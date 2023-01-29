面對臺中公園 特色旅宿煥新客房迎客 再享美味新台菜

【撰文/Ciao】

為了讓家庭旅遊有更優質的休憩環境，去年年末「臺中公園智選假日飯店」將部分房型翻修，並新增家庭房，不論是親子旅遊或是帶爸媽出遊，帶來更為舒適愜意的住宿體驗，適合全家人一同出遊，共度歡樂假期。

冬季的台中氣候宜人，來趟輕旅行溫度剛好，鄰近台中火車站及轉運站，面對具有百年歷史的台中公園，與日曜天地Outlet共構，想要賞景、購物、品嘗美食與探訪更多旅遊驚喜樂趣，入住首選「臺中公園智選假日飯店Holiday Inn Express Taichung Park」，也是中台灣第一家國際品牌飯店，由IHG洲際酒店集團管理，加入會員享有專屬優惠、獎勵積分的禮遇。 臺中公園智選假日飯店建築外觀。 圖片提供/臺中公園智選假日飯店

時尚品味再升級 帶來更愉悅的舒適感

品牌理念訴求快捷方便，提供不多不少，剛剛好的服務，向來深受商務人士青睞，以及國內外觀光客好評的「臺中公園智選假日飯店」一共有168間客房，看好國內旅遊復甦，為提供更優質的服務，近期將飯店客房逐步整修，在標準房和園景房兩種房型外，新增18間家庭房展現全新氣象。 園景房坐擁臺中公園看日夜美景。 攝影/張晨晟

整體空間設計簡約俐落、寬敞舒適，煥然一新的客房時尚品味升級，從一入門踏上木質地板，溫潤觸感腳底最知道。色系方面也有調整，將床頭背板更換為深灰色繃布材質，主牆面刷上低調內斂的藏青色，加上大片窗簾採用灰階色系，勾勒出現代居家特質，營造沉穩的情境氛圍。 一大床市景房滿足商務觀光所需。 攝影/張晨晟

黑色長書桌檯面簡單俐落搭配橘紅色舒適座椅，增添視覺畫面美感。同時床墊也全面換新，使旅人輕易更好入眠，並貼心準備硬、軟枕頭，可依個人喜好選擇。 灰階色系營造內斂沉穩的氛圍。 攝影/張晨晟 煥然一新的書桌檯面。 攝影/張晨晟

浴室空間採乾濕分離設計，熱水加溫快、水量超大，暢快淋浴好過癮。最受歡迎的高樓層園景房，透過大面落地窗，可以俯瞰整個台中公園，日夜各具迷人風情，尤其夜晚的彩色噴泉更增浪漫情境，成為園景房一幅幅美麗框景。

推出小家庭圍爐套餐 9道好料澎湃上桌

有美景、睡得好，還有美食撫慰，位於一樓日曜天地OUTLET中庭的「丰盛町」台式茶餐廳主打老菜新作、大菜小作，古早精緻美味。秋冬期間獻上限定菜色，主廚將薑母鴨變身更入味的《麻薑燜鴨》，選用紅面番鴨先進烤箱烤至金黃焦皮，再加入米酒、麻油、老薑片、枸杞、紅棗、當歸等食材燜煮，肉質軟嫩、香氣四溢，再做成砂鍋鴨，湯頭更是鮮美，這一鴨二吃溫暖脾胃。 一鴨二吃的麻薑燜鴨溫暖脾胃。 攝影/張晨晟

農曆春節期間，「丰盛町」推出適合小家庭春節團聚的6人套餐， 主廚以台菜為基底，融合江浙菜的料理方式，共有9道菜、開胃小品、砂鍋湯及甜品，黃金泡菜、芝麻牛蒡酥、蜜芋頭、蔥烤鯽魚、家常白菜滷、古味土仔雞、紅燒豬元蹄、五彩炒翠脆、紅蟳米糕、花蛤蒸銀鱸、蟹肉巴可莉、貴妃牛肋腩、芽白雞湯、桃膠杏仁飲、黑金流沙包等圍爐年菜澎湃上桌，讓大家吃得盡興。 適合小家庭春節團聚的6人套餐。 攝影/張晨晟 經典江浙菜芽白雞湯。 攝影/張晨晟

臺中公園智選假日飯店

Web.www.ihg.com

Ig. holidayinnexpress.taichungpark

Fb. 臺中公園智選假日飯店Holiday Inn Express Taichung Park