，創作緣由除了向於台11線沿海一帶，勤奮的阿美族群海女們致意，她們常至潮間帶冒著被浪沖走的危險仍辛苦採集海藻，同時也感謝著這片美麗的大海。

原民藝術家拉飛邵馬《拾海》向海女們致意。 圖片提供/臺東縣政府
原民藝術家拉飛邵馬《拾海》向海女們致意。 圖片提供/臺東縣政府
原民藝術家拉飛邵馬《拾海》向海女們致意。 圖片提供/臺東縣政府
原民藝術家拉飛邵馬《拾海》向海女們致意。 圖片提供/臺東縣政府

作品總是令人玩味，陳奕彰藝術家的《下一站~金剛站》以長濱有名的金剛大道發想，融入公車站牌設計，站立的金剛像似引導民眾排隊等公車，乘座金剛所構成的座椅形式，增添等待公車的休憩功能性，而運用彩度較高的色澤讓這處公車停靠站豬肉攤側牆更顯明亮起來，預期將成為拍照打卡新熱點。

陳奕彰藝術家《下一站∼金剛站》拍照打卡新熱點（裝置示意圖）。 圖片提供/臺東縣政府
陳奕彰藝術家《下一站∼金剛站》拍照打卡新熱點（裝置示意圖）。 圖片提供/臺東縣政府

賦予街道新印象 形塑友善旅遊環境

街區美化區域，將閒置空間有效利用，原民藝術家尼誕．達給伐歷的《潮間帶的放映室-相聚迴游》以報廢的農機具零件材料為元素，重新組合創作成傳統放映機及一條條魚兒、甚是有趣，更讓長濱大街的這間農機具行古厝煥然一新。

原民藝術家尼誕．達給伐歷的《潮間帶的放映室-相聚迴游》。 圖片提供/臺東縣政府
原民藝術家尼誕．達給伐歷的《潮間帶的放映室-相聚迴游》。 圖片提供/臺東縣政府
原民藝術家尼誕．達給伐歷的《潮間帶的放映室-相聚迴游》。 圖片提供/臺東縣政府
原民藝術家尼誕．達給伐歷的《潮間帶的放映室-相聚迴游》。 圖片提供/臺東縣政府
原民藝術家尼誕．達給伐歷的《潮間帶的放映室-相聚迴游》。 圖片提供/臺東縣政府
原民藝術家尼誕．達給伐歷的《潮間帶的放映室-相聚迴游》。 圖片提供/臺東縣政府

新銳藝術家何彥霖的作品《±》把手比喻成浪潮，以數個擺動的手掌作為語彙，傳達長濱人與海之間的羈絆，是浪潮是海草、也是漁夫的雙手，透過鮮明色彩及柔和線條，將佇立長濱大街南北入口顯著的老舊牆面變身，彩繪成為四處美麗的街景。

新銳藝術家何彥霖的《±》將老舊牆面當畫布，彩繪成為美麗街景。 圖片提供/臺東縣政府
新銳藝術家何彥霖的《±》將老舊牆面當畫布，彩繪成為美麗街景。 圖片提供/臺東縣政府
新銳藝術家何彥霖的《±》將老舊牆面當畫布，彩繪成為美麗街景。 圖片提供/臺東縣政府
新銳藝術家何彥霖的《±》將老舊牆面當畫布，彩繪成為美麗街景。 圖片提供/臺東縣政府

擅長以新穎、卡通形象重新詮釋生活日常的藝術家賀仁瑋，《大魚吃小魚》是以海洋系的食物鏈作為發想，從獵食者鯊類至中間獵食者鬼頭刀，一直到初級的沙丁魚類，為長濱增添些許活潑趣味氣息，經由不同面向觀看，更能發覺光影變化驚喜。

賀仁瑋藝術家《大魚吃小魚》以海洋系的食物鏈作為發想（裝置示意圖）。 圖片提供/臺東縣政府
賀仁瑋藝術家《大魚吃小魚》以海洋系的食物鏈作為發想（裝置示意圖）。 圖片提供/臺東縣政府

藝術指標系統融入在地特色元素

除了6位藝術家帶來的作品讓人驚艷，藝術指標系統的顏色運用，海洋元素等符號融入，將長濱街道變得煥然一新，讓遊客能夠深度認識在地店家及產業。此外本次長濱商圈共有37間店家參與改善計畫，導入專業輔導團隊資源，店家外觀改善的方向依潮間帶形狀作為設計基礎，招牌、帆布、捲簾等設計上的圖紋造型以波浪方式呈現，整體展現專屬長濱鄉的人文特色。

其中推薦在地美食店家，像是「阿珠生魚片」，老闆總是以親切的笑容待客，喜歡與客人交朋友，店內提供來自在地釣客、漁民所供應最新鮮漁獲。在長濱當地經營15年的「大胖子小吃部」，堅持使用在地食材，新鮮又平價，讓客人吃的開心與安心。「新農碾米工廠」是一間在地60年碾米賣米的老店，主要販賣長濱米，主打「吹海風的米」，很值得採購。更不能錯過到「長濱天主堂」足部健康驛站享受腳底按摩，因為吳若石神父推廣的「足部反射區」健康法，也使得長濱稱為「足療之鄉」，這裡還設有樂活小舖，販售本地小農生產及地方農特產品。

圖片提供/臺東縣政府
圖片提供/臺東縣政府

擁有自然美景加上藝術、文創設計包裝，蛻變的長濱鄉更增旅遊精采度，長濱鄉民竭誠歡迎大家到純樸小鎮走走，悠閒享受美好慢生活。Fb. 臺東縣長濱鄉公所 Fb. 潮間帶-長濱老街商圈營造

延伸閱讀

經典賽／台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術

嘉市美術館新開餐酒館 空間全滿 2年半參展人潮曝

回響／燈會主燈流浪記 環團：應納綠色設計 文化環保共融

感受藝術的力量！ 「台北藝文場館」6選　到古蹟改建的美術館和富設計感的展覽空間陶養身心

相關新聞

夏天也想吃火鍋 快來相約家人好友聚聚

「一期一聚，與最好的相聚」，就像一位熟識的老朋友，王品集團旗下火鍋品牌「聚北海道昆布鍋」陪伴我們16年囉！湯頭鮮美甘醇，海陸配料新鮮實在，獨家絕配靈魂沾醬，用餐環境寬敞舒適冷氣強，讓吃火鍋沒有四季之分，8月起推出全新型態概念店「聚北海道鍋物」，在台北南京東店與中壢SOGO店與大家見面囉！

台北市大明星陪伴 體驗高空野餐樂趣 擁抱熊讚Bravo香甜入眠

深受民眾喜愛的台北市吉祥物「熊讚Bravo」再度可愛現身「南港老爺行旅」客房中！推出全台唯一熊讚主題房，將風格客房設計為「野餐房」，旅人客房為「環保房」，充滿熊讚身影，入住指定房型還有贈送獨家熊讚野餐墊或熊讚連帽浴巾、再把具有收藏價值的熊讚房卡、熊讚杯墊帶回家作紀念，可愛氛圍讓粉絲捨不得退房！

到高雄與米飛兔同住 值得被愛的事物 讓小幸運圍繞

很多人說高雄不一樣了，變得更漂亮、更國際化了，很大的原因是高雄近年擁有許多別具特色的新建設，並大力推動觀光，吸引許多國際級飯店進駐。提到高雄的新飯店，絕對不會漏掉高雄洲際酒店，這裡已經成為高雄頂級飯店的新指標了，正值兔年，更推出期間限定「米飛兔miffy小幸運」住房專案，又多了一個來高雄的好理由了。

潮間帶主題 串聯藝術家聯手改造 臺東縣長濱商圈新風貌 歡迎到純樸小鎮走走

為建構當地獨特產業，為提升觀光休閒發展，臺東縣政府與長濱鄉公所邀請6位藝術家於長濱展開創作，同時進行老街環境及37個店家門面轉型與再造，以「潮間帶」主題延伸讓長濱大街變身小而美又具多元文化之特色商圈。

為了維護京都原有的風貌 來京都旅遊時必須知道的《京都市旅遊行動準則》

京都是日本最具代表性的觀光都市。像是祇園或嵐山、留存至今的老街、歷史建築、神社寺院以及漫步巷弄間也都是享受京都旅遊的樂趣之一。但絕不能忘記在這些觀光景點，仍有生活於此的當地居民。

屏東這樣玩 沉浸部落風情 與水豚互動 再騎著單車恆春半島玩透透

現在到南臺灣，溫度剛剛好的舒適宜人，「屏東縣政府交通旅遊處」帶大家玩玩不一樣的屏東，至牡丹鄉感受原民文化與美景美食，四重溪溫泉公園不只泡湯還多了新萌客入住，再到青年旅創基地兜兜風、深度旅遊趣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦