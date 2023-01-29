到台南看水豚店長賣萌 再帶盒美味豆塔伴手禮

【撰文/Ciao】

美味甜食帶來小確幸的魔力，加上真實的呆萌水豚近在眼前，簡直把心融化了，這是全台第一家領有展演證的水豚甜點店，「MOGU KABI豆塔專賣店」位於台南市東區，以老屋改建的白色房子很有型，看水豚君吃東西很療癒，夏威夷豆塔跟水果塔更是一吃驚豔，送禮絕對有話題！

太羨慕了！在府城市區每天可以見到賣萌的水豚、討喜蘇卡達象龜與柯爾鴨。籌劃2年，今年年初新開幕的「MOGU KABI豆塔專賣店」人氣爆紅，純白色系的文青風格、明亮清新，隔著大面玻璃窗是充滿著溫馨氛圍的大院子和泡澡池，近距離欣賞水豚不停在吃，這細嚼慢嚥的樣子日語形容為MOGU，而水豚的日語發音為KABI，就成了可愛店名。 以老屋改建的白色房子，整體清新散發文青風格。 攝影/Ray 以老屋改建的白色房子，整體清新散發文青風格。 攝影/Ray

店內全天候播放水豚娜比、貝卡、安安、平平的介紹影片，店家也歡迎即使不消費也可以進店內和小動物打招呼，希望水豚店長們每天吃飽睡飽，悠閒慵懶的放空模樣，讓大家在繁忙日程中也能放鬆紓壓，帶來今日好心情。 每天可以見到賣萌的水豚、討喜蘇卡達象龜與柯爾鴨。 攝影/Ray 隔著大面玻璃窗可近距離欣賞動物們的生活樣貌。 攝影/Ray

獨家設計長條外型的夏威夷豆塔好入口

但進入店內怎可能空手而回呢？瞧這獨特的豆塔造型很吸睛，有別於一般圓形外觀，MOGU KABI夏威夷豆塔為獨家研發方便入口的長條外型，可以吃得優雅不用擔心碎屑掉滿地，烘烤得酥脆的塔殼是以法國AOP產區認證奶油製作，使用澳洲特選A級夏威夷豆，粒粒飽滿結實，散發濃郁奶香，淋上薄薄麥芽糖漿，卻不會太甜膩。 豆塔使用澳洲特選A級夏威夷豆，粒粒飽滿結實。 攝影/Ray

每一個夏威夷豆塔都採用獨立包裝防止損壞，內附脫氧劑可防止食物氧化、變質。「MOGU KABI豆塔專賣店」為外帶甜點店，伴手禮盒包裝以Q版水豚為主角，帶有童趣風、相當討喜，兩款豆塔禮盒有8入及12入裝盒內包含四種各具特色的口味。淋上濃郁黑糖的《黑糖豆塔》在口中瀰漫甜香溫潤甘味，《牛奶糖豆塔》融入香濃牛奶糖，喚醒兒時記憶，《楓糖豆塔》獨特風味的楓糖，更襯托夏威夷豆的堅果香氣，再以杏仁片、核桃果點綴，更增酥脆口感。《莓果豆塔》加入帶有蔓越莓乾及覆盆子脆粒，為豆塔增添多層次微酸滋味，一口咬下，聽得見清脆的喀喀聲響，讓人忍不住一個接一個。 每一個夏威夷豆塔都採用獨立包裝防止損壞，內附脫氧劑可防止食物氧化、變質。 攝影/Ray

水果塔融合酸香蘋果醬與輕乳酪醬的多層滋味

每日現烤的水果塔，光是用看的就令人垂涎三尺。同樣使用法國AOP 奶油烘焙的酥脆塔殼，冷卻後填入細細熬煮而成的酸香蘋果醬增加清爽感，再鋪上以日本十勝乳酪製成奶香濃郁的雪白輕乳酪醬。《綜合水果塔》鋪滿五彩繽紛的各式新鮮水果，有葡萄、奇異果、葡萄柚、哈密瓜、橘子等，撒上如初雪般細緻的糖粉，繽紛多彩好誘人！ 5.5吋各式口味的水果塔，可與更多人分享。 攝影/Ray

《檸檬塔》交織著檸檬的清香和清爽乳酪醬，就像是酸酸甜甜的戀愛滋味。《綠無籽葡萄塔》吃得到新鮮多汁的無籽綠葡萄，《藍莓塔》粒粒飽滿的藍莓整齊排列，綻放幾朵白色、紫色擠花，與滑順爽口的輕乳酪醬、酸香蘋果醬都是絕配，另有推出5.5吋各式口味的水果塔（需預訂），可與更多人分享。又在季節限定期間，夏季時推出芒果塔，冬天有草莓塔或水蜜桃塔口味，專屬於當季的絕佳美味。 綠無籽葡萄塔吃得到新鮮多汁的無籽綠葡萄。 攝影/Ray 大受歡迎的綠無籽葡萄塔和藍莓塔，滿滿水果原味。 攝影/Ray

不僅甜點吸引，MOGU KABI豆塔延伸的周邊商品也大受歡迎，購買5.5吋水果塔系列商品或是加價購就送保冷袋，還有品牌帆布提袋、水豚T恤、防曬裙，上面都有呆萌水豚君吉祥物的卡通圖樣，就讓MOGU KABI陪伴您每一天。 禮盒、提袋、保冷袋上面都有呆萌水豚君吉祥物的卡通圖樣，送禮大人小孩都喜歡。 攝影/Ray

MOGU KABI豆塔專賣店

Web. mogukabi.com.tw

Fb. MOGU KABI豆塔專賣店