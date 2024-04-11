新聞眼／新閣要往前跑 別把溝通當口號

新政府五二○將就位，內定行政院長卓榮泰強調「誠意溝通、人民優先」，是未來團隊的中心思想。回顧過去八年，民進黨執政一黨獨大，未見蔡英文當年喊出的「謙卑、謙卑、再謙卑」；「賴政府」上台後，面對朝小野大困境，如果不能以過去為鑑，落實誠意溝通，只是空喊口號，朝野無止境的對立，恐將讓賴政府施政窒礙難行。

賴清德昨公布首波內閣人事，特別強調在目前的政治情勢中，卓榮泰擔任行政院長，長於溝通、善於協調，能夠在複雜的問題中，超越個人或政黨的分歧；卓榮泰也說，沒有形成共識的重大議題，要建立溝通平台、廣納民意、擴大民眾的參與。

顯然，「溝通」二字成了新內閣團隊未來施政的關鍵字。八年前，蔡英文總統上任之初，也曾對黨內祭出「謙卑」的命令；諷刺的是，民進黨兩度完全執政期間，展現多數暴力、執政傲慢，只有黨意、沒有民意。如今，民進黨失去國會多數，面對朝小野大的政治生態，客觀環境上已不得不「謙卑、誠意溝通」，否則，未來的賴政府、卓內閣，勢必一再受制在野黨掣肘。

此外，民進黨從選前就不斷強調「民主大聯盟」，但目前曝光的新政府人事來看，多數首長仍是在「綠色小圈圈」裡找人，或是職務「大風吹」。不免令人質疑，所謂「民主大聯盟」，會不會到最後，變成民進黨政府規避政治責任的虛晃一招？

卓榮泰昨天引用戲劇台詞「車子往前跑，就能解決任何的困難」表示，國家治理只要堅定站在正確的路上，「人民就會跟我們站在一起」。過去八年，民進黨或許自認一直「往前跑」，但今年選舉，其實多數民意並未給予肯定。不再完全執政的賴政府，若要順利「往前跑」，已不能把「誠意溝通」當做口號了。