屏東這樣玩 沉浸部落風情 與水豚互動 再騎著單車恆春半島玩透透

【撰文/Ciao】

現在到南臺灣，溫度剛剛好的舒適宜人，「屏東縣政府交通旅遊處」帶大家玩玩不一樣的屏東，至牡丹鄉感受原民文化與美景美食，四重溪溫泉公園不只泡湯還多了新萌客入住，再到青年旅創基地兜兜風、深度旅遊趣。

高士部落體驗婚禮 歷史穀道佇立日式鳥居

國境之南不是只有墾丁，屏東擁有1座國家公園、2個國家風景區、3個森林遊樂區，豐富的人文氣息與自然景觀，景點非常多元，且不斷推陳出新，像是知名的「四重溪溫泉公園」除了每年溫泉季的璀璨燈海照亮夜空吸引上萬遊客，去年11月新建置「卡比園區」，讓旅客不用跑遠也能貼身觀賞水豚耍萌。12月開幕的「屏東青年旅創基地」，是以恆春半島的山林、自行車運動以及地方物產為主題的共創據點，引領旅人往牡丹鄉，深入保留原始自然風情的部落原鄉。 歡迎來到人文豐富的高士社區。 攝影/Ray

位在牡丹鄉最南端的高士古老部落，舊稱高士佛，在排灣族語被稱為「kuskus」，被譽為南排灣的紅寶石，四面環山、面太平洋，景色優美、世外桃源。「高士社區發展協會」推動各種主題的深度生態旅遊，其中部落傳統婚禮體驗（需20人以上），一開始部落的靈媒先為大家祈福、過火，戴上除穢避邪的帶刺植物三葉五加，穿著融合客家花布與藍衫的高士排灣族獨特服飾，在部落耆老們祝福下，一起開心見證揹婚迎娶過程、非常熱鬧。 參加部落傳統婚禮體驗，需先經過過火儀式。 攝影/Ray 靈媒為大家戴上除穢的帶刺植物三葉五加避邪。 攝影/Ray 部落婚禮，體驗穿著高士排灣族傳統獨特服飾。 攝影/Ray

「高士歷史穀道」深具歷史意義，早期族人扛著收成稻穀，經由這條路揹回部落，因此稱為「高士穀道」。整條道路共1.25公里，蜿蜒曲折陡峭、生態豐富，從穀道88階梯走上來就是高士神社，有一純白色日式鳥居，這裡也是高士神社遺址，為台灣戰後第一座有侍奉神祉的神社，可俯瞰山腳下的八瑤灣。鄰近「高士野牡丹公園神社」，每年3到5月間，整個山頭開滿野牡丹花，也是著名的網紅景點。 以玻璃屋圍住的高士神社遺址，避免風吹日曬雨淋。 攝影/Ray

因高士部落盛產椴木香菇及養殖蜜蜂，另可參加採菇、蜂蠟護唇膏以及展現傳統原住民特色技藝的鑫工DIY活動。再來不能錯過林下經濟風味餐，既有部落傳統美食，小米炸米糰、高士佛澤蘭茶等，加上主廚融合原民與義式料理手法，結合新鮮的在地食材，帶來嶄新美味饗宴，更是收穫滿滿、意猶未盡呢！Fb. Mudan心旅行 Fb. 高士部落生態旅遊

高士部落盛產椴木香菇，是最好的伴手禮。 攝影/Ray 參加蜂蠟護唇膏DIY活動，還可帶回家。 攝影/Ray 高士社區好吃現做的Q彈麻糬。 攝影/Ray 林下經濟風味餐融合傳統與創新的料理。 攝影/Ray

四重溪溫泉公園 卡比園區看呆萌水豚

白天的四重溪溫泉公園可愛指數破表，水豚家族Capy sang卡比桑與Bara chan芭拉醬兩隻名字合組就是Capybara卡比園區！已取得合法動物展演執照，結合當地特色，讓水豚在最舒服自然的友善共存環境生活。 讓水豚在最舒服自然的友善共存環境生活。 攝影/Ray 可以親身餵食水豚，近距離與牠們互動。 攝影/Ray

最棒得是園區提供結月和服付費體驗，可以穿著美美和服漫步園區留影，還能近距離餵食水豚君們，另設有許願堂，新日式風格的餐飲，每樣都想買的水豚選物店，以及好玩獎品超豐富的遊技屋遊戲，太療癒了！Fb. 四重溪溫泉公園-卡比園區 結月和服體驗，更增添卡比園區日式風情。 攝影/Ray

在遊技屋試試身手，把豐富獎品帶回家。 攝影/Ray 仿如置身於日本的Capybara卡比園區。 攝影/Ray

屏東青年旅創基地 單車騎士休憩據點

閒置多年的舊溫泉派出所改建，屏東青年旅創基地保留早年歐式建築拱門及拱窗特色，以純淨白色為主，成為老街商圈新亮點。 屏東青年旅創基地保留早年歐式建築拱門及拱窗特色，以純淨白色為主。 攝影/Ray

委由屏南在地團隊「火箭人實驗室」維護管理，進駐「溪有」選物選品店、「好桑」餐廳主打輕食，「南風微醺」行動餐車的特調飲品，單車俱樂部提供單車會員熱飲點心，盥洗淋浴設備等。 單車俱樂部提供會員專屬的優惠和服務。 攝影/Ray 基地也有販售自行車相關配戴與裝備商品。 攝影/Ray

希望串連起199縣道上的溫泉區、原鄉部落、休閒農業區的各色美好，讓大家看見恆春半島的好物，一起創造自行車、登山、山林等各種旅遊體驗。Fb. 屏東青年旅創基地Pingtung Tourism Innovation Hub