從早餐吃到消夜 體驗台南特有的飲食文化
【撰文/Ciao】
身為台南人好幸福，從府城開啟一段味蕾之旅，從早餐吃到消夜不踩雷，體驗台南特有的飲食文化，藉由美食深度體驗當地旅遊的美好。
讓鮮美魚湯療癒味蕾 開啟活力的一天
台南人的早餐充滿大海鮮味，習慣每天要去「山記魚仔店」報到，從6點一早開始，人稱山哥的主廚也是店老闆的手就沒有停過，山哥說台南有牛肉湯代表，當然也要有好喝的魚湯。每日至七股、安平漁市場採買，現流野生魚貨，23年來堅持把最〝青〞的端上桌，絕不加味素，讓客人吃的安心。
大夥圍坐騎樓用餐，普遍的台南飲食文化、備感親切。主要提供鮮魚料理、生魚片、沙拉、醋類、日式料理等超澎湃。來一碗Q彈的深海石斑或生猛海爐魚湯，有薑絲、味噌兩種口味，魚肉Q彈可口、湯底鮮美，配上日式鮭魚飯、古早味香腸，治癒一早的脾胃。
不僅如此，不時還有驚喜鮮貨，像是當令時節做的沙公螃蟹粥，熱炒鱸魚的魚肝和魚膠，鬼頭刀、旗魚生魚片等，每道料理讓人心滿意足，山哥手藝果然了得！Fb.山記魚仔店
滿足嗜肉控 主廚燒烤功夫很厲害
喜歡豪邁吃肉、暢飲喝酒，「小南人烤肉廚房」絕對合你的味，熱情的店主阿弘也是主廚，擅長燒烤料理，北漂後回到台南故鄉以饗在地鄉親，開店約有10年了，店面不大，饕客絡繹不絕，店內氛圍隨興自在。
主要提供肉類料理，必點超值牛肉拼盤狂野富有個性，帶有肉汁、油脂和筋膜口感，烤到焦香風味，搭配啤酒一口一口超過癮，還有20盎司的肋眼牛排油花漂亮也令人垂涎三尺。牛排厲害到外帶還是一樣多汁軟嫩，其它還有海鮮類、棒棒超值海鮮拼盤，以及火烤加拿大銷魂鴨肝等也很誘惑。
阿弘說燒烤要好吃，嚴選新鮮食材，肉需要清修的很乾淨，以及溫度、香氣要掌握，蔬菜類亦不惶多讓，來自南投仁愛鄉的高山櫛瓜粗壯又多汁。阿弘更不定期會帶來驚喜料理，令人期待！Fb. 小南人烤肉廚房
台南最美老屋鐵板燒 餐酒留人
店主也是主廚，David與設計師將一棟具50多年歷史老宅改裝得很有特色，保留部份老房子的結構與建材元素，同時賦予時尚摩登的復古感，採光明亮舒適，連廁所都設計得漂亮，每一隅都好拍。
擁有20幾年廚藝資歷的David表示，新舊融合空間感正和他的鐵板料理相呼應，帶有日式精緻手法，又喜歡將傳統小吃創新，像是招牌的酥炸虱目魚皮、手工臭豆腐，他特別去找手工臭豆腐的師傅，以天然酵母發酵，鐵板香煎後淋上自製含辛香料的醬汁、口感綿密。
香煎廣島牡蠣融入巴薩米哥油醋，多點酸甜好滋味。煙燻小章魚巧妙融合薄荷醬、客家桔醬，再搭配起司橄欖番茄，多層次風味令人印象深刻。B.D.Teppanyaki提供晚餐和宵夜場，餐點採單點，還有2人套餐可選擇，餐酒搭配很受女性族群歡迎，當然這麼美的用餐環境很捨不得移位！
B.D. Teppanyaki
Web. www.bdteppanyaki.com（訂位）
Fb. B.D. Teppanyaki
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