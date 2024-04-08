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桃園震災 累計4危樓貼紅單停用

聯合報／ 記者朱冠諭曾增勳／桃園報導
中壢區南園二路7層大樓判定危樓、貼上紅單，市長張善政（左二）勘查覺得X型龜裂很奇怪。記者曾增勳／攝影
中壢區南園二路7層大樓判定危樓、貼上紅單，市長張善政（左二）勘查覺得X型龜裂很奇怪。記者曾增勳／攝影

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花蓮大地震造成桃園市建物損壞，中壢區南園二路一處7層樓社區大樓原以為僅磁磚脫落，未料遭技師鑑定為危樓，前天緊急由市府安置16戶44人；市府至昨累計全市有4處危老建築張貼「紅單」停止使用，另有14處貼「黃單」建築需局部停止使用，共安置22戶50人。

南園二路大樓一名住戶表示，地震當下很搖晃，後來看見房子磁磚掉落，甚至大樓柱子也出現龜裂，覺得很危險；當地中壢區永福里長黃寶貞說，4月3日地震後住戶起初並不在意，後來管委會來電說房子龜裂，她趕往發現地下室及一樓的柱子「好像要斷掉」，立即通報區公所和市府派人鑑定，竟然真的是危樓。

建管處長莊敬權說，住戶5日通報外牆磁磚掉落，6日經土木技師發現一樓出現Ｘ型裂縫，有3根梁柱破壞嚴重，判定為可補強的建築危樓，但目前「不堪居住使用」，建管處立即貼上紅單，住戶也須撤離。

中壢區公所隨即召開說明會，前晚撤離大樓16戶48人，區長李日強說，其中44人由社會局協助安置到2家旅店，另4人依親居住，住宅發展處將協助媒合包租代管方案，幫忙度過難關。

桃園市長張善政昨晚前往勘災，他表示，大樓損害情況與一般地震常見損害不同，Ｘ型龜裂通常只在牆壁出現，柱子損壞通常是柱頭鋼筋爆開，居民確認安全之前先不要搬回，等確認結構問題再研究補強或拆除重建。

張善政說，這次地震桃園通報建築受損超過200件，其中150件需技師鑑定。建管處統計，有4處危老建築貼紅單，分別是大溪區三元市場、中壢區中榮里博愛三路民宅、桃園區春日路民宅及中壢區南園二路的社區，共安置22戶約50人。

建管處長莊敬權表示，三元市場因梁柱斷裂，地震當天經專業技師判定為危樓，目前先加撐8支鋼梁讓4戶返家取物，後續將整棟拆除；其餘3棟建物5日起鑑定為危樓，桃園春日路一處社區5樓樓地板整片掉到4樓，撤離安置2戶，中壢博愛三路的建物只剩紅磚柱無人居住，已拆除；另外有14件黃單房屋需補強，但住戶不需撤離。

0403花蓮大地震 張善政

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