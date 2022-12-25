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在台北精品Outlet百貨 大啖海陸餐酒館 大享美酒佳餚

聯合新聞網／ Ciao潮旅
享香檳海陸餐酒館的室內裝潢大氣優雅。 圖片提供/享香檳海陸餐酒館
享香檳海陸餐酒館的室內裝潢大氣優雅。 圖片提供/享香檳海陸餐酒館

【撰文/Ciao】

就在內湖Costco旁邊，就有一個又近又好逛的禮客Outlet，距離松山機場僅10分鐘車程，分為一二兩館，品牌齊全，是許多喜愛時尚台北內行人一定會造訪的挖寶地。禮客是台灣第一家精品暢貨中心，來到這邊，你不會覺得像走到人潮擁擠的大賣場，而是精品百貨般的舒適氛圍，停車場尊榮禮遇所有的來客，一律免收費。

在禮客逛完買足，想必需要好好吃一頓吧！「215Chambistro享香檳海陸餐酒館」與禮客集團攜手跨界，聯名打造全新餐飲空間，就位在禮客Outlet內湖店二館6樓，提供味蕾精品般的滿足。

圖片提供/享香檳海陸餐酒館
圖片提供/享香檳海陸餐酒館

CHAMBISTRO是Champagne與Bistro的結合，採用NouvelleCuisine新法式革新烹調手法，精選全球各地經典的海陸食材，所有美味均來自於食材本身，講究餐點的本質與食物原味。

鮮嫩多汁的碳烤美國Prime安格斯肋眼牛排。 圖片提供/享香檳海陸餐酒館
鮮嫩多汁的碳烤美國Prime安格斯肋眼牛排。 圖片提供/享香檳海陸餐酒館
採用法式工法慢燉而成的海膽龍蝦醬汁裹上天使細麵，配著鮮甜彈口龍蝦肉，海膽龍蝦醬汁天使細麵滿口「鮮」！ 圖片提供/享香檳海陸餐酒館
採用法式工法慢燉而成的海膽龍蝦醬汁裹上天使細麵，配著鮮甜彈口龍蝦肉，海膽龍蝦醬汁天使細麵滿口「鮮」！ 圖片提供/享香檳海陸餐酒館

必點菜色是每日限量供應的「招牌熱海鮮拼盤」可以一次品嚐到鮮⼲⾙、嫩鮑⿂、甜白蝦、小淡菜、炭烤透抽、慢燉章⿂腳、櫻花蝦薯條。新鮮食材綻放豐盛感，好吃又好拍。

招牌熱海鮮拼盤。 圖片提供/享香檳海陸餐酒館
招牌熱海鮮拼盤。 圖片提供/享香檳海陸餐酒館

215享香檳菜單上保留了極富盛名的招牌菜色：「法國吉拉多Gillardeau生蠔」蠔肉結實爽脆，甘甜中帶著榛果與煙燻尾韻。如此絕妙口感是許多米其林餐廳指定使用品種，譽為生蠔圈的勞斯萊斯。

路易·侯德爾香檳佐法國吉拉多生蠔。 圖片提供/享香檳海陸餐酒館
路易·侯德爾香檳佐法國吉拉多生蠔。 圖片提供/享香檳海陸餐酒館
享香檳生蠔肥美飽滿〈號稱「生蠔中 勞斯萊斯」的法國吉拉多生蠔〉，搭配全球70個大使館指定使用的葛萊美經典香檳。 圖片提供/享香檳海陸餐酒館
享香檳生蠔肥美飽滿〈號稱「生蠔中 勞斯萊斯」的法國吉拉多生蠔〉，搭配全球70個大使館指定使用的葛萊美經典香檳。 圖片提供/享香檳海陸餐酒館

美食當前，用餐環境也不容馬虎，享香檳海陸餐酒館的空間沈穩大氣、時尚舒適，富含文化底蘊，加上細膩又貼心的服務，引領賓客沉醉於美酒佳餚的享受。適合約會小酌、家庭聚會、商務宴請、品牌包場、行銷活動、教育培訓等需求，提供客製化方案。用餐區加上包廂可接待68-80位饕客，並備有國際宴會廳可容納100-400人。用餐環境明亮寬敞，撞色巧思創造出對比鮮明且前衛時尚的餐桌風景。

215享香檳沙發座位區。 圖片提供/享香檳海陸餐酒館
215享香檳沙發座位區。 圖片提供/享香檳海陸餐酒館

專業的餐飲服務團隊皆具備酒類與美食專業背景，供應多國葡萄酒、威士忌與香檳，讓每一口食物和每一口酒都能在口中交織，迸發出美好滋味。215享香檳不僅是餐酒館，更像是高品味消費者的高級私人招待所。Fb. 215 CHAMBISTRO 享香檳海陸餐酒館

215享香檳沙發座位區。 圖片提供/享香檳海陸餐酒館
215享香檳沙發座位區。 圖片提供/享香檳海陸餐酒館

喝酒不開車 開車不喝酒

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在台北精品Outlet百貨 大啖海陸餐酒館 大享美酒佳餚

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