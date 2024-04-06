全台430棟建築請求勘災 雙北花基最多
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花蓮大地震後，不少建築物傳出災情，內政部國土署彙整各地民眾請求勘災的建築物件數已有四百三十件，以花蓮縣、台北市、新北市，以及基隆市等四個地方最多，目前已被確認為紅單有十八件，其中十七件在花蓮縣，台北市有一件，國土署表示，被確認為紅單的建築物，不建議民眾繼續居住。
但根據各地建管處統計，地震後北市紅單二件，黃單八件；新北也張貼紅單四案，黃單七案。新北工務局表示，昨天填單可能中央尚未收到產生時間差，新北申請百餘件，市府目前僅列十一件，將隨時滾動調整，黃單隨時可能變紅單。
國土署副署長徐燕興指出，經專業技師勘災後確認為紅單的建築物，會建議民眾先不要繼續居住，等待進一步針對結構安全進行鑑定並討論處理方式，長久之計最好是重建，但是現場實際狀況，還是需要縣市政府做判斷。
除了有危險，應暫停使用的紅單外，還有可能被確認為黃單，黃單情況輕微，經排除危險因素後可繼續使用。
徐燕興表示，花蓮大地震發生後至五日止，投入勘災專業技師就超過三三九位，支援人力持續增加中，盤點全國此類專業人力有六、七百位，視情況需要，還有足夠的人力可投入勘災。
國土署呼籲，民眾可以檢視自家房屋震後狀況，注意梁、柱、承重牆、樓板，是否有明顯裂縫，或是混凝土壓碎剝落、鋼筋外露等情形，如有上述災情，應盡快尋找專業土木結構技師或建築師現場勘查，可撥打一九九九請求縣市政府提供協助，安排勘查建物狀況。
徐燕興指出，台灣公有建築物及公共設施在民國八十八年的九二一大震及一○五年台南地震後，已全面檢視過兩次，該補強的部分也補強了，因此花蓮大地震對公有建築物及公共設施沒有造成重大損害。
國土署說，為協助民眾辦理建築物耐震補強，改善房屋軟腳蝦（軟弱層）問題，已推動私有建築物耐震階段性補強補助，每件最高可補助四百五十萬元，對建築物結構有疑慮的民眾，可直接電洽「階段性補強專案辦公室」諮詢，將有專人免費至社區說明。
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