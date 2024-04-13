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我總統府發言人：台海和平 國際高度共識
美日菲高峰會強調台海和平穩定重要，總統府發言人林聿禪十二日對此表示，我國欣見三國領袖對維持台海和平穩定的關注及堅定立場，也感謝美日肯定我國對印太和平穩定的貢獻。
林聿禪說，當前威權主義擴張，對區域安全及國際秩序已構成嚴峻挑戰。這次美日峰會及美日菲峰會後的聯合聲明，更凸顯台海和平穩定的重要性已是國際間高度共識。
林聿禪還說，我國身為國際社會負責任的成員，有能力及意願與國際社會共同合作，並將持續強化自衛能力，與理念相近國家攜手維護以規則為基礎的國際秩序，並確保台海和印太自由開放，以及全球和平穩定繁榮，持續為世界貢獻良善力量。
我外交部也表示，對三國領袖首度一致表達維持台海和平穩定的堅定立場，本部予以高度肯定歡迎。
外交部說，中國在區域的軍事恫嚇及灰色地帶脅迫行徑，對區域安全還有以規則為基礎的國際秩序構成嚴峻挑戰，已引發國際社會高度關切。本周接連舉行的美英外長會談聯合記者會、美日峰會與美日菲峰會的聯合聲明均一再體現，台海和平穩定的重要性已是國際高度共識。
另外，美國和南韓的國防部十一日在華府舉行「美韓防禦一體化對話」，會後聯合聲明強調美韓日合作重要，美韓並同意維持台海和平穩定重要。
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