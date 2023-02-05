南港下一站 新旅宿獻上經典老粵菜與道地港點
【撰文/Ciao】
令人雀躍，位於南港展覽館旁的「富士大飯店」近期新開幕，帶來宛如回家的暖心住宿體驗，更禮聘資深港籍名廚伍見朋打理「立軒中餐廳」，獻上道地粵式料理，成為汐止最強美食代表。
鄰近南港展覽館，銜接基隆、北海岸等風景區，「富士大飯店」是進入汐止就能見的醒目地標，不論是商務或休閒度假，坐擁優越的交通地理位置，為最新北台灣旅宿首選。
更同時尊寵旅客與當地居民的味蕾，精心打造西餐廳「富士café」，引進榮獲2022年米其林餐盤推薦的「牛五蔵－肉鍋x塩ホルモン」，以及由名廚伍見朋領軍掌杓的「立軒中餐廳」，讓喜歡廣東菜的老饕有口福啦！
深井燒鵝 富士爐烤琵琶鴨富盛名
伍見朋行政主廚擁有30多年的豐厚廚藝經驗，歷練於大陸、香港、台灣等知名星級飯店。值得一提「立軒中餐廳」的廚藝團隊，包括伍師傅與副主廚、點心師傅皆是老廣東人，他們以職人匠心的精神堅守傳統滋味，完全展現潮州菜與港式點心的原味精髓與手作魅力；獻上道道雞鴨牛豬珍味、合時海鮮、美味煲仔、經典主食、季節時蔬、天然素食、特製湯品、港點、甜品等，一吃驚豔，深深擄獲饕客心。
像是以堅持正宗風味、做工繁瑣的《深井燒鵝》最具盛名，先將鵝身內填充主廚獨門醬汁與特調香料，封鵝後再向內部充氣，使皮肉分離，達到讓鵝肉層次分明的效果，接著以熱水燙皮使鵝的毛孔縮緊，再淋上皮水讓鵝烤出來得以色亮皮脆，完成後上鉤風乾3小時，接著再掛入烤爐中燒製約1小時。燒製完成後燒鵝表皮呈金黃琥珀色，一口咬下、酥香脆皮，香嫩多汁的肉質與香氣四溢鵝油，入口銷魂令人欲罷不能。
同樣以風乾熟成的琵琶鴨色澤焦紅誘人，因外型酷似琵琶， 故名為《富士爐烤琵琶鴨》，皮脆多汁、肉嫩油豐、回味不已， 讓人臣服於老師傅的手藝功夫果然了得，因做工精細耗時，需提前至少三日預訂。
港籍名廚坐鎮 職人精神重視不時不食
擅長以傳統道地粵菜的手法為根基，伍見朋師傅巧妙地加入台灣的新鮮食材，演繹出獨樹一格的嶄新粵菜風貌。推薦《古法欖菜蒸龍膽魚球》就是將潮汕地區所特有的風味欖菜，加入寶島有名的在地養殖龍膽石斑魚，更能帶出富含膠質、肉質鮮美的甘甜風味。《生菜蝦鬆》融合酥炸彈牙櫻花蝦、爽脆荸薺丁和油條等各種不同口味食材，一口咬下，喀嚓清脆聲響，大人小孩都喜歡。
香港人愛喝煲湯，伍見朋師傅特別重視〝不時不食〞，《港式明火煲例湯》因應身體養生時令所需，如夏天會推出降火的冬瓜或椰子湯，秋冬時節特別端上粵菜熱門的白胡椒豬肚湯，白濃湯底、鮮美濃郁，天冷驅寒暖胃，伍師傅更強調滾湯才好喝，是人等菜，不是菜等人，來到「立軒」可不別只顧聊天或拍照，請好好享受美食、撫慰味覺感受！
為賓客打造輕奢中式饗宴的「立軒中餐廳」，不論是中菜西吃的個人套餐、小家庭、三五好友聚會或是包廂宴客的桌菜，大饗經典老粵菜迷人的雋永滋味，師傅們用純手工現做的港式點心與甜品，以及融合台灣在地口味的獨創精緻美饌，絕對老少咸宜、賓主盡歡、讚不絕口。
富士大飯店
Add. 新北市汐止區大同路一段128號
Tel. +886-2-2691-8999
Web. www.fujigrandhotel.com
Fb. 富士大飯店
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