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花蓮強震後北市「新隆國宅」曝慘況 議員促協助「一刻不能等」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員應曉薇曝地震後北市新隆國宅曝慘況。圖／議員應曉薇提供
台北市議員應曉薇曝地震後北市新隆國宅曝慘況。圖／議員應曉薇提供

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

0403花蓮外海7.2級大地震，全台釀災情，搖出住屋結構安全。台北市議員應曉薇表示，位於中正區的新隆社區，原本就已經被判定為海砂屋，這次地震造成屋內、外牆損壞嚴重，住戶人心惶惶。她說，地震前一日與管委會邀集市府相關局處開協調會，原計畫於6月底熄燈祈福，目前看來市府協助動作「一刻不能等，能快就快」

應曉薇說，新隆國宅位於中正紀念堂附近，住宅結構檢測不僅混凝土抗壓強度只有原本的一半，氯離子含量也超標十多倍，抗震強度嚴重不足，多次到現場勘查，發現屋內天花板水泥大片掉落，腐蝕的鋼筋裸露，甚至還懸在半空中，住家隨時可能崩塌的危險，再經過這次大地震的激烈搖晃，新隆國宅無能力立即搬遷的住戶搖頭苦嘆「根本不敢再住下去了」。

應曉薇形容社區已經像豆腐般脆弱，新隆國宅已「不堪一擊」盡速安置社區內住戶到安全的處所才是上策，0403地震社區災情嚴重，造成住戶嚴重的心理恐慌。她強調，近半年經不斷的溝通、協調，國宅海砂屋重建只剩「最後一哩路」住戶期盼市府快快幫忙，原本計畫今年7月讓住戶全數搬離，現在看來住戶的心情是一刻也無法再等下去。

應曉薇表示，2月23日曾與副市長李四川一起現場會勘，市府亦承諾定會全力協助，希望市府相關單位近日能更主動積極協助社區管委會及住戶，盡速進行國宅都更腳步，同時妥善做好安置、搬遷補助，儘早還給住戶安全的居住環境。

台北市議員應曉薇曝地震後北市新隆國宅曝慘況。圖／議員應曉薇提供
台北市議員應曉薇曝地震後北市新隆國宅曝慘況。圖／議員應曉薇提供
台北市議員應曉薇曝地震後北市新隆國宅曝慘況。圖／議員應曉薇提供
台北市議員應曉薇曝地震後北市新隆國宅曝慘況。圖／議員應曉薇提供
台北市議員應曉薇曝地震後北市新隆國宅曝慘況。圖／議員應曉薇提供
台北市議員應曉薇曝地震後北市新隆國宅曝慘況。圖／議員應曉薇提供
台北市議員應曉薇曝地震後北市新隆國宅曝慘況。圖／議員應曉薇提供
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台北市議員應曉薇曝地震後北市新隆國宅曝慘況。圖／議員應曉薇提供
台北市議員應曉薇曝地震後北市新隆國宅曝慘況。圖／議員應曉薇提供

0403花蓮大地震 國宅 應曉薇 李四川

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