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台中網美咖啡廳 沉浸咖啡香的純白天地 700歲橄欖樹構成美麗窗景

聯合新聞網／ Ciao潮旅
場域設計沿自德國包浩斯美學風格。 攝影/Ray
場域設計沿自德國包浩斯美學風格。 攝影/Ray

【撰文/Ciao】

28年來「德風健康館」引領德國自然保健方式，自跨足餐飲業打造kafeD咖啡滴，品牌承襲德式生活理念，帶來頂級世界咖啡豆與健康飲品，近期水湳旗艦店新開幕，偌大無壓場域，現已成為到台中必朝聖的咖啡廳。

被視為下一個七期的台中水湳經貿園區，將出現日本建築師妹島和世的鉅作，結合美術館、圖書館綠色建築的「台中綠美圖」，由「德風健康館」打造的kafeD旗艦店即位於正對面，戶外有株來自義大利700歲的橄欖樹，代表和平、希望，形塑企業形象，創辦人伍慶雲董事長表示，大樹也象徵著集團對未來的美好展望、期永續長青。

kafeD品牌協理伍鴻昌（左），德風健康館創辦人伍慶雲董事長（右）。 攝影/Ray
kafeD品牌協理伍鴻昌（左），德風健康館創辦人伍慶雲董事長（右）。 攝影/Ray
來自義大利700歲的橄欖樹，代表和平、希望、永續。 攝影/Ray
來自義大利700歲的橄欖樹，代表和平、希望、永續。 攝影/Ray

設立聞香區與烘豆區 可帶回自己烘焙過的咖啡豆

伍董事長說德國人認為大自然就是最好的醫生。「德風健康館」率先引進德國保健品，秉持「堅持品質、回歸自然、尊重生命」的經營理念，近幾年更積極推廣「預防醫學」，kafeD依此理念孕育而生，希望藉此喚起消費者健康飲食的意識。

kafeD台中水湳旗艦店占地150坪，整體場域設計取自德式精神「化繁為簡、少即是多」，沿自德國「包浩斯」美學風格，純白色基調，呈現簡潔俐落線條。一樓為半開放式咖啡吧檯，可近距離觀賞咖啡師沖煮過程，整片落地窗可欣賞美麗橄欖樹與光影流動，二樓擁有拱門造型的半圓形沙發座位區、明亮舒適，怎麼拍都很美。

攝影/Ray
攝影/Ray
攝影/Ray
攝影/Ray

kafeD的LOGO是一隻象徵自由的鳥，品牌協理伍鴻昌Tommy說「鳥是自由的，kafeD帶給大家一個自在空間，鳥很會挑果實，意謂我們對咖啡豆品質的堅持，透過嚴謹選豆工法、國際職人團隊，取得世界冠軍的頂級咖啡豆，烘焙出最好喝的精品咖啡。」

哥斯大黎加莫札特咖啡搭配帶有葡萄柚凍的起司蛋糕kafeD5。 攝影/Ray
哥斯大黎加莫札特咖啡搭配帶有葡萄柚凍的起司蛋糕kafeD5。 攝影/Ray

還要帶您認識咖啡，kafeD特別設立「聞香區」，不定期設定咖啡豆主題，邀請賓客品聞嚴選咖啡豆，於「烘豆區」挑選自己喜愛的咖啡豆，選擇適合的烘焙度，烘豆過程後製成小包裝帶回，咖啡師現場再教你怎麼沖泡咖啡，Tommy強調咖啡體驗課程目的在於推廣咖啡豆知識，讓您在家也能享有如店內的美味咖啡。

設立聞香區與烘豆區，可親自參與烘豆過程。 攝影/Ray
設立聞香區與烘豆區，可親自參與烘豆過程。 攝影/Ray
設立聞香區與烘豆區，可親自參與烘豆過程。 攝影/Ray
設立聞香區與烘豆區，可親自參與烘豆過程。 攝影/Ray
烘豆過後製成小包裝可帶回家。 攝影/Ray
烘豆過後製成小包裝可帶回家。 攝影/Ray

另研發一系列德式健康飲品，無咖啡因與酒精、低卡無負擔，kafeD添加來自「德風健康館」的天然保健品，包含5款水果草本系列氣泡飲如大補鐵野莓氣泡、薑橙蜜桃果茶等，2款燕麥奶飲品如美顏奇肌焦糖燕麥奶、活力滿分焦糖燕麥奶，呼應德國注重健康的訴求及嚴謹觀念，讓不喜歡喝咖啡者有更多選擇。

巧克力二重奏年輪蛋糕，大補鐵野莓氣泡帶來好氣色。 攝影/Ray
巧克力二重奏年輪蛋糕，大補鐵野莓氣泡帶來好氣色。 攝影/Ray

與蜷尾家合作 推出創新口味優雅清爽的霜淇淋

甜點方面，kafeD也很講究，重新改良源自德國香濃厚實的經典年輪蛋糕，以法式手法進行創作，視覺與味覺令人驚豔的年輪蛋糕及各式糕點。還特別設置年輪蛋糕烘焙室，亦可近距離觀看師傅製作年輪蛋糕的過程與細節，也是蠻療癒的享受。

純白色和弦搭配濃郁綿密的美式拿鐵。 攝影/Ray
純白色和弦搭配濃郁綿密的美式拿鐵。 攝影/Ray
融合巧克力水果香氣的黑色宇宙與紅茶拿鐵，多層次風味。 攝影/Ray
融合巧克力水果香氣的黑色宇宙與紅茶拿鐵，多層次風味。 攝影/Ray

在這裡除了可以悠閒品飲咖啡、品嘗甜點與輕食餐點外，為歡慶旗艦店開幕，kafeD與「德風健康館」、台南人氣霜淇淋品牌「蜷尾家」聯名，跨界推出2款驚喜口味，以百靈油及索丹潤喉糖為靈感來源，「蜷尾家」設計出橄欖油結合胡椒薄荷風味的《德國百靈霜淇淋》，無牛奶成份，酸甜檸檬像冰沙風味的《德國檸檬糖霜淇淋》，優雅清爽的創新口味，又成為人氣商品。

還有提供燉飯、義大利麵等輕食餐點。 攝影/Ray
還有提供燉飯、義大利麵等輕食餐點。 攝影/Ray
與蜷尾家合作，推出德國百靈霜淇淋及德國檸檬糖霜淇淋口味。 攝影/Ray
與蜷尾家合作，推出德國百靈霜淇淋及德國檸檬糖霜淇淋口味。 攝影/Ray

追求日常的小確幸很簡單，只要走進kafeD，找回生活原樣、純粹自然，身心彷彿都被治癒了！

kafeD咖啡滴

台中水湳旗艦店

Web. www.kafed.com.tw

Fb. kafeD-咖啡滴

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