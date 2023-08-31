雙城論壇登場 蔣萬安：兩岸不該「過盡千帆皆不是」

雙城論壇昨天登場，台北市長蔣萬安致詞五度提到「雙城好、兩岸好」，並引用唐詩比喻兩岸關係恰如「江河行舟」，不該「過盡千帆皆不是」，也不該一廂情願認為「輕舟已過萬重山」，須克服彼此的分歧，創造可以對話的空間，在不平靜的兩岸關係下，找尋可以對話、共享的價值。

上海市長龔正在開幕致詞時指出，歷史不能選擇、現在可以把握、未來可以開創；期待此次論壇凝聚更多的共識，形成更多的成果，為兩岸繁榮發展貢獻更多的智慧，為兩岸關係和平發展增添更多的力量。他還提到，兩岸同胞血濃於水，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸民眾的共同心聲。

因疫情影響，雙城論壇暌違三年恢復實體交流，今年主題為「新趨勢、新發展」，以智慧城市、數字經濟為主軸，上海市府首安排副市長華源擔任雙城論壇主持人，超越過去規格，象徵上海的重視。雙方就「減碳永續」、「會展產業」及「羽球運動」三項目簽合作備忘錄，由蔣萬安和上海市長龔正見證。

蔣萬安約六分半鐘的致詞，全程未看稿侃侃而談，五度提到「雙城好、兩岸好」，還主動拿出手機，跟龔正背對著出席貴賓玩自拍。

蔣萬安引用溫庭筠、李白的唐詩「望江南」、「早發白帝城」詩句 ，認為兩岸關係恰如江河行舟，當然不應該「過盡千帆皆不是」，但是也不應該一廂情願認為「輕舟已過萬重山」，在困難中找尋方向，在迷霧中要有冷靜思維。

蔣萬安表示，這趟雙城之行能順利舉行，並不是想當然爾的容易，必須克服彼此分歧，創造彼此可以對話的空間，尤其重要的是，在不平靜的兩岸關係下，找尋可以對話、可以共享的價值。

會後被問，致詞提到「江河行舟」是否有特別含義？蔣萬安表示，兩岸不該錯過任何可以追求和平繁榮的機會，但也不是輕舟已過萬重山，必須正視現實，因為仍舊有許多挑戰在眼前，必須共同努力，克服各項挑戰與困難。

蔣今返台前見宋濤？

【特派記者林宸誼／上海報導】有消息傳出，正在上海參加雙城論壇的台北市長蔣萬安在今天回台前，將有機會與大陸國台辦主任宋濤會面。

據北市府公布的行程，蔣萬安今天下午二時五十分將到離虹橋機場僅約廿分鐘車程的新涇五村一處托育中心參訪，下午五時便餐，晚間七時四十分從虹橋機場搭機返回台北。

外界猜測，蔣萬安可能搭機返台前的空檔與宋濤會面。

二○一九年七月，時任台北市長柯文哲前往上海參加雙城論壇的時候，也是在返回台灣前，於上海西郊賓館與時任國台辦主任劉結一會面。