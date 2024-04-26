新國安名單出爐 陳建仁讚很堅強的團隊並寄予厚望

行政院長陳建仁26日表示，對於準總統賴清德的國安團隊表示寄予厚望，並稱之為很堅強的國安團隊，期盼未來兩岸可以和平溝通，並與其他自由、民主、法治以及人權裡面相同的國家站在一起，維護世界的和平以及繁榮的發展。

對於準國防部長顧立雄對於兩岸議題喊出，首要任務是延後對岸冒進，陳建仁今日受訪時表示，很高興看到總統當選人賴清德宣布了他的國安團隊，這是一個很堅強的國安團隊，對於這個團隊是寄予厚望，也希望在這個未來的整個台海的穩定，還有在世界相關的問題上，都能夠更好的這個盤點。

陳建仁說，世界各國都很關心印太地區的自由、開放還有和平穩定，大家也提出相當多的關切，包括台海穩定的情形，以及東海和南海的這樣一個情勢。在世界上的各個國家，大家都一再地來強調台海的和平穩定是全球繁榮重要的一個依據，所以我們對於中國這個強權的擴張，台灣也要相當注意。

陳建仁說，希望兩岸要有很好的一個溝通，希望在兩岸和平溝通的過程當中，會跟全球理念相同的國家，來一起捍衛全球的自由、民主、法治，還有人權這樣一個普世的價值，希望中國大陸能夠來跟全世界一起來維護世界的和平以及繁榮的發展，這就是兩岸都應該要盡最大的努力，來達到這樣的一個目標。

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