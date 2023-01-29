酒氛剛好 齊聚高雄歡食暢飲同樂

【撰文/Ciao】

南高雄知名無菜單料理「雅樂廚苑」， 打造第二品牌「蘼樂餐酒Lee's Garden Wine Bar」時尚餐酒餐廳，於漢神百貨本館新開幕， 帶來更加寬敞舒適又摩登的用餐環境，料理與酒款選擇更豐富，輕鬆享受微醺滋味吧！

由重達288公斤，採用全天然青斗石刻成的彌勒佛坐鎮， 「蘼樂餐酒」打造花天酒地的快樂情境，空間設計採用品牌墨綠色營造低調奢華氛圍，加上人生百態藝術墨畫妝點， 粉藕色珊瑚絨座椅帶來輕盈感，延伸鎮店之寶形象，主牆面繪上彌勒佛慈顏大笑模樣，說著「酒氛剛好」，歡迎賓客盡情享用，酒足飯飽、露出滿意笑容。 重達285公斤，彌勒佛坐鎮的「蘼樂餐酒」。 攝影/張明偉 主牆面繪上彌勒佛慈顏大笑模樣，歡迎賓客盡情享用。 攝影/張明偉

中西融合經典佳餚 復刻道地手工台菜

座位寬敞舒適，設計兩個半開放式的小包廂，帶點輕鬆卻不失隱密性，質感餐具與綠色餐巾形塑用餐儀式感。餐點以台灣在地農產、配合季節時令，運用西式擺盤融合各種不同料理元素，推出嶄新菜單包括沙拉、品酒小食、飲酒樂點、主餐及主餐等。

人氣招牌《藍眼淚海鮮沙拉》，發想來自馬祖的藍眼淚，新鮮鮑魚季節滿滿時令海鮮搭配金桔水果油醋，選用蝶豆花製成的果醋凍與台灣愛玉， 色彩繽紛、鮮美海味中又帶有清爽酸甜的多層次口感。 藍眼淚海鮮沙拉，鮑魚季節滿滿時令海鮮搭配金桔水果油醋。 攝影/張明偉

《流星黑金手工刈包》以手工捏製天然竹炭製成的麵皮，搭配精選歐式風味火腿、鴨胸、和牛等不同變化肉餡與鮮蔬，最後抹上一橫日本金星粉，展現傳統小吃的時尚台味。飲酒樂點有多項選擇，大推蛋香濃郁Q彈鹹鮮《金沙中卷》，即使冷掉也不失風味。 展現傳統小吃的時尚台味，流星黑金手工刈包。 攝影/張明偉 飲酒樂點金沙中卷，即使冷掉也不失風味。 攝影/張明偉

主食《熟成黑蒜黑豬肉燉飯》使用花東台梗9 號米飯，搭配90天熟成黑蒜醬汁燉煮，讓米粒充分吸收湯汁精華，一入口層次分明，豬肉口感軟嫩，極具養生又美味的一道佳餚。主餐《爐烤春雞季節時蔬》，經典法式傳統料理， 使用30到45天的春雞皮脆肉嫩、肉汁甜美， 搭配松露口味馬鈴薯泥以及蘑菇、蘆筍、番茄等蔬菜，清爽不膩口。還有提供多種口味的燉飯、義大利麵和排餐，適合中午簡餐享用。 極具養生又美味的熟成黑蒜黑豬肉燉飯。 攝影/張明偉 爐烤春雞季節時蔬，春雞皮脆肉嫩、肉汁甜美。 攝影/張明偉

美食與酒香的驚艷巧遇

不僅料理色香味美， 「蘼樂餐酒」的無酒精特調飲品也同樣唯美，像是繽紛鮮果氣泡珍珠飲，有各式各種當令水果口味搭配。夢幻的湛藍牛奶珍珠，以蝶豆花、牛奶、焦糖或可可堆疊出三種顏色，拍照很漂亮，誕蘼樂就是復刻蛋蜜汁，每款飲品都不會太甜，比例剛剛好。 繽紛鮮果氣泡珍珠飲、湛藍牛奶珍珠、誕蘼樂。 攝影/張明偉

想要品酒淺酌，精選多國佳釀紅白葡萄酒、氣泡香檳及瓶裝啤酒， 還有來自澳洲、日本的精釀啤酒，酒味不會太重，帶點巧克力或是莓果口味很特別。 精選國外進口紅白酒。 攝影/張明偉

「雅樂廚苑」呈現新舊交織的復古摩登風格。 圖片提供/雅樂廚苑

「蘼樂餐酒」以單點、分享為主，為慶祝開幕，目前推出雙人、多人套餐、另外還有消費滿千送百抵用券、加價購指定酒款暢飲活動！ Fb. 蘼樂餐酒Lee's Garden Wine Bar

禁止酒駕，飲酒過量，有害健康