美菲日簽3方協議 陸批搞小圈子

菲律賓總統馬可仕十二日在華府說，菲美日達成的一項合作協議，將改變南海和區域動態。十一日美日菲高峰會後發表聯合聲明，宣布三國為維護和平安全結為夥伴，推動三方國防合作，並將啟動三方人道援助與救災演習。

馬可仕指稱，前述協議將「改變我們在區域內、亞洲的東協（ＡＳＥＡＮ）與南海周邊見到的發展態勢」。

不過，馬可仕仍堅稱此次美日菲峰會並未針對特定國家，主要旨在深化美菲日間的經濟及安全關係。該協議和中國大陸對菲律賓的任何提案或可能的投資是兩回事，「我不認為（該協議）將造成影響，不管是用哪種形式影響」。

另外，美菲十二日將兩國原本的外交、國防二加二會議架構擴大，在華府首度舉行雙邊外長、防長、國安顧問三加三會議。菲律賓外長馬納羅在該會議點名中國，批評其在南海妨礙航行的行為變本加厲，並要求將美菲三加三常態化。他說，菲方決心維護主權，「尤其在我們的專屬經濟區（ＥＥＺ）內」。

美國國務卿布林肯則重申，包括南海在內的自由開放印太至關重要。他強調，美國與菲律賓站在一起，履行美方堅若磐石的國防承諾，包括美菲共同防禦條約。美國防長奧斯丁也說，美菲的國防部人員正同心協力，強化美菲部隊間的互通性，擴大部隊間的行動協調，並抵禦南海出現的脅迫行為。

大陸外交部發言人毛寧十二日在例行記者會上，批判美日菲聯合聲明是針對中國的肆意抹黑攻擊，美日拉幫結夥搞「小圈子」，挑動集團對抗，才是地區和平穩定面臨的真正挑戰。她說，日本、菲律賓當然可以與其他國家發展正常關係，但不要把陣營對抗引進本地區，更不得以損害他國利益為代價搞三邊合作。她也重申中國在東海、南海的活動正當合法、無可非議。

大陸國防部發言人吳謙日前表示，中方在中菲南海問題上不會任由菲方胡來，將堅定捍衛自身領土主權和海洋權益。

新加坡聯合早報引述新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江認為，中國目前力求保持與美國關係穩定，不大可能對美國採取強硬態度，「更可能針對日本和菲律賓這些鄰國施壓，尤其是實力較弱的菲律賓」。他預估中國接下來可能會以更加強勢的手段應對菲律賓，讓菲律賓領導人感覺處於兩難境地。