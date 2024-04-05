強震成危樓...桃園三元市場梁柱支撐完工 今開放住戶取物無奈曝心聲

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桃園大溪私人三元市場建築歷史超過40年，因4月3日的花蓮大地震，造成梁柱龜裂傾斜，經判定成危樓，昨桃園建管處派廠商到現場施作支撐設施已完成，今開放住戶進入取物，一次1戶為限，但如果遇到餘震會請住戶立刻撤離。

三元市場內部現僅存1間攤商4戶住戶，建築管理處長莊敬權說，該市場地震後，技師第一時間到現場檢測，發現梁柱接頭損壞，已影響房屋結構，鑑定為危險建物，現場立即圍出封鎖線並張貼「紅色危險標誌」，昨現場施作建物結構支撐，原本初步判斷需2支鋼梁，但現場再評估後，總計加撐了8支鋼梁。

建管處表示，該建物已是危樓，鋼梁臨時性支撐，今由公所里長協助住戶返家取物，一次開放1戶入內，但這2天還是有餘震，如遇到餘震，考量住戶安全，會請住戶立刻撤出，請民眾經過也是要注意安全。

莊敬權說，桃園市危險建物依規定，原則上將限期業主依建築法盡速拆除，惟考量三元市場建物所有權人複雜協調費時，為維護鄰近社區安全市府將儘速代為拆除。

三元里長黃永林表示，該市場過去1樓為市場，2樓有類似交誼廳等空間，不過多年前閒置，有老榮民買下隔間成套房，有的出租或是便宜轉售，當地生活環境及經濟狀況不是太好，現住戶大多做一些臨時工，還有一些街友會在該處逗留。

黃永林說，有住戶問他變危樓要拆除，政府會不會再蓋一間新的還他，住戶也相當無奈，後續的安置住戶居住空間將會和市府相關單位一同協助。 桃園大溪私人三元市場建築歷史超過40年，因4月3日的花蓮大地震，造成梁柱龜裂傾斜，經判定成危樓，昨桃園建管處派廠商到現場施作支撐設施已完成，今開放住戶進入取物。圖／桃園建管處提供 桃園大溪私人三元市場建築歷史超過40年，因4月3日的花蓮大地震，造成梁柱龜裂傾斜，經判定成危樓，昨桃園建管處派廠商到現場施作支撐設施已完成，今開放住戶進入取物。圖／桃園建管處提供

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