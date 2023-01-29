酒氛剛好 齊聚高雄歡食暢飲同樂

聯合新聞網／ Ciao潮旅
空間主色調為低調奢華的墨綠色和粉藕色帶來輕盈感。 攝影/張明偉
空間主色調為低調奢華的墨綠色和粉藕色帶來輕盈感。 攝影/張明偉

【撰文/Ciao】

南高雄知名無菜單料理「雅樂廚苑」， 打造第二品牌「蘼樂餐酒Lee's Garden Wine Bar」時尚餐酒餐廳，於漢神百貨本館新開幕， 帶來更加寬敞舒適又摩登的用餐環境，料理與酒款選擇更豐富，輕鬆享受微醺滋味吧！

由重達288公斤，採用全天然青斗石刻成的彌勒佛坐鎮， 「蘼樂餐酒」打造花天酒地的快樂情境，空間設計採用品牌墨綠色營造低調奢華氛圍，加上人生百態藝術墨畫妝點， 粉藕色珊瑚絨座椅帶來輕盈感，延伸鎮店之寶形象，主牆面繪上彌勒佛慈顏大笑模樣，說著「酒氛剛好」，歡迎賓客盡情享用，酒足飯飽、露出滿意笑容。

重達285公斤，彌勒佛坐鎮的「蘼樂餐酒」。 攝影/張明偉
重達285公斤，彌勒佛坐鎮的「蘼樂餐酒」。 攝影/張明偉
主牆面繪上彌勒佛慈顏大笑模樣，歡迎賓客盡情享用。 攝影/張明偉
主牆面繪上彌勒佛慈顏大笑模樣，歡迎賓客盡情享用。 攝影/張明偉

中西融合經典佳餚 復刻道地手工台菜

座位寬敞舒適，設計兩個半開放式的小包廂，帶點輕鬆卻不失隱密性，質感餐具與綠色餐巾形塑用餐儀式感。餐點以台灣在地農產、配合季節時令，運用西式擺盤融合各種不同料理元素，推出嶄新菜單包括沙拉、品酒小食、飲酒樂點、主餐及主餐等。

人氣招牌《藍眼淚海鮮沙拉》，發想來自馬祖的藍眼淚，新鮮鮑魚季節滿滿時令海鮮搭配金桔水果油醋，選用蝶豆花製成的果醋凍與台灣愛玉， 色彩繽紛、鮮美海味中又帶有清爽酸甜的多層次口感。

藍眼淚海鮮沙拉，鮑魚季節滿滿時令海鮮搭配金桔水果油醋。 攝影/張明偉
藍眼淚海鮮沙拉，鮑魚季節滿滿時令海鮮搭配金桔水果油醋。 攝影/張明偉

《流星黑金手工刈包》以手工捏製天然竹炭製成的麵皮，搭配精選歐式風味火腿、鴨胸、和牛等不同變化肉餡與鮮蔬，最後抹上一橫日本金星粉，展現傳統小吃的時尚台味。飲酒樂點有多項選擇，大推蛋香濃郁Q彈鹹鮮《金沙中卷》，即使冷掉也不失風味。

展現傳統小吃的時尚台味，流星黑金手工刈包。 攝影/張明偉
展現傳統小吃的時尚台味，流星黑金手工刈包。 攝影/張明偉
飲酒樂點金沙中卷，即使冷掉也不失風味。 攝影/張明偉
飲酒樂點金沙中卷，即使冷掉也不失風味。 攝影/張明偉

主食《熟成黑蒜黑豬肉燉飯》使用花東台梗9 號米飯，搭配90天熟成黑蒜醬汁燉煮，讓米粒充分吸收湯汁精華，一入口層次分明，豬肉口感軟嫩，極具養生又美味的一道佳餚。主餐《爐烤春雞季節時蔬》，經典法式傳統料理， 使用30到45天的春雞皮脆肉嫩、肉汁甜美， 搭配松露口味馬鈴薯泥以及蘑菇、蘆筍、番茄等蔬菜，清爽不膩口。還有提供多種口味的燉飯、義大利麵和排餐，適合中午簡餐享用。

極具養生又美味的熟成黑蒜黑豬肉燉飯。 攝影/張明偉
極具養生又美味的熟成黑蒜黑豬肉燉飯。 攝影/張明偉
爐烤春雞季節時蔬，春雞皮脆肉嫩、肉汁甜美。 攝影/張明偉
爐烤春雞季節時蔬，春雞皮脆肉嫩、肉汁甜美。 攝影/張明偉

美食與酒香的驚艷巧遇

不僅料理色香味美， 「蘼樂餐酒」的無酒精特調飲品也同樣唯美，像是繽紛鮮果氣泡珍珠飲，有各式各種當令水果口味搭配。夢幻的湛藍牛奶珍珠，以蝶豆花、牛奶、焦糖或可可堆疊出三種顏色，拍照很漂亮，誕蘼樂就是復刻蛋蜜汁，每款飲品都不會太甜，比例剛剛好。

繽紛鮮果氣泡珍珠飲、湛藍牛奶珍珠、誕蘼樂。 攝影/張明偉
繽紛鮮果氣泡珍珠飲、湛藍牛奶珍珠、誕蘼樂。 攝影/張明偉

想要品酒淺酌，精選多國佳釀紅白葡萄酒、氣泡香檳及瓶裝啤酒， 還有來自澳洲、日本的精釀啤酒，酒味不會太重，帶點巧克力或是莓果口味很特別。

精選國外進口紅白酒。 攝影/張明偉
精選國外進口紅白酒。 攝影/張明偉

「雅樂廚苑」呈現新舊交織的復古摩登風格。 圖片提供/雅樂廚苑
「雅樂廚苑」呈現新舊交織的復古摩登風格。 圖片提供/雅樂廚苑

「蘼樂餐酒」以單點、分享為主，為慶祝開幕，目前推出雙人、多人套餐、另外還有消費滿千送百抵用券、加價購指定酒款暢飲活動！ Fb. 蘼樂餐酒Lee's Garden Wine Bar

禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

延伸閱讀

高雄美濃死亡車禍 轎車逆向撞遊覽車 妻搶救2小時不治

PLG／照著劇本一步一步加入鋼鐵人 林書豪：高雄我來了

「詐團圓」巧遇「婆婆」 過年高鐵宛如「賀歲列車」

高雄美濃轎車失控逆向撞遊覽車 車毀妻無心跳、夫右手骨折

相關新聞

夏天也想吃火鍋 快來相約家人好友聚聚

「一期一聚，與最好的相聚」，就像一位熟識的老朋友，王品集團旗下火鍋品牌「聚北海道昆布鍋」陪伴我們16年囉！湯頭鮮美甘醇，海陸配料新鮮實在，獨家絕配靈魂沾醬，用餐環境寬敞舒適冷氣強，讓吃火鍋沒有四季之分，8月起推出全新型態概念店「聚北海道鍋物」，在台北南京東店與中壢SOGO店與大家見面囉！

面對臺中公園 特色旅宿煥新客房迎客 再享美味新台菜

為了讓家庭旅遊有更優質的休憩環境，去年年末「臺中公園智選假日飯店」將部分房型翻修，並新增家庭房，不論是親子旅遊或是帶爸媽出遊，帶來更為舒適愜意的住宿體驗，適合全家人一同出遊，共度歡樂假期。

酒氛剛好 齊聚高雄歡食暢飲同樂

南高雄知名無菜單料理「雅樂廚苑」， 打造第二品牌「蘼樂餐酒Lee's Garden Wine Bar」時尚餐酒餐廳，於漢神百貨本館新開幕， 帶來更加寬敞舒適又摩登的用餐環境，料理與酒款選擇更豐富，輕鬆享受微醺滋味吧！

隱居蘭陽平原 盡享湯泉美食 沉浸於靜謐歸零之感

礁溪溫泉飯店林立，獨鍾「山形閣溫泉飯店」，帶來暖呼呼的美湯療癒，食藝美感官享受，徹底紓壓的遊憩設施，貼心的住房主題專案，不管是家族旅、親子旅、情人同行或是閨蜜好友歡聚，您都可以找到適合自己的度假方式，而一聲聲熱情問候與專業服務，更帶來予人如沐春風般的尊寵禮遇，初訪舒心、回訪依然眷戀，這假期太美好！

NO RACE NO LIFE！扎根在高雄的賽車精神

生活裡想要多點刺激與冒險，想要大聲宣洩，想要挑戰F1自駕飆速感，來港都旅遊，絕對別錯過的競速景點，位於高雄草衙SKM Park Outlets的「鈴鹿賽道樂園」，特別打造「迷你鈴鹿賽道Mini Suzuka Circuit」，為日本鈴鹿賽車場SUZUKA CIRCUIT唯一海外授權，擁有國際水準的卡丁車賽道，讓玩家們在安全環境中盡情馳騁、一圓賽車夢。

到台南看水豚店長賣萌 再帶盒美味豆塔伴手禮

美味甜食帶來小確幸的魔力，加上真實的呆萌水豚近在眼前，簡直把心融化了，這是全台第一家領有展演證的水豚甜點店，「MOGU KABI豆塔專賣店」位於台南市東區，以老屋改建的白色房子很有型，看水豚君吃東西很療癒，夏威夷豆塔跟水果塔更是一吃驚豔，送禮絕對有話題！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。