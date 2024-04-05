台北101遇強震紋風不動 華郵：金色大鋼球保護

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美國「華盛頓郵報」報導，台灣3日發生規模7.2強震時，身處當地最高摩天大樓台北101內的民眾，都受到懸掛在大樓正中央、可以幫助吸收震動能量的一個大型金色擺錘保護。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）指出，這顆660公噸重的鋼球正式名稱為「調諧質量阻尼器」（Tuned Mass Damper），它高懸於87樓至92樓的中央位置，是民眾走訪台北101大樓時的一大亮點。

台灣常有地震和颱風來襲，據台北101官網介紹，這顆圓球在地震發生或強風吹襲時會來回擺動，以吸收任何因為「劇烈晃動」而產生的力量。工程師表示，它可以降低大樓擺動程度達4成，減少大樓內人員的不適感。

花蓮縣近海3日發生規模7.2強震時，俯瞰台北天際線的即時影像監視器畫面顯示，這座塔形摩天大樓幾乎紋風不動，但是安裝在另一棟大樓上的監視攝影機則劇烈搖晃。

台北101樓高508公尺，地上有101層，2004年底完工後到2009年，一直是全球第一高樓。

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