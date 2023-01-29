隱居蘭陽平原 盡享湯泉美食 沉浸於靜謐歸零之感

【撰文/Ciao】

礁溪溫泉飯店林立，獨鍾「山形閣溫泉飯店」，帶來暖呼呼的美湯療癒，食藝美感官享受，徹底紓壓的遊憩設施，貼心的住房主題專案，不管是家族旅、親子旅、情人同行或是閨蜜好友歡聚，您都可以找到適合自己的度假方式，而一聲聲熱情問候與專業服務，更帶來予人如沐春風般的尊寵禮遇，初訪舒心、回訪依然眷戀，這假期太美好！

遠離都市塵囂，和家人或朋友相約就近至礁溪泡湯好輕鬆，來到溫泉鄉，即可見高12層建築壯麗雄偉之姿，「山形閣溫泉飯店」坐擁絕佳地理位置，外觀結合宜蘭雪山和中央山脈峰峰相連的美麗山景之意、尊榮醒目，一入挑高寬敞的接待大廳，更顯優雅日式自然質感。一側的展示區，展示日本山形縣的工藝品代表與在地蘭陽特產，深具濃厚人文藝術。 一入挑高寬敞的接待大廳，更顯優雅日式自然質感。 攝影/相 王基守 猶如置身日本山形縣，是網美打卡熱點。 攝影/張世平

泡湯多選擇 寬敞大型室內男女裸湯池 客房設有獨立大溫泉浴池

道地的日式泡湯文化，展現在飯店2樓室內男、女裸湯池，寬敞自在場域，結合日本山形的情境氛圍，全然沉浸於礁溪美人湯的溫柔膚觸，可以盡情徜徉、大呼過癮。還有獨家特製的檜木烤箱，舒適的等候休息區及吹髮整裝區配品齊全，處處顯示「山形閣」的貼心與巧思。 室內男、女裸湯池讓人沉浸於湯泉的溫柔膚觸。 攝影/相 王基守 獨家特製的檜木烤箱， 讓身心徹底放鬆。 攝影/相 王基守

22間精緻溫泉客房，洋式、純日式或和洋式房型，一大床或雙人床、四人床位皆能滿足旅客需求。整體現代簡約空間設計融入自然元素，運用大地、木紋、稻穗等色調，以及噶瑪蘭族的香蕉絲編織文化，營造出溫暖禪意感覺，從大面窗就可欣賞繁華礁溪鄉或遠方蘭陽平原與龜山島。 溫泉客房大面開窗明亮採光，坐擁自然景致。 攝影/相 王基守 現代簡約設計融入自然元素，營造溫暖禪意感覺。 攝影/相 王基守 攝影/張世平 整體現代簡約空間設計融入自然元素。 攝影/盧大中

最棒的是，客房皆設有獨立大溫泉浴池，可容納一噸水位，在房內就可以盡情泡湯。不僅如此，浴室採乾濕分離設計，裝置免治馬桶，沐浴備品採用Ecostore紐西蘭純淨的環保系列，散發檸檬草香味，天然有機不刺激肌膚。更貼心的提供舒服柔軟的日式睡衣，很好穿的室內拖鞋，退房後可帶回家，豐盛的免費Mini Bar，迎賓茶點是必吃的宜蘭餅與蔥明餅等，在在都讓旅客讚不絕口。 客房皆設有獨立大溫泉浴池，可容納一噸水位，在房內就可以盡情泡湯。 攝影/盧大中 攝影/相 王基守

公共設施多元 每月推出不同的手作創意

美湯加美景、美食，在頂樓景觀餐廳「米澤廳」視野遼闊，佐龜山島與蘭陽平原日夜美麗景致，以套餐創意料理為主，嚴選宜蘭當地新鮮食材、小農時蔬和山形縣特產。晚餐美饌延續大受好評的秋蟹四重奏，至年底前推出《冬蟹三重奏》季節限定，包括鮭魚卵蟹肉雜糧炊飯，滿滿梭子蟹肉撒在香Q的台梗九號米與藜麥雜糧上，搭配鮮甜鮭魚卵與蝦夷蔥，澆上濃厚蟹黃醬，份量不小的濃醇蟹黃醬佐冬蟹鉗，以及蟹肉海帶芽味噌湯、日式板栗燉腩排、季節彩繽紛，再喝上一口暖心薑米茶，每一口都滿足。 頂樓景觀餐廳「米澤廳」視野遼闊。 攝影/相 王基守 蟹逅美味《冬蟹三重奏》季節限定。 圖片提供/礁溪山形閣溫泉飯店

《米澤套餐》值得細細品味，前菜迎賓六逸品，冷盤有北海道干貝或生鮪魚塔任選，新鮮海味為鹽烤時令鮮魚，熱湯山形芋煮盅（牛或豬），主食特製迷迭香爐烤羊肩排佐紅酒醬汁、奶油黑松露爐烤伊比利豬（2選1），小點鮭魚卵毛豆泥香拌山形美姬米，口感紮實特清甜，最後送上迎賓季節彩繽紛和卡士達紅豆最中， 為假期更添味蕾記憶。翌日晨起品嘗巴伐利亞脆皮豬腳佐德式酸菜芥末、米澤日式精選早餐、中東鷹嘴豆炙燒美牛胡姆斯、蘭陽風重量級早餐等4款主餐任選，份量十足，再加上自助吧、絕對飽足。 具豐富層次風味的《米澤套餐》值得細細品味。 攝影/張世平

即使待在飯店也不無聊，3樓設有小型會議室，可舒展筋骨的健身房，動靜皆宜的電競室，提供swich健身環、桌遊、手足球、K歌室等。 健身房器材完善舒展筋骨。 攝影/張世平 電競室提供各項電玩產品。 攝影/張世平

還有手作教室，在每月與特定節日皆會推陳出新不同的手作創意，於每日下午由文創達人引領，學會做木屐小吊飾、鳥居鑰匙圈、迷你版賽錢箱等，大人小孩玩得不亦樂乎，讓人每個月都很期待。8樓花園交誼廳開放予住客使用，陳設溫馨雅致，室外欣賞開闊蘭陽平原，亦可作為專案活動租借。 手作創意木屐小吊飾DIY。 攝影/張世平

請密切注意「山形閣」官網與粉絲專頁的訊息，推出各項住房與餐飲優惠專案，還可加購「漁果農遊」農場體驗，讓溫泉之旅更充實與豐收。

礁溪山形閣溫泉飯店

Web. www.yamagatakaku.com.tw

Fb. 山形閣Yamagata Kaku