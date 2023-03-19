為了維護京都原有的風貌 來京都旅遊時必須知道的《京都市旅遊行動準則》

【整輯/Ciao】

京都是日本最具代表性的觀光都市。像是祇園或嵐山、留存至今的老街、歷史建築、神社寺院以及漫步巷弄間也都是享受京都旅遊的樂趣之一。但絕不能忘記在這些觀光景點，仍有生活於此的當地居民。 圖片提供/京都市旅遊行動準則

京都為了不讓疫情前的亂象及禮儀問題再次發生，訂定了《京都市旅遊行動準則(京都觀光行動守則)》，呼籲遊客及在旅遊業界服務的從業人員們，還有當地居民共同維護遵守。就讓我們一起來瞭解，京都旅遊時必須知道的《京都市旅遊行動準則》吧。

京都市旅遊行動準則①：尊重當地

到京都旅遊想去哪些地方呢?不少人應該想到神社寺院及歷史建築、町家並排林立的巷弄走走看看。但無論是哪一個地區，都有長年生活於此的居民，所以盡量不要做出會造成當地居民困擾的行為喔。

•帶著對神佛的敬意安靜的參拜：來到神社寺院內，不要大聲喧嘩、講電話或進行直播等行為。而從神社的鳥居一路延伸至拜殿的參拜道，這條路的正中間稱之為「正中」，是神明的通道。參拜時，靠邊行走是基本禮儀。停留在參拜道中間進行拍攝或錄影等行為，會讓多數的神社感到對神明的不敬。就將神社及鳥居的美麗景色留在心中吧。

•遵守禁止拍照錄影的注意事項：在京都為維護附近居民的隱私及藝術作品的肖像權，有些地方是禁止拍攝的。像是在祇園的花見小路，禁止拍攝的區域附近會設有警語標示。就算沒有設置禁止拍攝的警語標示，在窄小的巷弄內，架設三角架或使用自拍棒，都會影響到用路人。另外，並排林立的町家所營造出京都風情的街道上，請顧慮在此居住生活及工作的居民隱私。漫步於京都街道時，不併排佔用道路並輕聲行走，讓自己能更融入京都街道之中盡一份心力吧。

•體驗學習京都歷史及文化：在京都市內的一角至今仍保有歷史建築及國寶級神社寺院，這些都是在當地居民努力的守護之下，才能完整的保存下來。在京都推出了不少在導覽人員的帶領下走訪市內的旅遊行程，其中也有提供外語的導覽行程。在最熟悉當地風俗民情的導覽人員細心的解說下，參訪歷史古蹟、體驗花街的待客文化，更能在觀光的同時愛護京都。

京都市旅遊行動準則②

守護環境及美化街道造訪京都時，美麗的景色總是令人驚艷不已。為了守護現有的自然及城市景觀，旅遊的同時也多為環境著想一下吧。

•自備環保袋：為維護環境，日本於2020年7月開始全面實施塑膠袋收費制度。京都也有不少商店開始執行塑膠袋收費制度。推薦大家在購物時可以自備環保袋喔。 圖片提供/京都市旅遊行動準則 圖片提供/京都市旅遊行動準則

•不隨手亂丟垃圾：在京都一直有著打掃自家或店門前的習慣。看不到一點垃圾的京都街道，全是由當地居民協助清掃才得以維持。京都為了美化景觀，在很多地區都沒有設置垃圾桶，因此也無法隨意亂丟垃圾。可以善用自備的環保袋，把垃圾帶走喔。只要多一點留心，您也能為維護京都的美麗景觀盡一份心力。

•不浪費食物：京都的料理及甜點，色彩鮮艷宛如藝術品般精緻。請不要為了拍攝或是出於好奇點了餐，卻吃不完而剩下，造成食物的浪費。在日本將食物吃剩下是有失禮儀的行為。可以透過與同行者分食或是不過量點餐等方法，既不失禮節同時也能減少食物的浪費喔。

京都市旅遊行動準則③：與人交流

擁有千年歷史的京都，在城市的各個角落都散發著迷人魅力。與當地居民互相交流，加深對京都的認識，更能增添旅行的樂趣。

•向住宿設施的工作人員詢問推薦的觀光景點：不妨向飯店或民宿的工作人員詢問周邊的觀光情報吧。或許可以得到旅遊書上沒有介紹，只有當地人才知道的特色景點。

•與當地居民交流，了解當地歷史：除了能透過走訪城市的觀光行程來了解京都之外，由當地居民主辦的觀光體驗活動也是非常不錯的選擇。透過茶體驗、禪座、使用在地食材的家庭料理課程等體驗活動，認識京都的另一種面貌。 圖片提供/京都市旅遊行動準則

•積極參與當地祭典及活動：在京都一整年都有不少祭典及活動。依活動性質，有些活動是可以當天參加。可在事前向飯店工作人員或是旅客服務中心詢問，確認是否能參加。若不能參加也沒關係，近距離觀賞相信也能被祭典活動的熱情活力給感染！

京都市旅遊行動準則④：＂可能＂發生的危機應對處理

就算是在旅行途中，無法預測什麼時候會發生災害。只要能為＂可能＂會發生的事做準備，就能更加安心的享受旅程了。

•確認住宿設施的逃生路線及避難場所：通常住宿設施都有規劃逃生路線，首要先確認逃生口位置。此外，也記得向工作人員確認當災害發生時，飯店內或附近的疏散避難場所位置，才能更加安心。有關氣象預報及列車運行狀況等防災情報，以及災害發生時協助返回住所的相關資訊，都會以多國語言來發布。針對來自國外的旅客，提供以下防災相關情報網站，敬請多加利用。

‧京都市防災支援網站 www.bousai.city.kyoto.lg.jp/ （日文、英文、中文（簡/繁）、韓文）

‧京都市回家支援網站 www.bousai.city.kyoto.lg.jp/kitakushien/top（日文、英文、中文（簡/繁）、韓文）

‧京都市旅遊指南官網 kyoto.travel/tw/index.html（英文、中文（簡/繁）、韓文、法文、西班牙文）

•避開混雜場並規劃愉快的旅程：京都市為了提供可避開人潮壅擠場所，讓到訪旅客都能更加安心安全的享受旅程，會在2個月前於官方網站上公告主要觀光景點的壅塞狀況，依時段分成5種等級提供預測結果。此外，也在京都市內10個地方設置了即時影像監視器，24小時於YouTube頻道上播放，可依照到訪的日期及時段做參考來調整行程。 圖片提供/京都市旅遊行動準則

共同遵守京都市旅遊行動準則，來趟難忘的京都之旅

擁有悠久歷史及美麗的城市景觀是京都的最大魅力，一直以來這些都是由當地居民守護至今。只要能多為當地居民的用心著想並給予尊重，相信自然而然就會遵守京都市旅遊行動準則。除以上介紹的準則之外，絕不可以因為是旅遊觀光地，而做出造成當地居民困擾的行為！期望下一個世代還能保有現在京都的美麗模樣，多一份顧慮後再行動吧。 圖片提供/京都市旅遊行動準則

京都市旅遊行動準則（日語）www.moral.kyokanko.or.jp/観光客向け

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