北士科、京華城案列被告 前民眾黨高層：相信柯文哲清白、問題來自用人

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲被台北地檢署列為被吿，理由是京華城容積率、北投士林科技園區地上權案爭議等案。

對此，柯文哲在臉書發表千字文回應，說明京華城、北士科的決策過程都可以完全公開，他絕對不怕查。

熟悉柯文哲的一位前黨務高層人士指出，他絕對相信柯文哲的操守沒有問題，百分之百不相信柯文哲會貪污，但是他擔心問題可能出在柯文哲身邊的人。

這名前黨務高層人士表示，柯文哲非常聰明，而且心地太善良，所以經常被騙，用了很多有問題的人，有不少以前被柯文哲重用的幕僚，一旦不再被重用，就反過頭來公開炮打柯文哲，變成超級柯黑。由此可見，柯文哲不太會看人，或者是柯文哲相信身邊的人，但對身邊的人再去重用的第二、三層幕僚，就沒有多餘的心思去把關。他建議柯文哲應該認真想一想，這些一轉眼就變成超級柯黑的人，當初到底是由誰引進的？為什麼身旁的重要幕僚已經改朝換代，但是同樣的人事問題卻會一再發生？

這名民眾黨前黨務高層說，柯文哲曾經說過，壞人不懂好人為什麼要做好事。這句話很有道理，但是同理也可以反推，柯文哲這個操守沒問題的好人，應該也不懂為什麼有人就是會手腳不乾淨而捲入弊案。尤其是柯文哲往往只相信身邊少數幾位重要幕僚，被重用者經常就會有機會帶進很多人馬，而這些被夾帶進來的人馬，未必真的完全認同柯文哲的理念，至於他們的操守如何，也是一個大問題。

這位前黨務高層說，民眾黨應該設法建立制度，而不是太依賴人治，以免同樣的問題一再上演。

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