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陸學者：關注靠選舉上位的政治新星
台北市長蔣萬安首度率團出席上海雙城論壇，大陸相當重視。上海東亞所副所長包承柯指出，大陸對蔣萬安的認識和理解正在更新，希望蔣對未來兩岸關係有正面良好展望。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳則表示，兩岸關係緊繃之際，大陸也想透過雙城論壇，釋放出軟的一面；雙城論壇是很重要的活水，是開啟正向發展的窗口。
針對大陸對蔣萬安的關注，包承柯說，與其說對蔣的關注，不如說是關注台灣未來政治新星，加上又具有蔣家身分，經過民選成為市政領導人。他提到，蔣萬安是透過選舉產生的台北市長，與其父親蔣孝嚴透過長官的提拔不一樣，靠著自己努力，從一位律師走到政壇。
張五岳表示，今年雙城論壇時間在副總統賴清德出訪過境美國、大陸對台灣文攻武嚇之後，在兩岸關係緊繃態勢下，大陸方面也想透過雙城論壇，釋放出軟的一面。其次，雙城論壇舉辦剛好也在台灣總統大選前，像蔣萬安這樣具有代表性的政治人物前往大陸參訪，大陸方面也是高度關注。
張五岳坦言，儘管這次雙城論壇對兩岸很難起到大幅度改變，但不管是城市交流或雙方互動，是很重要的活水，開啟正向發展的窗口。
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