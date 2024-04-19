何佩珊接勞動部長 勞動黨創黨主席：非常好的人選

即將接任勞動部長的行政院副秘書長何佩珊，年輕時曾在勞動黨工作，勞動黨創黨主席羅美文今天回憶，何佩珊很願為勞工爭取權益且論述能力強，是擔任勞動部長非常好的人選。

內定行政院長卓榮泰今天召開記者會，宣布第4波內閣人事，其中何佩珊將出任勞動部長；何佩珊是野百合世代出身，年輕時參與農運、工運等社會運動，也曾在勞動黨工作約5年時間。

勞動部長人選公布後，雖然多數勞工團體對何佩珊沒有太多接觸，但羅美文今天告訴中央社記者，何佩珊畢業後到勞動黨工作約5年時間，曾參與高雄中船工會、長榮工會等，且都介入很深，當時勞動黨在台北舉辦的活動，何佩珊也都會參與。

羅美文回憶，何佩珊是一個很純樸的人，在黨內主要從事勞工服務、勞動法令等工作，是個很願意投入工作、不計較的人，且對勞工非常親切，對於欺負、打壓勞工等更是嫉惡如仇，很願意為勞工爭取權益。

羅美文也說，當時舉辦勞工街頭運動時，何佩珊也是一個拿麥克風的強棒，往往是在遊行車上帶領喊口號的強手。

羅美文指出，何佩珊是組織工作內的強手，論述、溝通能力也很不錯，「他當勞動部長應該是一個非常好的人選」。

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