藝術相襯 於莫蘭迪綠的美學空間品味江浙美饌

聯合新聞網／ Ciao潮旅
古傳福主廚以江浙菜做基底，加入各方料理精隨，帶來精緻化創意佳餚。 攝影/Ray　
古傳福主廚以江浙菜做基底，加入各方料理精隨，帶來精緻化創意佳餚。 攝影/Ray　

【撰文/Ciao】

蟬聯三年米其林指南必比登推介，台中知名江浙菜餐廳「沁園春」首度展店，推出全新子品牌「柳梢青」，承襲73年老店靈魂與深厚文化底蘊，打造清新文青感的品牌印象，摩登時尚的食藝場域，引領舊城區創新的飲食美學，讓吃中菜也可以很潮、很有型。

與「沁園春」一樣，「柳梢青」同為詞牌名，郭文章總經理表示在疫情期間我們一直思考如何求新求變，如何與老城區共榮共生，四代人的醞釀，在籌劃近兩年以及一年的設計與施工，2022年冬初「柳梢青」誕生了，除了字義上充滿意境，與「沁園春」店名相呼應，也象徵著餐飲業迎來春天，如同柳梢上嫩芽新生，為台中中區帶來新穎的飲食潮流，希望讓更多年輕人愛上江浙美食。

郭文章總經理（左）、行政主廚古傳福（右）。 攝影/Ray　
郭文章總經理（左）、行政主廚古傳福（右）。 攝影/Ray　

整體空間融合傳統與創新的混搭氣息

50多年老房子，二層式建物，融合傳統與創新的混搭氣息，以藝術、飲食、美學為設計主軸，刻意保留地面花磚、馬賽克磚，頗有老上海的味道，又與天花板現代工業風格帶來衝突美感。整體飾以綠柳青芽色，也就是「延禧攻略」場景的莫蘭迪綠為主色調，呈現清新愉悅視覺感。「柳梢青」三字出自於知名茶掛書法家蔡崇三老師之手，揉合篆隸、行書筆意賦予店名個性。

空間飾以綠柳青芽色、莫蘭迪綠為主色調。 攝影/Ray　
空間飾以綠柳青芽色、莫蘭迪綠為主色調。 攝影/Ray　
用餐座位設計以溫潤木桌搭配沙發、閒適自在。 攝影/Ray　
用餐座位設計以溫潤木桌搭配沙發、閒適自在。 攝影/Ray　

用餐座位設計以溫潤木桌搭配沙發、閒適自在，二樓開放式包廂擺放「沁園春」蔣家第一代不辭千里飄洋過海，裝著家當的皮箱訴說過往歷史，同時區分為內外，光滑石板圓桌椅凳、仿明清的酸枝椅有種復古情懷；連接栽滿綠色觀葉露台，在酒足飯飽後轉換場景，觀賞七彩文鳥、金絲雀的美麗身影與聆聽悅耳鳴聲、格外愜意。

二樓開放式包廂，連接栽滿綠色觀葉露台。 攝影/Ray　
二樓開放式包廂，連接栽滿綠色觀葉露台。 攝影/Ray　

「柳梢青」也像是一間藝廊，特選郎世寧的仿製古畫象徵東西方美學藝術，店主精挑細選的精工花鳥畫作帶來自然寫意。從西北向的窗外望去是裝置藝術家楊海茜的鉤織創作，主題「繁花紅」，色彩鮮豔的毛線交織出大小不一花朵橫跨於巷弄之上，如繁花似錦的夢幻美景，現已成為柳巷（臺灣大道141巷）的熱門打卡景點。值得一提，楊海茜數十年前曾於「沁園春」工作，如今於「柳梢青」的合作再次結緣。

裝置藝術家楊海茜的鉤織創作「繁花紅」。 攝影/Ray　
裝置藝術家楊海茜的鉤織創作「繁花紅」。 攝影/Ray　

以江浙菜為基底 另融合各方料理精隨

為與家傳「沁園春」的料理迸出火花，「柳梢青」特別邀請曾任台中福華飯店－江南春的行政主廚古傳福，超過30年的江浙料理廚藝資歷，設計新菜單，提供雙人、四人、六人套餐，也有單點選項，保留「沁園春」的蔥㸆鯽魚、素蒸餃，點心類的經典小籠包、豆沙包及每日限量的玫瑰包。

保留「沁園春」的蔥㸆鯽魚、素蒸餃，經典小籠包、豆沙包及每日限量的玫瑰包。 攝影/Ray　
保留「沁園春」的蔥㸆鯽魚、素蒸餃，經典小籠包、豆沙包及每日限量的玫瑰包。 攝影/Ray　

古主廚以江浙菜做基底，加入台、川、粵、星等各據一方的美味，帶來精緻化的創意料理。像是大家愛吃的港式《脆皮雞》，有產銷履歷的土雞皮脆肉嫩多汁、一端上桌直接秒殺。新加坡知名《獅城麥片蝦》，酥脆麥片散發奶油香包裹炸酥大蝦、筷子停不了。《青蔥秘醬美國牛》融合中西和粵式油蔥的作法，蔥香滿溢嫩肩里肌、包著生菜吃更解膩。

脆皮雞一端上桌直接秒殺。 攝影/Ray　
脆皮雞一端上桌直接秒殺。 攝影/Ray　
獅城麥片蝦，酥脆麥片散發奶油香包裹炸酥大蝦、筷子停不了。 攝影/Ray　
獅城麥片蝦，酥脆麥片散發奶油香包裹炸酥大蝦、筷子停不了。 攝影/Ray　
青蔥秘醬美國牛融合中西和粵式油蔥作法，蔥香滿溢。 攝影/Ray　
青蔥秘醬美國牛融合中西和粵式油蔥作法，蔥香滿溢。 攝影/Ray　

首度登場的江浙菜，包括《砂鍋菜飯》、《醃篤鮮麵》、《芽白土雞鍋》以老母雞熬煮成乳白色湯底，置入土雞肉、芽白大白菜、金華火腿、扁尖筍料多豐富、入口香濃。上海菜大推《鳳尾子魚》甜香酥脆、嘴巴沒停過。

柳梢青首推經典江浙菜芽白土雞鍋，入口香濃。 攝影/Ray　
柳梢青首推經典江浙菜芽白土雞鍋，入口香濃。 攝影/Ray　

以紅茶煙燻《茶燻素鵝》高纖味美。上海年節必備的《十香如意菜》匯集豆芽、香菇、木耳等10道食材切絲後拌炒、清爽開胃。同時「柳梢青」更迎合年輕人口味，推出多款調酒及特調飲品佐餐享受食尚新魅力。

以紅茶煙燻的茶燻素鵝高纖味美。 攝影/Ray　
以紅茶煙燻的茶燻素鵝高纖味美。 攝影/Ray　
上海年節必備的十香如意菜、清爽開胃。 攝影/Ray　
上海年節必備的十香如意菜、清爽開胃。 攝影/Ray　
推出多款調酒及特調飲品佐餐享受食尚新魅力。 攝影/Ray　
推出多款調酒及特調飲品佐餐享受食尚新魅力。 攝影/Ray　

郭總經理先行預告，「沁園春」將入駐預計今年3月開幕的台中三井LaLaport，屆時將帶來「沁園春」與「柳梢青」的經典佳餚、敬請期待！Fb. 柳梢青

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