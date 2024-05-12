陽光行動／電池壽命8年變3年 公車業者苦

電動公車一一上路，少了噪音和空汙，為環保加分，對部分公車業者卻是痛苦的開始，除了要找地設充電站，公車電池衰退速度遠超乎預期，造成公車駕駛嚴重的「里程焦慮」；有電動公車的電池原本預計八年才報廢，竟不到三年就提前不堪使用。

高客：電池一年竟衰退三成

高雄客運總經理特助陳可培表示，各家客運公司的車型不同，高客採用的電動公車，充飽電約一小時廿分鐘，一天跑二百二十公里沒問題。電動公車最怕電池非線性衰退，二○一二年買的十一輛電動公車跑不到一年，電池竟衰退三成，曾發生司機在中途發現電快不夠了，緊急開回場站充電的狀況，不到三年就報廢，和採購時宣稱的八年壽命差很大。

台中市公車業者指出，電動車的電池成本很高，視製造商不同，平均一組要價二百到五百萬不等，第一年衰退率達百分之五到八，跑三、五年可能衰退百分之三十左右，電動車須保持百分之二十五的殘餘電量，開五年後，電池蓄電量剩約百分之四十五，幾乎都要換新車，使用期這麼短，也被質疑電動公車「不見得環保」。

台中客運協理陳旗清說，公司購買的電動公車已考量續航問題，每次充飽電約需二、三小時，可跑一百六十至二百二十公里，四處停車場都在台中運客的公車起迄站點旁，公車一回到起迄站都可就近充電，比較不會有「跑不回來」的風險，司機也較不會有里程焦慮。

駕駛：續航力有時打七折

桃園市交通局指出，目前桃園的公車採購的是早期開發的初代車或二代車，雖號稱出廠時續航力有一百八十公里，但隨夏天車內開冷氣、乘客多增加負重，就更耗電，實際使用與電池續航力及壽命的目標有落差，即使現在更新車款，公車業者仍對續航力持保守態度。

也有公車駕駛說，公司採購的某款國產電動巴士，號稱電池續航力可達二百四十公里，上路載客實測有時不到二百公里，甚至有時約打七折，電池續航力愈來愈短，衍生的「里程焦慮」恐加劇。也有的電動公車號稱快充僅十幾分鐘就可上路，但沒完全充飽，只能跑不到八十公里，有些路線往返都超過這個里程，有「跑不回來」的風險。

成運汽車是目前兩家通過國家認證的國產化電動公車製造商之一，總經理吳忠錫說，電池技術不斷進步，客運業者採購時，最好多做功課再決定；以該公司使用的鈦酸鋰電池為例，快充十五分鐘可充滿八成，一年衰退百分之一蓄電量，上路四年來零事故，使用十年後尚餘八成三蓄電量，可退役轉作儲能電池，顯示市場產品良莠不齊，要多比較才不會踩雷。