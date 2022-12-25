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北投旅美食佐味 名湯入沐 五星級溫馨服務 暖旅人身心

聯合新聞網／ Ciao潮旅
四層樓高的書牆，是「大地酒店」深獲青睞的網美拍照景點。 攝影/盧大中
四層樓高的書牆，是「大地酒店」深獲青睞的網美拍照景點。 攝影/盧大中

【撰文/Ciao】

泉煙裊裊、人造雪花飛落，在北投「大地酒店」，以溫泉和雪花營造北國氛圍待客，以招牌名菜「稻香大地牛」、「湘味剁椒魚頭」款客，更以舒適、靜謐的客房留住旅人的心。在秋末、冬初之時入住「大地酒店」，暖身、暖胃、更暖心。

「大地酒店」在溫泉鄉北投七年，走自己精緻、溫暖的路線，不喧嘩、不顯擺的展現溫泉渡假酒店的氣質。入門處的光陰部落藏書閣，超過5000冊書籍，白天陽光自天井灑落，拿一本書翻閱，愜意至極，這裡也正是很多網美拍照的勝景。書香給了旅人第一印象，而這裡還有菜香、以及濃郁的溫泉味，有容乃大的廣納旅人。

泡溫泉，是多數人來到「大地酒店」的首選，20間獨立湯屋、男女大眾風呂，俗稱「美人湯」的白磺泉泉質優，讓旅人滿足了泡湯樂趣。在大眾風呂，定時會噴出人造雪，彷若置身於北國、在冰雪中泡好湯、名湯的浪漫想像。

在湯屋泡湯，擁有不受干擾的隱私性。 攝影/盧大中
在湯屋泡湯，擁有不受干擾的隱私性。 攝影/盧大中
露天風呂享受熱呼呼的泡湯樂趣。 攝影/盧大中
露天風呂享受熱呼呼的泡湯樂趣。 攝影/盧大中

當然，結束後全身暖洋洋之餘，「大地酒店」的招牌中餐廳「奇岩一號」，「稻香大地牛」、「湘味剁椒魚頭」兩大超人氣名菜，等著饕客細細品味。「湘味剁椒魚頭」富有豐厚的膠原蛋白及幼嫩肉質，主廚特選來自曾文水庫1.25公斤重的大頭鰱，每天新鮮直送，堅持魚頭不冷凍、不隔夜，「剁椒醬」是整道菜的靈魂，選用四川特有的軟皮厚肉之泡燈籠椒，再加上師傅自煉的花椒油和紅油，以薑、蒜爆炒過後淋在大鰱魚頭上蒸熟，成菜紅艷誘人，「鮮、香、麻、辣」是其特色。最精華的湯汁澆淋在北投製麵店的手工光麵和蔥花上拌勻，壓軸入口，唯有絕美。

湘味剁椒魚頭」，鮮嫩魚頭和特製醬照汁共伴，味道絕美。 攝影/盧大中
湘味剁椒魚頭」，鮮嫩魚頭和特製醬照汁共伴，味道絕美。 攝影/盧大中

另一道名菜「稻香大地牛」，主廚用台灣民雄的在來米稻梗，先將1公斤重的美國帶骨牛小排綑緊，捆好後再用老滷汁慢慢燉煮，成為美味的滷牛小排。上桌時是一捆稻草包覆牛小排，當服務人員把稻草剪開時，淡淡的稻香與吸收飽滿精華的牛肉香氣撲鼻而來，牛肉滷的非常入味又軟嫩，味道富有層次，更曾於2016年在荷蘭舉行的「中國烹飪大賽」中獲得金牌，聲名遠播。

「稻香大地牛」是奇岩一號的經典招牌菜。 攝影/盧大中
「稻香大地牛」是奇岩一號的經典招牌菜。 攝影/盧大中

鹹食讓人食指大動，「喜歡廳」的下午茶更是讓喜好甜點的人讚不絕口，熱賣的「從大地酒店環遊世界」下午茶組合，5道鹹點、6道甜點，將印度綠咖哩餃、比利時抱子甘藍培根小漢堡、西班牙烘蛋、墨西哥莎莎酪梨鮮蝦杯、古巴三明治、法國艾菲爾檸檬塔、日本抹茶子羊羹、義大利帶我走提拉米蘇、西班牙聖地牙哥杏仁蛋糕、美國紐約藍莓乳酪、台灣珍珠奶茶舒芙蕾等具特色的甜鹹點盡收其中，搭配飲料依序享用，彷彿也走完世界一圈，回憶你曾經去過的美好、憧憬將行的計畫。

下午茶套餐，用甜、鹹點帶饕客品味世界各地美好口味。 攝影/盧大中
下午茶套餐，用甜、鹹點帶饕客品味世界各地美好口味。 攝影/盧大中

美食、甜鹹點共伴溫泉，五星級的「大地酒店」擁有48間客房，包括奇岩、楓林、雲集三種客房，以及6間的丹鳳套房、1間的大地套房，各具特色，以溫馨、寧靜、舒適、貼心打動旅人，讓旅人可以獲得更多的無形享受。

房間靜謐、典雅、舒適，「大地酒店」旅人最溫馨的入住空間。 攝影/盧大中
房間靜謐、典雅、舒適，「大地酒店」旅人最溫馨的入住空間。 攝影/盧大中
房間乾、溼分離，讓沐浴成為一種享受。 攝影/盧大中
房間乾、溼分離，讓沐浴成為一種享受。 攝影/盧大中
「大地酒店」使用極高檔的愛馬仕沐浴用品。 攝影/盧大中
「大地酒店」使用極高檔的愛馬仕沐浴用品。 攝影/盧大中

新任董事總經理陳惠慈已多年任職高端酒店的豐富經驗，認為渡假型酒店就是「放鬆、療癒、重生」三大功能，就如同泡湯一樣，當你全身紓解時，就達到舒壓和療癒，在身體充完電後有新氣象，猶如重生，這就是「大地酒店」帶給旅人的目標。

陳惠慈董事總經理掌舵「大地酒店」，傳承與創新兼具。 攝影/盧大中
陳惠慈董事總經理掌舵「大地酒店」，傳承與創新兼具。 攝影/盧大中

董事總經理將心比心，更覺得「大地酒店」是一家非常女性的酒店，不張揚、不浮誇、貼心精緻、溫暖獨特，這些溫婉的特質，賦予前來入住的旅人有像家的舒適自在，而有“五”星級的貼心，這是「大地酒店」引以為傲的質感，堅持走著屬於「大地酒店」有別於其他酒店的經營之路，而留給旅人「始終被記得」的美好記憶。

北投大地酒店

Web. www.thegaiahotel.com/

Fb. 大地酒店 The Gaia Hotel．Taipei

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