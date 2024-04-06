聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台430棟建築請求勘災 雙北花基最多

聯合報／ 記者陳儷方楊正海林佳彣／連線報導
強震後，基隆市災害應變中心及各區公所通報，截至昨天統計受理有關建築物安全疑慮共48件。圖／都發處提供
強震後，基隆市災害應變中心及各區公所通報，截至昨天統計受理有關建築物安全疑慮共48件。圖／都發處提供

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

花蓮地震後，不少建築物傳出災情，內政部國土署彙整各地民眾請求勘災的建築物件數已有四百三十件，以花蓮縣、台北市、新北市，以及基隆市等四個地方最多，目前已被確認為紅單有十八件，其中十七件在花蓮縣，台北市有一件，國土署表示，被確認為紅單的建築物，不建議民眾繼續居住。

但根據各地建管處統計，地震後北市紅單二件，黃單八件；新北也張貼紅單四案，黃單七案。新北工務局表示，昨天填單可能中央尚未收到產生時間差，新北申請百餘件，市府目前僅列十一件，將隨時滾動調整，黃單隨時可能變紅單。

國土署副署長徐燕興指出，經專業技師勘災後確認為紅單的建築物，會建議民眾先不要繼續居住，等待進一步針對結構安全進行鑑定並討論處理方式，長久之計最好是重建，但是現場實際狀況，還是需要縣市政府做判斷。

除了有危險，應暫停使用的紅單外，還有可能被確認為黃單，黃單情況輕微，經排除危險因素後可繼續使用。

徐燕興表示，花蓮大地震發生後至五日止，投入勘災專業技師就超過三三九位，支援人力持續增加中，盤點全國此類專業人力有六、七百位，視情況需要，還有足夠的人力可投入勘災。

國土署呼籲，民眾可以檢視自家房屋震後狀況，注意梁、柱、承重牆、樓板，是否有明顯裂縫，或是混凝土壓碎剝落、鋼筋外露等情形，如有上述災情，應盡快尋找專業土木結構技師或建築師現場勘查，可撥打一九九九請求縣市政府提供協助，安排勘查建物狀況。

徐燕興指出，台灣公有建築物及公共設施在民國八十八年的九二一大震及一○五年台南地震後，已全面檢視過兩次，該補強的部分也補強了，因此花蓮大地震對公有建築物及公共設施沒有造成重大損害。

國土署說，為協助民眾辦理建築物耐震補強，改善房屋軟腳蝦（軟弱層）問題，已推動私有建築物耐震階段性補強補助，每件最高可補助四百五十萬元，對建築物結構有疑慮的民眾，可直接電洽「階段性補強專案辦公室」諮詢，將有專人免費至社區說明。

0403花蓮大地震 地震 基隆 建築師 花蓮

延伸閱讀

0403花蓮大地震／楊晨熙懷孕9月遇強震 老公一舉動網讚：大加分

強震重創花蓮傷亡慘重 徐榛蔚：團結一心共同面對浩劫

花蓮大地震日本捐款100萬美元 總統府表達感謝

還沒上任！前藍委指蕭美琴赴花蓮勘災 衍生交接空窗兩難題

相關新聞

嘉義近期地震頻繁 氣象署示警梅山斷層

花蓮三日一早發生規模七點二強震，而嘉義地區當天凌晨也發生規模四點八地震，嘉義最大震度達四級，外界憂心梅山斷層周期已到。中...

全台430棟建築請求勘災 雙北花基最多

花蓮大地震後，不少建築物傳出災情，內政部國土署彙整各地民眾請求勘災的建築物件數已有四百三十件，以花蓮縣、台北市、新北市，...

台北101遇強震紋風不動 華郵：金色大鋼球保護

美國「華盛頓郵報」報導，台灣3日發生規模7.2強震時，身處當地最高摩天大樓台北101內的民眾，都受到懸掛在大樓正中央、可...

花蓮大地震全台各校災損10億 東華實驗室大火估燒掉5億

花蓮外海日前發生規模7.2強震，教育部表示，統計至今天下午15時，0403地震造成各受災學校，計515校（館所）。各級學...

早該停止使用！花蓮強震害北市新隆國宅海砂屋更慘 民憂6月撤不成

台北市中正區新隆社區108年被判定為海砂屋，這次地震造成屋內、外牆損壞加劇，住戶人心惶惶。台北市議員應曉薇與社區管委會今...

花蓮強震後地基下陷…新店住戶憂房被拆 工務局：安全考量拆增建

3日花蓮外海發生強震，造成新北市新店區安泰路某社區8戶地基下陷，有住戶憂慮房屋被拆除，市府工務局表示，基於安全考量，拆除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。