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建國啤酒廠變更用地引議 北科大：全力維護文資

中央社／ 台北15日電
台北市市定古蹟「建國啤酒廠」6年前原計畫變更為文化園區，但後來決定變更為台北科技大學用地，今天由內政部都市計畫審議。聯合報系資料照
台北市市定古蹟「建國啤酒廠」6年前原計畫變更為文化園區，但後來決定變更為台北科技大學用地，今天由內政部都市計畫審議。聯合報系資料照

建國啤酒廠擬變更為北科大用地，引發民團質疑。北科大今天表示，願以全校之力，承擔建啤文資修復及活化重任，並與有志於古蹟維護及文資活化的團體合作。

媒體報導，台北市定古蹟「建國啤酒廠」6年前原計畫變更為文化園區，但後來變更為台北科技大學用地，近日將由內政部都市計畫審議；有民團質疑北科大稱用地不足，又將校舍租給汽車展示中心，此案可能「掛羊頭賣狗肉」，以增校舍用地為名、行商業用途之實。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，北科大是百年老校，對走過的歷史負責，視未來產業的振興為使命，學校願以全校之力，承擔建啤文資修復及活化的重任，並與任何有志於古蹟維護及文資活化的團體合作。

北科大提到，學校在過去台北工專時期，學生約3800人，校地12.9公頃；1970年代配合台北市都市發展，將3.3公頃校地提供市府徵收，作為建國北路與忠孝東路的道路用地，校地銳減為9.6公頃，但學生數持續成長，目前已逾1.3萬人。

對於校地不足的狀況，北科大表示，如能順利整合鄰近建啤都更案的公有土地，將更能有效發揮行政、教學及研究的資源綜效，紓解校地不足、發展嚴重受限的困境。

北科大指出，學校有建築系、文化事業發展系、工業設計系，長年致力於歷史建物的維護，設計學院也有多名文資領域的專家及委員，北科大有使命感、有信心也有實力能保存文化資產；對於未來的啤酒園區保存，北科大願意與任何有志於古蹟維護及文資保存活用的團體合作。

北科大 古蹟

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