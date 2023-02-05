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呷甜甜過好年 新春限定下午茶與節慶蛋糕 一起吃出鴻「兔」好運

聯合新聞網／ Ciao潮旅
台北遠東香格里拉馬可波羅酒廊 「玉兔迎春」新春限定下午茶。 圖片提供/台北遠東香格里拉
台北遠東香格里拉馬可波羅酒廊 「玉兔迎春」新春限定下午茶。 圖片提供/台北遠東香格里拉

【撰文/Ciao】

新年吃甜食象徵「呷甜甜過好年」，也寓意迎接一整年的好兆頭，位於台北遠東香格里拉38樓的馬可波羅酒廊，即日起至2月28日，推出期間限定「玉兔迎春下午茶」，由德籍甜點行政主廚法蘭克 (Frank Braun) 率領團隊以新春開運主題發想，精心製作琳瑯滿目的午茶美點，造型吸睛又美味，在無敵高樓美景前，甜甜過好年，事事都如意！

含12道特製款甜點、鹹點與氣泡酒一杯，需事先訂位；此外，主廚也以新春主題設計，於The Cake Room推出三款期間限定造型蛋糕，不僅外型別緻討喜，每款風味更是獨特，造型蛋糕需三天前預訂。

「玉兔迎春下午茶」主廚推薦茶點

新年鞭炮冰棒，過年少不了吉祥喜慶的大紅色，主廚巧思設計這款紅紅火火的新年鞭炮冰棒相當應景，內餡是綿密的香草海綿蛋糕和濃郁的黑白巧克力，外層裹上鮮紅色的糖漿，製作出可愛的冰棒造型，精緻討喜，底下則襯著滿盈的金色巧克力球，象徵財源滾滾來！

新春限定下午茶-新年鞭炮冰棒。 圖片提供/台北遠東香格里拉
新春限定下午茶-新年鞭炮冰棒。 圖片提供/台北遠東香格里拉

24K中式金幣檸檬餅，外圓內方，圓象徵天，方象徵地，銅錢除了寓意財富之外，自古以來還是避邪的法器，主廚以此作為發想，設計出小巧可愛的銅錢檸檬餅，不僅外型討喜，清新酸甜的檸檬風味夾心薄餅爽口迷人，也傳遞財源廣進的新春祝福予每位賓客。

「玉兔迎春」新春限定下午茶-24K中式金幣檸檬餅。 圖片提供/台北遠東香格里拉
「玉兔迎春」新春限定下午茶-24K中式金幣檸檬餅。 圖片提供/台北遠東香格里拉

節慶新年兔巧克力慕斯，迎接兔年的到來，主廚團隊精心設計這款小巧可愛的兔子造型甜點，以經典的巧克力慕斯製成絲絨蛋糕，外層撒上紅寶石巧克力粉，再小心翼翼地為兔子戴上巧克力財神帽，再巧手以巧克力勾勒出眼睛及嘴巴，唯妙唯肖細膩可愛到讓人捨不得吃！

新春限定下午茶-節慶新年兔巧克力慕斯。 圖片提供/台北遠東香格里拉
新春限定下午茶-節慶新年兔巧克力慕斯。 圖片提供/台北遠東香格里拉

魯百頁豆腐、柿餅、香菜刈包，不僅甜點令人驚豔，午茶時光的鹹食也讓人回味無窮！中式料理鮮少出現在西式下午茶茶點中，主廚特別將台灣傳統小吃「刈包」帶進茶點，創意設計出不同以往的傳統小吃，改良後的口味清爽無負擔，這款刈包裡加入了滷透百頁豆腐、以香甜柿餅代替油膩的五花肉並加入香菜提味，不論是視覺上或是口感上都是畫龍點睛的巧思，是一款精緻適口的午茶小食。

新春限定下午茶-魯百頁豆腐、柿餅、香菜刈包。 圖片提供/台北遠東香格里拉
新春限定下午茶-魯百頁豆腐、柿餅、香菜刈包。 圖片提供/台北遠東香格里拉

The Cake Room春節限定蛋糕 開運迎春又吉祥

新春賀歲伴手禮不再只是傳統年貨，台北遠東香格里拉推出三款春節限定蛋糕，造型和風味獨具，款款皆充滿歡樂年節氣氛。也是出自德籍甜點行政主廚法蘭克 (Frank Braun)巧思設計，以春節經典祝福寓意像是開運、迎春、吉祥等，為新的一年帶來鴻「兔」好運。

第一款為特製旗袍造型的「開運富貴」烏龍茶慕斯蛋糕，以烏龍茶海綿慕絲蛋糕為主體，加入杜斯巧克力脆片及梨子水果凍交織出多層次口感，雙層蛋糕外型呈現精緻亮麗的旗袍造型，象徵雍容典雅、花開富貴。

新春限定造型蛋糕-「開運富貴」烏龍茶慕斯蛋糕。 圖片提供/台北遠東香格里拉
新春限定造型蛋糕-「開運富貴」烏龍茶慕斯蛋糕。 圖片提供/台北遠東香格里拉

第二款則是可愛童趣的「福兔迎春」鳳梨椰子達克瓦茲蛋糕，酸甜鳳梨醬內餡加入一點椰子粉提升香氣，再佐以帶著濃郁杏仁堅果的牛奶巧克力奶油，增添豐富口感，蛋糕上方還有財神小福兔坐擁金箔點綴的巧克力金幣，為這兔年廣招財氣。

「福兔迎春」鳳梨椰子達克瓦茲蛋糕。 圖片提供/台北遠東香格里拉
「福兔迎春」鳳梨椰子達克瓦茲蛋糕。 圖片提供/台北遠東香格里拉

第三款則是金光閃閃的「大吉大利」蒸起司蛋糕佐橘香奶油，綿密濃郁的起司蛋糕帶著淡淡柑橘香氣，內餡是榛果夾心搭配Q彈奶凍，多層次的驚喜滋味讓人回味無窮！

造型蛋糕-「大吉大利」蒸起司蛋糕佐橘香奶油。 圖片提供/台北遠東香格里拉
造型蛋糕-「大吉大利」蒸起司蛋糕佐橘香奶油。 圖片提供/台北遠東香格里拉

台北遠東香格里拉飯店

Web. www.shangri-la.com/taipei

飲酒過量，有礙健康

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