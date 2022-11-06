新北林口都會旅行漫遊 饗中餐食尚經典美味

【撰文/Ciao潮旅】

遠離喧囂不離城，想要附近有親山近水的戶外景點，親子共遊互動遊樂場與親山近水的戶外景點，特色主題觀光工廠，或者只想待在飯店盡情享受各式休閒設施，徜徉愜意完美假期，最重要的是，不必塞車跑遠搭乘捷運就能抵達。

林口亞昕福朋喜來登酒店總經理李家豪表示飯店地理位置優越，銜接新北、桃園交 通重要樞紐，更是林口首家國際品牌飯店，而近年來隨著購物中心湧進、三大園區產業「國際媒體園區」、「林口新創園區」與「AI 人工智慧園區」的開發，也讓林口以產業、商業、交通、建設、娛樂等多元化優勢，躍上國際舞台的大都市，更重視在地需求，創造最有感服務來吸引更多本地的客人以及自外地的旅客。 圖片提供/林口亞昕福朋喜來登酒店 圖片提供/林口亞昕福朋喜來登酒店 圖片提供/林口亞昕福朋喜來登酒店 圖片提供/林口亞昕福朋喜來登酒店

中餐創意料理新思維 滿足視覺味覺雙重新體驗

飯店2F聚味軒中餐廳，開啟中餐創意料理新思維，為了讓大眾能感受到李俊毅主廚超過20年的精湛廚藝，以及融合各方菜系精髓，巧思變化的料理美饌產生不同的搭配與創新的火花，同時特別推出主廚精選。 麥香稻扎牛肋骨。 圖片提供/林口亞昕福朋喜來登酒店 干貝絲瓜小籠包+蟹黃包。 圖片提供/林口亞昕福朋喜來登酒店

「青檸馬告孔雀鮑」選用鮮活的孔雀鮑舒肥熟成後，再浸泡至獨家調製的馬告滷汁冷泡入味，食用時刨上適量的檸檬皮，入口鮑魚鮮甜Q嫩，與馬告特有的薑、香茅與檸檬三種多層次風味變化，檸檬皮的酸香也讓整體口感達到味蕾的完美平衡。 青檸馬告孔雀鮑多層次風味變化。 圖片提供/林口亞昕福朋喜來登酒店

肉類料理首推最具江浙代表的「天寧酒香炙排骨」除了醃製的時間、火候有嚴格要求外，肋骨的選取也須有技術，由腰窩處數起，每扇肋骨只取 6~8根，肋骨上要帶肥瘦肉3公分；將每根肋骨從中截開，每節都要8分長。另外再特別挑選苗栗盛產的乾桂花搭配數種中藥材自行釀造『桂花酒』，最後放入主廚特製的金桔桂花醬一同烹調，讓這道菜餚有水果酸甜滋味外還多了幾分杭州桂花香的氣息，入口肉質軟嫩，外層酥脆酸甜有勁。 肉類料理首推最具江浙代表的天寧酒香炙排骨。 圖片提供/林口亞昕福朋喜來登酒店

海鮮類料理，嗜辣者千萬別錯過「泡椒酸湯龍膽斑」主廚改良自苗族酸湯魚作法，由主廚自行醃製的黃金泡椒加入南瓜、胡蘿蔔與甜椒，再以在地雲林老罈酸菜加入八小時熬煮的魚骨濃湯一同拌煮，起鍋後擺放熱油淋沸的新鮮青花椒與乾辣椒增 添整體清香氣息。湯頭濃郁有鹹、鮮、麻、辣、酸、香等滋味搭配蘇澳野生龍膽石斑魚肉的彈牙口感，清爽酸辣富含海鮮清甜，為一道辛辣開胃的美味佳餚。 嗜辣者千萬別錯過「泡椒酸湯龍膽斑」。 圖片提供/林口亞昕福朋喜來登酒店

「金沙雲丹奶皇蝦」改自鳳梨蝦球的概念，選用體積頗大的草蝦仁，由新鮮海膽與鹹蛋黃調製而成的雲丹醬，讓醬汁完整包袱整顆蝦球，再放上了些果乾及少許的海苔粉，蝦肉彈牙爽口，雲丹醬濃郁海味配上醇厚蛋香合而為一，這道以日式海膽醬來製作的菜色讓人忍不住一顆接一顆。 「金沙雲丹奶皇蝦」讓人忍不住一顆接一顆。 圖片提供/林口亞昕福朋喜來登酒店

飯後甜點「杏香豆腐腦」則為聚味軒饕客每回必吃甜點，將甜杏仁磨漿後加水煮沸，放入冰箱冷藏凝結，再加入南、北杏，最後以自製的杏仁漿來取代糖水，鮮嫩爽滑且入口即化，讓人著迷。 「杏香豆腐腦」鮮嫩爽滑且入口即化。 圖片提供/林口亞昕福朋喜來登酒店

飯店另規劃多元住房專案有商務出差之長住專案，也有豐富的一泊二食餐飲專案，甚至歡樂的親子住宿專案及萬豪會員專屬的各式點數累積活動等，林口亞昕福朋喜來登酒店絕對是您近郊輕旅行或商務住宿的首選！

林口亞昕福朋喜來登酒店

Web. myclubmarriott.com/hotel/hoteldetail/co/four-points-by-sheraton-linkou

Fb. 林口亞昕福朋喜來登酒店 Four Points by Sheraton Linkou