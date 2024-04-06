美中台博弈／大選後 美中台新形勢與新危機

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三件中美台相關的事同時發生，其一是馬前總統正在大陸訪問，其二是美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格來台訪問，其三是習近平應拜登之邀，兩人第六次元首通話。

這三件事其實是獨立發生，馬英九在出發前，並不知道拜、習要通話，馬辦也沒有事先對ＡＩＴ簡報這次大陸行，美方更無從知道習近平會講甚麼，但是彼此間又有相互作用。

美籲台謹慎 要賴維持現狀

台灣大選前後，兩岸關係經歷過幾個階段，第一階段是在投票日前，大陸擔心選舉結果仍是民進黨執政，兩岸關係惡化，希望美國先行控管，所以先在去年十一月加州伍德塞「拜習會」，要美國做出反對台獨、一個中國的承諾。

美國希望台灣當局能謹慎，不是為北京，而是擔心自身被捲入台海衝突。羅森柏格選後第二天，以及這次來台，與準總統賴清德見面時，都明白表達希望賴能「持續努力維持區域和兩岸現狀」，大陸雖不滿意選舉結果，但對台灣沒越過紅線是滿意的。

選後至五二○就職前，大陸雖威嚇要「暴風驟雨」，但在去年十一月拜習會的共識基礎上，習近平不能對拜登發火，這也就是在日前電話會談中，習近平所說的，「這幾個月，雙方團隊認真落實我們達成的共識，中美關係出現企穩態勢，受到兩國各界和國際社會歡迎」，既然如此，就沒必要「暴風驟雨」，這就是此時大家覺得危機已過去的原因。

接下來賴清德五二○的演說內容，看似關鍵，但對賴來說，這是個不可能的任務，因為他最多也只能照著蔡英文「未完成答卷」的版本講，也就是重提中華民國憲法與兩岸人民關係條例，如果沒有提，被認定從蔡英文立場退後，但即使他真的講了，大陸也未必相信他是真心的。

習二度見馬 間接與台對話

在五二○演說前四十天，習近平為何要與馬英九見面？馬辦這邊認為是習念舊情，但其實習是在爭取主動，希望經由對馬講話這個平台，間接與台灣對話，未必企圖去影響賴的演講與未來政策方向，更重要的是爭取台灣各界人士，包括藍、白以及綠營務實政治人物，經營他們對大陸的向心力。

過去大陸對台的政策調子已拉得不能再高，習這次新的對台政策講話，必然朝軟的方向來講，這反映出大陸目前內部的困難，不能對台來硬的，也反映出中國忌憚與美關係，擔心十一月美國大選結果，所以先要穩住台灣。

民進黨期待習宣布對台的軟政策，能令兩岸緩和，所以這次民進黨批評的聲調降了許多，即使習沒讓步太多，但馬英九在五二○前赴大陸，伸手不打笑臉人，實際是個拆彈和平之旅，民進黨是領情的；美國沒公開評論馬英九大陸行，應該也是樂見，因為這符合美國目前的兩岸政策。

大陸之所以要把對台的調子放軟，不是因為台灣，而是因為美國，尤其是十一月選出來的美國總統，若是不可測的川普，屆時賴遇上川普，將是大陸應付不了的政治海嘯。

台政局紛擾 美換將盼穩定

美國大選前，各方都要進入一段調整期；美國方面，在兩黨初選過程中，中國議題還不是首要議題，美國民眾更關心經濟、墮胎權、非法移民等議題，但三月時，兩黨提名即大勢底定，俄烏、巴以與中國等外交議題開始浮現。美方已出現中方干預選舉，大陸新能源汽車傾銷等指控，還有抖音的切割法案等，都會導致中國議題以負面形式呈現在美國民眾面前。

地區安全問題上，美中雖存在戰略歧異，但不希望爆發軍事衝突，可是美國對盟友的過度承諾恐導致危機升級，尤其是第一島鏈的日本、南韓、台灣與菲律賓，今年將陸續召開美日、美日菲、美日韓峰會，美國必須考慮不要讓自己牽連進一場不必要的衝突。

台灣國會三黨不過半，賴、新閣揆與國安團隊將面臨新挑戰，而美國對台灣的介入與操作將要更細膩，ＡＩＴ台北辦事處處長六月將更換，由對台灣各方面都熟悉的谷立言出任，代表美方也嚴陣以待。

民進黨政府與大陸間的僵持與猜疑將持續一段時間，國民黨是國會最大黨，本應展現主導兩岸議題的能力與論述，但恰恰相反，除了論述混亂，而且繼馬前總統後，藍營政治人物訪問大陸絡繹於途，除了前台北市長郝龍斌，還有前立法院長王金平，以及前國民黨主席洪秀柱，甚至傳出立法院國民黨總召傅崐萁號召立委，也準備組團訪大陸。國民黨中央對此既無法約束，又無心籌辦國共論壇，對大陸當然是統戰的好時機，正好藉此各個擊破。

台美選後帶來新形勢，但情勢相對混亂，也帶來新危機。