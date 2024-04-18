藍委籲賴清德兌現政見 成立運動發展部

國民黨團書記長洪孟楷今天表示，距離520新政府上任僅剩1個月，呼籲總統當選人賴清德兌現大選政見，運動發展部的成立刻不容緩，國民黨團也會積極催生，已提出「運動發展部組織法」並完成一讀付委，展現決心。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷、副書記長萬美玲，以及國民黨立委羅廷瑋、林倩綺、葛如鈞等人，今天在立法院國民黨團記者室召開「520就職倒數1個月 成立運動發展部刻不容緩」記者會，呼籲總統當選人賴清德兌現競選承諾，成立「運動發展部」或「體育發展部」，全力發展運動產業。

洪孟楷表示，推動「運動發展部」的重要性，在於推動體育項目，絕對不是只有單一體育，包括了人才培育、產業發展、國際接軌、壯年樂活等四大面向，「運動發展部」的成立勢在必行。

洪孟楷指出，總統大選期間，藍綠總統候選人都有提出運動發展或是體育發展相關政見，距離520新政府上任僅剩1個月時間，呼籲民進黨政府不要只聞樓梯響，不見人下樓，「運動發展部」的成立刻不容緩，國民黨團也會積極催生「運動發展部」，請即將上任的賴政府正面回應民意的訴求。

洪孟楷強調，國民黨立委也在3日重新提出「運動發展部組織法」提案，已經完成一讀付委，充分表達國民黨團推動「運動發展部」的決心。

萬美玲談及，賴清德在大選期間提出成立「運動發展部」的政見，並具體提出新台幣200億元預算規模，受到國內運動界和民眾殷切期盼，但教育部體育署長日前在立法院教育文化委員會備詢時卻表示並沒有規劃「運動發展部」成立的任何準備和前置作業。

萬美玲呼籲，民進黨政府在此時已經進入政權交接的最後時刻，賴清德對於當初承諾成立「運動發展部」的升格準備迄今毫無跡象，不希望賴清德在選前做出的承諾，選後一切成空。

萬美玲提醒，根據教育部所提出的資料顯示，政府投入體育公務資源預算，無論是體育署、國訓中心、國家運動科學中心還是體育發展基金，近3年預算總計只有130億元左右，距離賴清德的200億元預算政見，還有一段距離。呼籲政府著手開始計畫推動「運動發展部」的成立，同時調整明年度教育部公務預算，朝向200億元預算規模邁進，從各個面向逐步實現支持體育發展。