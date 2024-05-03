北士科案、京華城案 柯文哲列貪汙罪被告

台北市前市長柯文哲深陷京華城容積率、北投士林科技園區地上權案爭議，台北地檢署昨分他字案調查，柯列貪汙罪被告，北檢並指揮廉政署蒐證。民進黨台北市議員簡舒培昨出示京華城向市長室陳情公文，由柯蓋章決行，提請都委會研議，幫京華城變更容積；都發局證實有交辦，並表示「如果檢方調查發現涉及不法，京華城應該要先停工」。

民眾黨發言人吳怡萱說，「該查就查、查清楚」是柯文哲一向的主張，請檢方查清楚，但勿政治辦案。蔣市府可直接公布所有會議紀錄或跟社會大眾說明，但很遺憾從頭到尾都採取擠牙膏式的手法，或任由議員片段式的政治操作。

京華城案二○二二年十月十八日取得建照，目前施工進度將申報地上一樓板。國民黨議員游淑慧昨說，據她了解，檢調早在一、兩個月前，就有向北市府調資料，將柯列被告，代表檢方掌握證據。台北市長蔣萬安昨表示，他一直以來都希望能夠調查清楚，毋枉毋縱。

簡舒培昨在臉書出示京華城容積變更案的一系列公文，她說，京華城二○二○年三月十七日直接向市長室陳情，包含容積率百分之五六○、大街廓整體開發及「允建之樓地板面積得不低於原已申請之樓地板面積十二萬二八四點三九平方公尺」三項權利，盼重新提請都委會研議。

簡舒培表示，市長室受理陳情案後，柯在二○二○年三月十九日蓋章決行，交由都發局辦理，都發局再於四月六日專簽呈給柯，請求核示是否送都委會研議，柯也在四月十五日蓋章通過，「財團陳情的對象是柯文哲，柯也接受陳情，同意幫京華城變更容積」。

都發局長王玉芬昨在議會備詢表示，當時她不在北市府，不過從資料看，確實研議案有送給市府再交辦。都發局執秘邵琇珮表示，京華城的陳情案送到都委會，組成專案小組研議，研議結果提到大會做決議。

一旦檢方查出不法，議員鍾佩玲說，後續處理方式有兩種，一是依法廢止建照，二是要求繳納容積代金。王玉芬說，京華城「照也發了，施工進度也正在進行」，即便量體要減，因可能涉及都市計畫變更，涉及層面多，她個人看法是先停工。

至於繳納容積代金，王玉芬說，這可能是一個方式，要依照土管自治條例八十條之二計算京華城利得。

北市政風處調查台智光、北士科、京華城三大案各有疑點，知情人士表示，政風追查京華城主要疑點，是為何容積率從百分之三九二調高至百分之八四○的關鍵原因、是否有政策指示等，北士科案疑點包括權利金是否過低、為何三標案有的需要投資計畫書，有的不用，是否有柯文哲等高層主導決策，以及與新光吳家有沒有關聯。