掌文化部…小野盼將台灣作品帶出去

準閣揆卓榮泰公布第二波內閣人事，文化部長由作家小野（李遠）接掌。小野表示，起初猶豫很久、家人也不贊成，但想到文化人近年爭取資源，若還推辭，「未來文化人怎麼爭取想要的東西。」因此轉念接部長，盼將台灣好作品帶出去。

小野表示，接下文化部長，希望盡量把台灣的作品帶出去，當今台灣的作家、電影甚至漫畫均發展健全，相信有拿得上檯面的作品和國外交流。

小野曾在民眾黨主席柯文哲於台北市長任內時，出任文化基金會董事長，亦曾在二○一八年時擔任柯的台北市長競選總幹事。小野強調「我沒有政黨屬性。」但感謝歷來的所有經驗、感謝給予機會的人，才能接觸到文化界更多面向。

柯文哲昨在雲林輔選時表示，小野的能力沒問題，祝福小野。台北市文化局長蔡詩萍表示，小野不像以往的文化部長出身民代或在政府部門服務過，但「找文化人來擔任，更能理解文化人的語言，比較好溝通。」

台北市出版商業同業公會理事長趙政岷建議，近年如馬來西亞積極用基金扶植出版產業，南韓則設立文化振興院、翻譯院等，由國家全面支持，才有蓬勃的影視乃至於出版業，希望新任部長繼續協助出版業成長，否則近年出版業嚴重衰退，更導致書店一間間歇業，勿讓業者自生自滅。