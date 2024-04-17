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經長大黑馬！郭智輝開展產業之旅 透露會向台積魏哲家請益

經濟日報／ 記者尹慧中簡永祥／台北報導
準行政院長卓榮泰（左四）昨天在準秘書長龔明鑫（左一）陪同下公布第三波內閣人事名單，經濟部長郭智輝（左二起）、數位發展部部長黃彥男、國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文、金管會主委彭金隆、工程會主委陳金德一同合影。記者林俊良╱攝影
準行政院長卓榮泰（左四）昨天在準秘書長龔明鑫（左一）陪同下公布第三波內閣人事名單，經濟部長郭智輝（左二起）、數位發展部部長黃彥男、國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文、金管會主委彭金隆、工程會主委陳金德一同合影。記者林俊良╱攝影

崇越（5434）集團董事長郭智輝將出任經濟部長，成為內閣大黑馬。郭智輝昨（16）日接受媒體採訪時表示，上任後將展開密集的請益之旅。業界預期，郭智輝將以擅長的半導體領域為根基，透過太陽能等綠電發展來強化台灣電力穩定及韌性的主要施政方針，解決產業界最擔心的缺電問題。

郭智輝昨天在新一波內閣人事案發布後，也立即發出聲明表示，將以40年的從業經驗與人脈，推動台灣經濟永續轉型，更上層樓，同時也將依法辭任崇越集團相關事業的所有職務。

親近郭智輝的友人透露，郭智輝是在上周獲徵詢出任經濟部長，在與家人討論後，決定接下重任。

郭智輝創立崇越集團，在矽晶圓與設備代理闖出一片天，是全球半導體矽晶圓龍頭日商信越台灣代理商，與台積電、聯電等大廠關係友好，對半導體市場動態與廠商需求都非常瞭解，是業界有名的「半導體通」，之後崇越集團事業愈來愈大，橫跨太陽能、生鮮通路等領域，甚至組業餘成棒隊，在體育界也赫赫有名。

郭智輝昨天接受媒體採訪時謙稱「自己要學習的地方還很多」，因此上任後將展開密集的請益之旅，也會向台積電總裁魏哲家請益，但請益對象不會僅限於半導體業。

至外界最關注的解決產業界「五缺」問題。郭智輝昨日參加公開記者會時提到，他來自民間，對產業「五缺」問題感受很多，將在正式接任前多請教相關朋友、學者，上任後再來向大家報告。

業界人士分析，以郭智輝事業背景，外界認為他接任經濟部長後，不太可能會接受先前科技業提議重啟核能的建議，以他肩負台灣朝向永續環境的責任，太陽能等綠電發展，將會是他未來強化台灣電力穩定及韌性的主要施政方針，有望再次點亮台灣太陽能產業。

郭智輝將出任經濟部長消息成為半導體通路熱門話題，產業人士指出，郭智輝人脈和綠營官方有深厚淵源，例如已舉辦16屆的「崇越論文大賞」是台灣管理學會主辦，學會創辦者之一為立院前院長游錫堃，頒獎典禮能請到蔡英文總統或準總統賴清德親臨現場，得獎者更能至總統府合影，顯見殊榮。

郭智輝不只懂半導體，對民生社會議題也很熱中參與。他曾對少子化議題表示，不只是0到6歲國家養，公司其實鼓勵員工生第四胎，生第四個公司幫忙養到高中，第五個就養到大學，公司主管平均都生三個。

郭智輝在產業界資歷完整，活躍於半導體產業並跨界生技醫療、光電、綠能、環保、健康等領域，深諳企業管理與產業供應鏈、價值鏈，還開班授課，身價破百億。曾被「哈佛商業評論」評選為「台灣CEO 100強」，更在2023年獲「國家傑出發明家獎最高生技大賞」。

內閣 賴清德

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